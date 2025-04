Revés de Eric Adams al Partido Demócrata: esta será su estrategia para competir por la reelección en Nueva York

Eric Adams anunció que no competirá en las primarias demócratas de Nueva York y buscará la reelección como candidato independiente. Su decisión llega tras las últimas encuestas, que lo dejaron en el último lugar en intención de voto, muy por detrás de Andrew Cuomo y Zohran Mamdani.

Eric Adams se lanza como candidato independiente en Nueva York

En una entrevista con Politico, el alcalde de Nueva York confirmó su decisión y aseguró que su campaña estará enfocada en votantes fuera de Manhattan, con un fuerte respaldo de minorías étnicas.

Para estar en la boleta, Adams debe reunir 3.750 firmas, pero no cuenta con fondos públicos ni apoyo partidario

El alcalde atribuye su distanciamiento del partido a los cargos de soborno que enfrentó en septiembre, los cuales fueron desestimados recientemente por un juez. Según Adams, estas acusaciones afectaron su imagen y limitaron su accionar político. “He sido un caballo de carreras que se ha visto frenado”, afirmó. Ahora, busca reposicionarse con un discurso enfocado en la seguridad pública y su historia personal como ex capitán de policía.

Adams enfrenta una campaña con pocos recursos y sin apoyo partidario

Para asegurar su lugar en la boleta de noviembre, Adams debe presentar 3750 firmas antes del 27 de mayo. Aunque su candidatura independiente le da más margen para recuperar apoyo, enfrenta varias dificultades:

Con una imagen debilitada y sin estructura partidaria, Adams enfrenta una carrera cuesta arriba para la reelección

La intención de voto está en el 10%, según encuestas recientes.

Ha sido crítico con su propio partido, lo que podría alejar a votantes tradicionales demócratas.

No cuenta con financiamiento público debido a las restricciones de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad.

“No me postularé en la línea demócrata. No es realista revertir estos resultados y hacer una campaña competitiva desde esta posición”, declaró Adams. “Duele muchísimo”, agregó.

A pesar de esto, el alcalde confía en atraer a los votantes independientes. Sostiene que el caso judicial en su contra fue una persecución política y planea centrar su campaña en esa narrativa.

Andrew Cuomo y la izquierda demócrata complican la reelección de Adams

El principal contendiente en la elección es Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, quien lidera la contienda demócrata. Cuomo criticó a Adams por su manejo de la delincuencia y su distanciamiento del partido, mientras que el alcalde lo acusa de haber impulsado reformas de fianza que, según él, contribuyeron al aumento del crimen en la ciudad.

El exgobernador y el legislador progresista encabezan la carrera, criticando la gestión de Adams en seguridad y políticas sociales AP/ Facebook Zohran Kwame Mamdani

Zohran Mamdani, legislador estatal y figura clave de la izquierda progresista, también sumó respaldo dentro del partido. Mamdani señaló que Adams priorizó la agenda policial en lugar de políticas de bienestar social, una crítica que resuena en sectores progresistas.

Aunque Adams buscará votos entre independientes y sectores conservadores, su relación con Donald Trump podría convertirse en un factor adverso. En una ciudad donde el presidente perdió por 68% a 30%, su posición crítica hacia la administración de Joe Biden podría restarle apoyo entre los demócratas moderados.

La estrategia de Adams: fortalecer su imagen y recuperar apoyo

Adams considera que la clave para su reelección está en recordar a los neoyorquinos por qué lo eligieron en primer lugar. Según destaca Politico, sus asesores destacaron que durante su gestión logró reducir la delincuencia, aumentar la construcción de viviendas y mejorar el turismo. Además, sostuvieron que su decisión de recortar el gasto municipal demostró claramente su compromiso con la estabilidad financiera de la ciudad.

Con siete meses por delante, el alcalde busca consolidar una narrativa que lo muestre como una opción viable frente a un Partido Demócrata dividido. Si bien enfrenta una contienda cuesta arriba, Adams apuesta a su experiencia y a su historia de vida para convencer a los votantes de que merece un segundo mandato.