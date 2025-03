Es oficial: por orden de Trump un refugio de migrantes de Nueva York deberá revelar los nombres de los alojados

Un hotel en Manhattan que brinda albergue a inmigrantes a través de un programa municipal en Nueva York recibió una orden judicial que lo obliga a entregar los nombres de sus residentes. La medida, impulsada por el Departamento de Justicia bajo la administración Donald Trump, busca obtener información detallada sobre los extranjeros alojados y los responsables del financiamiento del refugio. La decisión generó rechazo entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que la consideran un uso político de los recursos del gobierno.

Los detalles de la orden judicial que impacta en un refugio de migrantes de Manhattan

La citación, emitida el miércoles por fiscales del distrito sur de Nueva York, exige que el hotel proporcione un listado con los nombres completos de los inmigrantes que se hospedan en sus instalaciones, según reveló The Guardian. No obstante, este medio aclaró que la fuente que le compartió el documento le exigió que no revelara el nombre del establecimiento, porque “el horel ahora es parte de una investigación criminal federal”.

La citación exige nombres completos, fechas de nacimiento, nacionalidades y números de identificación de los inmigrantes alojados en el hotel AP/Mary Altaffer

Además, la orden judicial solicita información adicional sobre cada uno de los extranjeros:

Fecha de nacimiento.

Nacionalidad.

Números de identificación.

El documento también requiere que el establecimiento testifique en relación con una presunta violación de la ley federal de inmigración. La investigación se inscribe dentro de la ofensiva del gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados y las ciudades santuario que les brindan apoyo.

Objetivos paralelos de la orden judicial que obliga a un albergue de Nueva York a brindar información de migrantes

La citación no solo apunta a los inmigrantes albergados, sino también a las entidades y funcionarios responsables del financiamiento del programa de refugios. Según el documento, el objetivo es identificar a:

Individuos y organismos que subvencionan los refugios para migrantes.

Instituciones vinculadas con la administración del programa de alojamiento.

Ante la consulta sobre el tema, el alcalde Eric Adams y su equipo prefirieron no hacer declaraciones al medio citado. La orden judicial también llega en un contexto donde la administración municipal enfrenta presiones por su manejo de la crisis migratoria.

El Departamento de Justicia busca información sobre una presunta violación de la ley federal de inmigración, en el marco de la política migratoria de la administración Trump Voz de América

Críticas a la medida del gobierno federal en Nueva York: las organizaciones proinmigrantes la rechazan

Diversas organizaciones proinmigrantes rechazaron la acción judicial, al acusar a la administración Trump de utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a los migrantes y sus aliados en Nueva York. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, calificó la citación como un intento de criminalizar a quienes buscan refugio en EE.UU.

Desde 2022, la ciudad de Nueva York estableció acuerdos con numerosos hoteles para albergar a inmigrantes solicitantes de asilo. Esta medida respondió a la creciente llegada de personas en búsqueda de protección internacional, pero también desató controversias:

Sectores conservadores criticaron la iniciativa, considerándola un incentivo para la inmigración irregular.

Manifestaciones en contra del uso de fondos públicos para estos programas se intensificaron.

Algunos hoteles se convirtieron en foco de debates políticos y presiones del gobierno federal.

La orden judicial también apunta a identificar a individuos y organismos que subvencionan los refugios para migrantes en Nueva York Foto X @Sec_Noem

El refugio en Manhattan ahora enfrenta la posibilidad de tener que revelar información sensible de sus residentes. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y activistas denuncian lo que consideran un ataque contra la comunidad migrante en Nueva York.

En febrero pasado, el alcalde Adams anunció el cierre de un centro de recepción de inmigrantes en el Hotel Roosevelt, una de las instalaciones utilizadas en este programa. Según precisaron entonces, esa determinación se debió a la disminución de solicitantes de asilo en la ciudad.