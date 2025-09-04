¿Volantazo de Eric Adams?: la estrategia para reconfigurar la elección en Nueva York y afectar a Mamdani

En la carrera por la alcaldía de Nueva York, un movimiento inesperado empezó a tomar fuerza en los pasillos de la política. Asesores del presidente Donald Trump analizan la posibilidad de ofrecerle a Eric Adams un cargo en la administración federal. La maniobra tendría el objetivo de que el actual alcalde abandone la contienda, para despejarle el camino al exgobernador Andrew Cuomo y así complicar las aspiraciones de Zohran Mamdani, favorito en las encuestas.

¿Un puesto en la administración federal para Eric Adams?: la estrategia de Trump para ganarle a Mamdani

Según consignó The New York Times, las conversaciones sobre el futuro del mandatario local se desarrollan desde hace semanas. Tres personas con conocimiento de las charlas confirmaron que se habló de incluirlo en la administración Trump. Entre las alternativas apareció el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), aunque también se mencionaron opciones diplomáticas.

Eric Adams se presentó c omo candidato independiente para renovar su cargo como alcalde de Nueva York (Photo by SAUL LOEB / AFP)

La idea central de la maniobra es despejar el camino para Andrew Cuomo. El exgobernador, que compite como independiente tras perder frente a Mamdani en las primarias demócratas, cuenta con el respaldo de empresarios y aliados políticos que temen el impacto de un alcalde identificado como socialista.

Curtis Sliwa y el plan de la Casa Blanca para retirarlo de la contienda

El esquema no involucra solo a Adams. También se discutió un lugar en la administración para Curtis Sliwa, candidato republicano y fundador de los Ángeles Guardianes. La lógica sería apartarlo de la boleta para concentrar el voto opositor a Mamdani en torno a Cuomo.

La estrategia busca concentrar el voto anti-Mamdani en Andrew Cuomo Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sliwa rechazó cualquier interés en Washington: “No he sido contactado por la Casa Blanca y no me interesa trabajar allí. Mi enfoque está aquí, en Nueva York. Soy el único candidato de un partido mayoritario que puede derrotar a Mamdani”.

Declaraciones de Eric Adams sobre la oferta y su futuro político en Nueva York

Durante su viaje a Florida, Adams se reunió con funcionarios locales y con miembros del equipo de Trump, aunque no precisó los nombres. Dijo que también celebraba su cumpleaños 65. En una entrevista televisiva evitó confirmar si permanecería hasta noviembre: “Nunca he tenido problemas para encontrar trabajo durante mi transición. Y eso no es lo que busco ahora mismo. Busco seguir sirviendo a la gente de la ciudad de Nueva York”.

Su vocero Todd Shapiro negó a Politico la existencia de una propuesta formal: “En ningún momento solicitó ni le ofrecieron un puesto en el HUD. En los últimos años, el alcalde ha demostrado su capacidad para ignorar el ruido y concentrarse en servir a los neoyorquinos”.

El vínculo entre Adams y Trump no es nuevo. A principios de año, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) solicitó retirar los cargos de corrupción contra el alcalde, y un juez federal desestimó el caso con perjuicio. Esa decisión despertó sospechas sobre un posible acuerdo entre el demócrata y el republicano.

Zohran Mamdani denuncia acuerdos secretos entre Trump, Adams y Cuomo

Mamdani aprovechó los reportes para señalar un entramado de favores. “Las noticias de hoy lo confirman: Cuomo es la elección de Trump para alcalde. La Casa Blanca está considerando puestos para Adams y Sliwa para despejar el camino”, escribió en X (antes Twitter).

Zohran Mamdani calificó esos movimientos como “acuerdos corruptos” y “una afrenta a nuestra democracia” (Photo by ANGELA WEISS / AFP) ANGELA WEISS� - AFP�

Luego, en una conferencia de prensa, calificó esos movimientos como “acuerdos corruptos” y “una afrenta a nuestra democracia”, informó ABC News. En otro mensaje añadió: “No importa quién se postule, les daremos un futuro mejor el 4 de noviembre”. También acusó a Trump de intentar “socavar el tejido mismo de esta ciudad” y advirtió: “Nueva York no está en venta”.

Encuestas en Nueva York: Mamdani lidera frente a Cuomo, Sliwa y Adams

Las encuestas reflejan el escenario actual. Según The Guardian, Mamdani encabeza con el 42% de apoyo; le sigue Cuomo con el 26% y Sliwa, con el 17%. Adams, en cambio, aparece en un solo dígito y un sondeo reciente lo ubicó en 9%. Un quinto aspirante, el abogado Jim Walden, se bajó de la carrera e instó a los candidatos a unirse detrás del demócrata progresista.