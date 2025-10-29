Cómo es la boleta para votar en las elecciones en Nueva York 2025

Las elecciones en la ciudad de Nueva York se realizarán el próximo martes 4 de noviembre. Sin embargo, los ciudadanos ya tienen la posibilidad de sufragar anticipadamente hasta el 2 de noviembre, inclusive. En este contexto, y de cara a los comicios generales, resulta importante conocer cómo es la boleta, para no llevarse ninguna sorpresa en el centro de votación.

Cómo es la boleta para las elecciones de Nueva York 2025

Existen ciertas situaciones que podrían confundir a los neoyorquinos a la hora de votar. Una de ellas es que en la boleta hay nombres de políticos que ya no participan en la carrera electoral. Ese es el caso del alcalde Eric Adams, así como también de Jim Walden. Además, algunos candidatos aparecen más de una vez, debido a que representan a más de un partido.

Así es la boleta para las elecciones de Nueva York 2025 X: @hernandezfornyc

En específico, así está conformada la boleta de postulantes para la alcaldía de la Gran Manzana:

Zohran Mamdani (Partido Demócrata).

Curtis Silwa (Partido Republicano).

Irene Estrada (Partido Conservador).

Zohran Mamdani (Partido de las Familias Trabajadores).

Curtis Silwa ( Protect Animals Party ).

). Eric Adams (Seguro y asequible).

Jim Walden (Integridad).

Andrew M. Cuomo (Lucha y entrega).

Joseph Hernández (Calidad de vida).

Eric Adams y el independiente Jim Walden decidieron bajar su candidatura. Sin embargo, sus nombres no se eliminarán de las boletas porque el tiempo límite establecido por la Junta electoral de la Ciudad de Nueva York venció el pasado 30 de mayo, antes de que ambos tomaran la determinación de bajarse de la carrera electoral.

Tras bajar su candidatura, Eric Adams apoya a Andrew Cuomo

A pesar de no participar de los comicios y no intentar la reelección, Eric Adams está lejos de mantenerse al margen de la contienda electoral. Sin ir más lejos, el alcalde compartió escenario con Andrew Cuomo por primera vez desde que lo respaldó públicamente.

Durante su discurso, Adams dejó en claro su apoyo al exgobernador y apuntó contra Zohran Mamdani. “Lo más importante es que necesitamos un demócrata. No necesitamos a un socialista que se haga pasar por uno”, enfatizó, según consignó The New York Times.

Andrew Cuomo es el principal rival de Zohran Mamdani, aunque está varios puntos por debajo en las encuestas X: Andrew Cuomo

Por su parte, Cuomo profundizó la crítica contra su principal rival y sostuvo que el Partido Demócrata “vive una guerra civil” entre los sectores moderados, como el suyo, y la corriente socialista representada por Mamdani.

Mientras tanto, el asambleísta, que toma la ventaja en estas elecciones, apuntó en redes sociales contra el exmandatario estatal: “El año pasado, Cuomo ingresó casi cinco millones de dólares por ‘consultoría’. No sabemos quién le pagó. O a quién le debe ahora”.

Quién va ganando la alcaldía de Nueva York, según las encuestas: ¿Mamdani o Cuomo?

La encuesta más reciente de Manhattan Institute, realizada entre el 22 y el 26 de octubre de 2025, reveló que Mamdani mantiene una ventaja de 15 puntos sobre Cuomo.

Cuomo y Mamdani son los dos candidatos con mayor porcentaje de apoyo en Nueva York Angelina Katsanis� - POOL AP�

Según el sondeo, el candidato demócrata obtuvo el 43% de intención de voto, seguido por Cuomo, con el 28%, y Curtis Sliwa, del Partido Republicano, con el 19%. Más atrás quedaron otros aspirantes como Irene Estrada, del Partido Conservador, con menos del 1%.