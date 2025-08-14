Son mexicanos, probaron los sándwiches de Bradley Cooper en Nueva York y dieron su veredicto

Dos jóvenes mexicanos probaron los famosos sándwiches que Bradley Cooper prepara junto al chef Danny DiGiampietro en su local de Nueva York, en el East Village, y no ahorraron en elogios. “Son espectaculares”, afirmaron. Destacaron su pan recién horneado, el sabor de la carne y el queso del relleno.

De un food truck al corazón de Manhattan

Danny & Coop’s nació como un food truck que el propio actor atendió en las calles de West Village. El proyecto surgió de la amistad entre Cooper y DiGiampietro, dueño de la reconocida Angelo’s Pizzeria de Philadelphia, quienes decidieron llevar el clásico cheesesteak a la Gran Manzana y poner a prueba el paladar neoyorquino.

Bradley Cooper sorprendió a los comensales de Nueva York @Angelos_pizzeria_south_philly

La primera aparición fue con un camión negro estacionado en West 3rd Street. Allí, Cooper, DiGiampietro y su equipo sirvieron sándwiches a decenas de personas, entre ellas figuras del espectáculo como la actriz Laura Dern y la modelo Gigi Hadid. Las ganancias se destinaron a organizaciones benéficas de la ciudad.

La visita de dos latinos fanáticos de la comida y su veredicto: “Espectacular”

En un video que publicaron en TikTok, los jóvenes latinos contaron su paso por el local Danny & Coop’s en el East Village (151 Avenue A, New York, NY 10009), que el actor y el chef abrieron tras el éxito de su food truck.

Compraron un sándwich llamado “footlong” y dieron su opinión. “Está buenísimo” afirmó uno de ellos, quien luego consideró que se había quedado corto con el elogio y lo calificó como “espectacular”.

Acto seguido, destacó que lleva “bastante queso, pan recién horneado y mucha carne”. También resaltó su gran tamaño: “Muy difícil acabarse uno solo”.

El joven consideró que “lo mejor de todo es el pan, que se siente que está recién horneado”. Y aunque dijo que tuvieron que esperar por su comida, ya que “tardó 20 minutos en salir”, señaló que la demora “vale cada segundo la pena”.

“Todos los ingredientes se juntan para darnos un solo sabor, la carne, el queso y la cebolla”, concluyó.

Cuánto salen los sándwiches que prepara Bradley Cooper

Los jóvenes comentaron que, aunque el actor suele atender al público y sorprenderlo, ellos no pudieron verlo. “Estaba en su hora de comida”, dijo.

Sobre los precios explicaron que el sándwich vale US$19, “pero es gigantesco” y puede compartirse entre dos personas.

Además, resaltaron la cantidad de relleno: “Viene bien lleno de carne, queso y cebolla”. El pan mereció una mención aparte. “Lo hacen ahí y es una tremenda joya”, dijeron.

Probaron los sandwichs de Bradley Cooper y dieron su veredicto

Entre risas, cerraron con un comentario sobre el precio y figura del actor: “Cuesta US$20 y si está Bradley Cooper y recayó su sudor, cuesta el doble”.

Cómo surgió la alianza entre el actor de Hollywood y el chef

La relación entre Cooper y DiGiampietro comenzó en 2019, cuando después de un partido de los Eagles, el actor visitó Angelo’s Pizzeria.

Uno de los empleados reconoció a la estrella y le dio el número “secreto” del chef. Horas después, Cooper le envió un mensaje para decirle que eran los mejores sándwiches que había probado. Desde entonces, la amistad creció y dio lugar a este emprendimiento conjunto.

Bradley Cooper sorprende a los comensales en Nueva York

Además del actor, quien se roba los aplausos en el food truck, y ahora en el local, es el cheesesteak. Se trata de un plato emblemático de Philly: pan largo recién horneado, carne finamente cortada, queso fundido y cebolla. Una receta tradicional que Danny & Coop’s respeta al pie de la letra.