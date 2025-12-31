Adiós, llegó el último día: se termina la era de la MetroCard para siempre en NYC y deja un legado histórico

A principios de este año, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York anunció que la venta de MetroCard finaliza este miércoles 31 de diciembre de 2025. Así, llega el último día de esta tarjeta que se va para siempre, pero deja un legado histórico para los neoyorquinos.

Se termina la era de la MetroCard en NYC y da paso a “tap and ride”

La agencia local de transporte informó que la mayoría de los clientes ya utilizan el sistema de pago sin contacto, conocido como “tap and ride”, para pagar sus boletos de metro. Ahora los usuarios pueden usar sus billeteras digitales, tarjetas de crédito y débito y las tarjetas OMNY.

La emblemática MetroCard será retirada definitivamente para dar paso exclusivo al sistema de pago sin contacto OMNY Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Los funcionarios señalan que más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan mediante el sistema tap-and-go, introducido en 2019, de acuerdo con Associated Press.

¿Qué hacer con la MetroCard y qué pasará con el saldo?

Aunque desde este 1° de enero ya no se venderán, la MTA también señala que la MetroCard seguirá en uso hasta mediados de 2026.

Los clientes con tarifa completa y reducida pueden transferir el saldo de una MetroCard a una tarjeta OMNY en los Centros de Atención al Cliente en estaciones de metro seleccionadas, en el Bajo Manhattan o en los vehículos de ventas móviles.

También pueden gastar el saldo hasta que se deje de aceptar en 2026.

Llegó el último día y deja un legado histórico

AP relata que cuando la MetroCard reemplazó a la ficha del metro de Nueva York en 1994, la tarjeta plástica deslizable “infundió una modernidad necesaria a uno de los sistemas de transporte más grandes y antiguos del mundo”.

Este 31 de diciembre la MetroCard dice adiós a los neoyorquinos MTA - MTA

Jodi Shapiro, curadora del Museo de Tránsito de Nueva York en Brooklyn, que inauguró una exposición a principios de este mes que refleja el legado de la famosa tarjeta, señaló para la agencia: “La humilde MetroCard puede haber superado su vida útil, pero en su época fue revolucionaria”.

Antes de estos plásticos, los usuarios de autobús y metro dependían de fichas, introducidas en 1953, las cuales se compraban en las taquillas de las estaciones.

Cuando el metro se inauguró, en 1904, los billetes de papel costaban solo cinco centavos, unos 1,82 dólares actuales.

“Las MetroCards introdujeron una nueva forma de pensar para los neoyorquinos”, explicó Shapiro.

En su momento, la MTA lanzó campañas públicas para enseñar a los pasajeros a pasar correctamente las tarjetas. Originalmente, eran de color azul.

Artistas y personalidades fueron parte del legado de la MetroCard MTA - MTA

Con la llegada al sistema de transporte, también se convirtieron en artículos de colección a medida que se lanzaba ediciones conmemorativas especiales para celebrar eventos importantes, como la “Serie del Metro” entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial del 2000, recuerda la agencia de noticias.

Además, artistas como David Bowie y Olivia Rodrigo y figuras del hip hop neoyorquino como Wu-Tang Clan, The Notorious BIG y LL Cool J también han adornado la tarjeta plástica a lo largo de los años, al igual que programas icónicos de Nueva York como Seinfeld y Law & Order.

Este 31 de diciembre de 2025 termina la venta de un legado para los neoyorquinos, que da pasó a sistemas más modernos de pago.