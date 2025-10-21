Revés de Eric Adams a Donald Trump: Nueva York presenta una demanda contra el gobierno federal

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, informó que la ciudad presentó una demanda contra el gobierno federal de Donald Trump, en conjunto con ocho administraciones locales de distintos estados. La acción judicial se debe a los recortes impuestos, considerados ilegales, para la entrega de fondos federales destinados a programas de seguridad pública, prevención del terrorismo y respuesta ante desastres.

La ciudad de Nueva York se une a una acción conjunta para demandar al gobierno de Trump

Según Eric Adams, el litigio, que se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), busca frenar la aplicación de requisitos que condicionan la continuidad de más de 100 millones de dólares en subvenciones.

El mensaje de Adams sobre la demanda contra Trump Captura de pantalla X @NYCMayor

“Una vez más, nos enorgullece luchar por cada centavo que los neoyorquinos merecen para mantenernos seguros”, dijo el alcalde en su cuenta de X: “Sin estos fondos, nuestras comunidades estarán menos seguras y menos preparadas, y nunca permitiremos que eso suceda”.

Con esta acción legal, las autoridades locales sostuvieron que las nuevas exigencias federales interfieren con la autonomía de los gobiernos municipales y violan principios constitucionales vinculados con la distribución de recursos federales.

“Hemos alcanzado mínimos históricos en la delincuencia porque siempre hemos estado dispuestos a realizar las inversiones necesarias, así que ahora no es momento de dar marcha atrás“, explicó Adams en el comunicado oficial. ”Nos enorgullece unirnos a socios de todo el país, una vez más, para presentar esta demanda y mantener seguros a los neoyorquinos y a los estadounidenses de todo el territorio nacional”, subrayó.

El alcalde aseguró que las condiciones federales impuestas a las subvenciones del DHS y FEMA son ilegales y perjudicarían la seguridad pública y la preparación para emergencias Seth Wenig - AP

Cuáles son los argumentos legales de la coalición que demanda al gobierno de Trump

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, sostiene que el ejecutivo federal excedió su autoridad al modificar las condiciones para otorgar las subvenciones. De acuerdo con el escrito judicial, las exigencias introducidas por el DHS y FEMA vulneran la separación de poderes y contravienen la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).

Entre los puntos impugnados se encuentran dos cláusulas principales:

“Condición de discriminación” : obliga a los beneficiarios a certificar que no desarrollan programas que promuevan o impulsen iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.

: obliga a los beneficiarios a certificar que no desarrollan programas que promuevan o impulsen iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. “Condición de Orden Ejecutiva”: establece el cumplimiento obligatorio de las órdenes ejecutivas relacionadas con las subvenciones, tanto las actuales como las que se emitan en el futuro.

De acuerdo con el documento judicial, la administración federal busca condicionar la entrega de recursos a los programas que promuevan políticas de diversidad o inclusión, los gobiernos locales argumentan que estas condiciones no guardan relación con los propósitos originales de los fondos, que son la preparación y la respuesta ante emergencias.

Además, sostienen que el cambio impone obligaciones ambiguas que podrían dejar a las ciudades sin acceso a recursos esenciales para la seguridad pública.

La demanda busca anular o revocar las condiciones impugnadas que el DHS y FEMA están intentando imponer a los beneficiarios de subvenciones para la prevención de desastres y seguridad Facebook: Mayor Eric Adams/ AP

Impacto en la seguridad y la preparación ante emergencias

La ciudad de Nueva York advierte que, de mantenerse las condiciones cuestionadas, la capacidad operativa de las agencias municipales podría verse comprometida. En particular, se señala que la falta de recursos afectaría el entrenamiento del personal policial, la adquisición de equipos especializados y la respuesta ante incidentes de alto riesgo.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) depende en parte de estas subvenciones para fortalecer su capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas radiológicas o nucleares. Los fondos también financian operaciones diarias de seguridad en el sistema de transporte, así como la formación de unidades especializadas para actuar frente a tiroteos u otras emergencias.

“Perder los fondos que ayudan al Departamento de Policía de Nueva York a prevenir ataques terroristas en nuestros subterráneos, puentes y túneles sería contrario a la ley, a la intención del Congreso y pondría en riesgo a millones de neoyorquinos”, aseguró la asesora legal de la Corporación de la ciudad de Nueva York, Muriel Goode-Trufant.

¿Cuáles son las nueve administraciones locales que demandan al gobierno federal?

La demanda fue impulsada por una coalición integrada por nueve gobiernos locales, entre ellos:

Nueva York

Chicago

Boston

Denver

New Haven

Baltimore

Minneapolis

Saint Paul

Condado de Ramsey en Minnesota

La acción colectiva busca anular las condiciones impuestas para el año fiscal 2025 y preservar la estructura de financiamiento previa, que se mantiene sin controversias.

En los últimos tres años fiscales, Nueva York recibió aproximadamente US$150 millones en subvenciones para programas de emergencia y seguridad. Estas asignaciones permitieron reforzar la capacidad del Departamento de Transporte, el NYPD y otras agencias locales encargadas de la gestión de crisis. Sin embargo, la aplicación de las nuevas condiciones amenaza, según la demanda, con interrumpir estos programas y provocar recortes en la dotación de personal.