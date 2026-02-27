Seguro Social en Nueva York: el calendario y de cuánto será el pago en marzo 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el monto y las fechas en las que se efectuarán los pagos correspondientes al mes de marzo de 2026. Para muchos habitantes de Nueva York, especialmente los adultos mayores, estos pagos mensuales son su principal fuente de ingresos, con los que cubren gastos básicos como vivienda, alimentación y servicios médicos.

Cuándo se deposita el pago del Seguro Social de marzo en Nueva York

Los pagos comenzarán a realizarse en la segunda semana del mes y se harán de manera escalonada, dependiendo del día de nacimiento de los beneficiarios, según lo informado en el calendario oficial de la SSA.

Los pagos se realizarán a partir de la segunda semana de marzo y de forma escalonada (Web/SSA)

Las siguientes fechas aplican para jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y la mayoría de los beneficiarios que reciben Seguro Social regular:

Miércoles 11 de marzo de 2026: nacidos del día 1° al 10 de cualquier mes

Miércoles 18 de marzo de 2026: nacidos del día 11 al 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: nacidos del día 21 al 31

Algunos de los beneficiarios tienen un cronograma especial y recibirán su pago en los primeros días del mes.

Las personas que empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 o quienes reciben tanto Seguro Social como Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su dinero el martes 2 de marzo.

El pago del SSI se realiza normalmente el primer día de cada mes, pero como este año el 1 de marzo caerá en domingo, los depósitos se adelantarán al viernes 27 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en marzo de 2026

Cada beneficiario recibe una cantidad distinta y esto depende de diversos factores, especialmente del tiempo de cotización y el historial laboral. Sin embargo, la SSA compartió en su página oficial una tabla con los montos promedio aproximados.

Los trabajadores con discapacidades también reciben apoyo del Seguro Social mensualmente (Web/SSA)

Tomando en cuenta que en 2026 se aplicó un aumento del 2.8 % a los beneficios en general por el costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), los montos estimados quedaron de la siguiente manera:

Todos los trabajadores jubilados (individual): US$2071.

Pareja de la tercera edad, ambos reciben beneficios: US$3208.

Cónyuge sobreviviente con dos hijos: US$3898.

Cónyuge sobreviviente de la tercera edad soltero: US$1919.

Trabajador con una incapacidad, su cónyuge y con uno o más hijos: US$2937.

Todos los trabajadores con una incapacidad (SSDI): US$1630.

Qué hacer en caso de perder la tarjeta en la que se hacen los depósitos

Los beneficiarios que extraviaron la tarjeta en la que reciben el pago de su Seguro Social tendrán que solicitar una reposición desde la página oficial de la SSA.

Se aplicó un aumento del 2.8% a los beneficios del Seguro Social por el costo de vida (Web/SSA)

En casos específicos, es necesario que el titular de la tarjeta acuda a las oficinas locales. Después de completar la solicitud, recibirán su nueva tarjeta por correo en un plazo de 5 a 10 días hábiles. Para recibir atención presencial en las oficinas de Nueva York es obligatorio realizar una cita.

Las oficinas principales siguen operando en el Bajo Manhattan (123 William St), East Harlem (345 E. 102 St), Midtown (237 W. 48th St) y otras ubicaciones en Brooklyn y el Bronx. Operan de lunes a viernes, en un horario de 09 a 16 hs.

En el sitio web oficial de la SSA también se puede obtener el cálculo estimado de beneficios, verificar la elegibilidad y consultar el estado de una solicitud, entre otros trámites.