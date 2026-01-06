¿Una reliquia en el cajón?: a cuánto se venden las tarjetas MetroCard de NYC en eBay en enero 2026

Las MetroCard de Nueva York aparecen en eBay en enero de 2026 con valores que van desde precios accesibles hasta cifras colosales, según avisos activos del sitio, que las presentan como piezas de colección y objetos de valor cultural.

¿Cuándo y por qué dejaron de venderse las MetroCard en Nueva York?

Según informó la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) en un comunicado realizado el 19 de marzo de 2025, la venta y distribución de las MetroCard finalizó el 31 de diciembre de ese mismo año.

La Autoridad Metropolitana de Transporte dejó de vender las tarjetas físicas el 31 de diciembre de 2025 Ebay

La decisión se vinculó con la adopción total del sistema de pago sin contacto, que reemplazó al método utilizado durante más de tres décadas.

El organismo señaló que el nuevo sistema permite abonar el viaje con billeteras digitales, tarjetas de débito o crédito y tarjetas OMNY, y que su implementación habilita funciones como el tope automático de tarifas, descuentos y ahorros operativos asociados a la eliminación de la producción y distribución de las tarjetas físicas.

¿Cuál es el valor más alto publicado en eBay por una tarjeta MetroCard?

El monto más elevado corresponde a un anuncio titulado “Auténtica NYC MetroCard”. La tarjeta figura en condición seminueva y se ofrece por US$49.995, de acuerdo con la publicación.

En la descripción, el vendedor señala que se trata de una MetroCard original de la ciudad de Nueva York, emitida antes de que el sistema dejara de utilizar soportes físicos de pago.

A su vez, precisa que el ejemplar presenta signos normales de uso, propios de la vida cotidiana durante su período de circulación, y que se ofrece como un “artefacto cultural representativo” de una etapa específica de la historia del transporte urbano.

El valor nostálgico impulsa la demanda de tarjetas retiradas de circulación Ebay

El anunciante agrega que, en caso de concretarse la venta, realizará una donación simbólica al Museo del Tránsito de Nueva York y aclara que el envío es gratuito. El aviso consigna 1997 como año de emisión de la tarjeta.

¿Qué opciones aparecen a precios accesibles?

Entre las ofertas de menor valor se encuentra “MetroCard del subte de Nueva York (sin valor monetario en la tarjeta)”, también en estado seminuevo, por US$10, con un costo adicional de US$1,75 por envío. El aviso indica 956 unidades vendidas, según los datos visibles en la plataforma.

A la publicación se suman comentarios de compradores verificados que describen la experiencia. Un usuario escribió: “Fue excelente. Llegó tal como estaba descrito y el vendedor incluyó una nota manuscrita, un detalle pequeño pero muy valorado. El estado era perfecto y la calidad, muy buena”.

Otra opinión remarcó el valor emocional del objeto y expresó: “Estoy muy feliz de tener un recuerdo de mis días viajando en el subte de Nueva York”.

También aparecen referencias al retiro de las MetroCard. Un comprador explicó: “Volví de Nueva York sin guardar una tarjeta que quería conservar, sabiendo que iban a desaparecer. Buscaba este recuerdo nostálgico”.

Las ediciones conmemorativas y las MetroCard antiguas alcanzan precios de hasta US$15 mil Ebay

MetroCard con diseño conmemorativo y antigua: ¿a cuánto se venden?

Una de las ofertas corresponde a “MetroCard conmemorativa NYC 9/11”, con un precio de US$15.000.

La descripción indica que se trata de una tarjeta usada de 2020, con diseño del Memorial y Museo del 11 de septiembre, de edición limitada y en muy buen estado.

También figura la publicación “MetroCard del metro de Nueva York (2003 en estado perfecto)” por US$15.000. El texto del anuncio señala que se trata de una MetroCard del subte neoyorquino de 2003, en condición nueva, con envío a través del servicio postal estadounidense.

Cabe destacar que los valores corresponden a precios solicitados en las plataformas y no se traducen directamente en ventas.