Upper West Side, el barrio de los secretos: así es el increíble refugio que Giorgio Armani tenía en Nueva York

El Grupo Armani confirmó el pasado jueves 4 de septiembre el fallecimiento de Giorgio Armani, el fundador y creador de la empresa artículos de lujo, quien contaba con un apartamento en una zona exclusiva de Nueva York, y que fue personalizado con sus diseños.

Así es Upper West Side, el barrio en el que vivió Giorgio Armani

Upper West Side es un barrio exclusivo ubicado en Manhattan, desde el oeste de Central Park hasta el Río Hudson, y es considerada una zona residencial en su mayoría, aunque también cuenta con espacios de entretenimiento, según Condé Nast.

Upper West Side es el barrio en el que Giorgio Armani tenía su departamento en Nueva York (nuevayork.es)

Upper West Side es definido como un lugar tranquilo y diverso que también cuenta con mucha población judía, sinagogas y restaurantes kosher. Además, se le considera el “hogar de los intelectuales”, donde viven profesores y estudiantes de la Universidad de Columbia.

Algunos de los atractivos dentro de la zona son River Side Park, ubicado con dirección a Central Park entre 72nd Street y 129th Street, cerca del Río Hudson. Muy cerca está la Universidad de Columbia, donde muchos ganadores del Premio Nobel son profesores.

También se puede encontrar el Lincoln Center, ubicado al oeste de Manhattan, donde constantemente se ofrecen carteleras de entretenimiento y eventos culturales. La historia indica que los holandeses fueron quienes nombraron la zona y que familias adineradas vivían en el barrio.

Upper West Side, es un barrio exclusivo de Nueva York (nuevayork.es)

Cómo era el departamento de Giorgio Armani en Nueva York

El departamento de Giorgio Armani en este barrio de Nueva York también tenía inspiración en sus diseños de moda, según Elle Decor.

Su estilo se define principalmente por la elegancia, las líneas y las curvas, una paleta de colores discreta y texturas atractivas, aunque también se habla de un toque sorpresa.

Giorgio Armani en su departamento de Upper West Side, Nueva York (elledecor.com)

El señor Armani declaró que su enfoque se basaba en las líneas limpias y en los colores armoniosos, además de que le gustaba plasmar sus creencias y su personalidad en sus espacios, y añadía algunos toques de humor.

Por ejemplo, su propiedad en Upper West Side contaba con estatuas de animales o peluches. Giorgio Armani trabajó en el diseño de esa y de otras de sus residencias junto a un equipo de arquitectos, diseñó las ventanas de vidrio emplomado y también colocó artículos como un mono de peluche que adornaba su sofá.

Giorgio Armani diseñó los vidrios de las ventadas de su departamento en Nueva York (elledecor.com)

También se menciona que el departamento del diseñador tenía una fusión de estilos e influencias entre europeas y estadounidenses, pues pese a encontrarse en el “corazón” de La Gran Manzana, sus vidrieras se parecen a las de cualquier iglesia gótica.

La historia de Giorgio Armani y cómo cambió la moda masculina

Giorgio Armani revolucionó la industria de la moda, pues tras la fundación de su empresa en 1975 marcaría un antes y un después en la estética de finales del siglo XX, según Vogue.

La historia del famoso inicia con su nacimiento en 1934, pues es originario de la ciudad industrial Piacenza, Italia, y durante su infancia tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial.

Aunque consiguió una beca para estudiar medicina, renunció a sus estudios para trabajar en una de las tiendas más lujosas de Europa en ese tiempo, La Rinascente de Milán, como vendedor y escaparatista.

El primer empleo de Giorgio Armani como diseñador fue con Nino Cerruti, tiempo después decidió crear su propia marca enfocada en la sastrería masculina. Su marca obtuvo gran éxito y su nombre fue cada vez más reconocido hasta que fue buscado por Hollywood para la creación de vestuario en películas norteamericanas.

Desde entonces la marca se consolidó como de Alta Costura y cuenta con cientos de tiendas alrededor del mundo, aunque también se adaptó a otros mercados con colecciones como Armani Privé y Armani Jeans.