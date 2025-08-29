Nueva encuesta revela cómo viene Mamdani camino a la alcaldía de Nueva York: la oportunidad de Adams y Cuomo

La batalla por la alcaldía de Nueva York comenzó a calentarse con los resultados de una nueva encuesta que posicionó al asambleísta demócrata Zohran Mamdani como el gran favorito en un escenario de múltiples candidatos, aunque en desventaja frente al exgobernador Andrew Cuomo en un hipotético enfrentamiento directo. Los datos también dejaron expuesta la fragilidad de Eric Adams, quien busca la reelección como aspirante independiente.

Zohran Mamdani lidera en una contienda de cinco candidatos

La encuesta realizada por Tulchin Research para la New York Apartment Association mostró un panorama que favorece claramente a Zohran Mamdani cuando se incluyen a todos los principales aspirantes. En esa simulación, el legislador progresista encabezó con 42% de las preferencias, seguido por Andrew Cuomo con 26%, Curtis Sliwa —candidato republicano y fundador de los Guardian Angels— con 17%, Eric Adams con 9% y el independiente Jim Walden con apenas 3%.

En la encuesta realizada por Tulchin Research, Mamdani lidera con el 42% de las preferencias Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

El sondeo se basó en 1000 votantes probables entre el 7 y el 14 de agosto. Los resultados revelaron que Mamdani mantiene una sólida base de apoyo entre los votantes jóvenes, mientras que Cuomo resiste gracias al respaldo de sectores de mayor edad.

Sin embargo, la misma encuesta dejó un giro inesperado cuando se planteó un escenario mano a mano: Cuomo superó a Mamdani con 52% frente a 41%. En contraste, si el legislador quedaba frente a Eric Adams, se imponía 45% contra 42%.

El factor republicano en las elecciones de Nueva York y la incógnita sobre Eric Adams

Curtis Sliwa, con un 17% de intención de voto, se consolidó como un tercero competitivo y descartó abandonar la carrera. Esa decisión resulta clave, ya que su presencia reduce la posibilidad de un enfrentamiento directo entre Cuomo y Mamdani. El republicano, conocido por sus patrullas ciudadanas con boinas rojas, atrajo un electorado que difícilmente migraría hacia los demócratas en caso de una baja, según indicaron desde CBS News.

Andrew Cuomo tiene más chances de ganar si se enfrenta mano a mano con Mamdani SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por su parte, el alcalde Eric Adams quedó relegado a un dígito de apoyo. La encuesta reflejó que sus problemas de imagen ligados a investigaciones por corrupción impactaron directamente en sus chances de reelección. Aun así, aseguró que no se retirará y que todavía confía en derrotar tanto a Mamdani como a Cuomo.

Jim Walden, en cambio, se mostró más flexible. El independiente señaló que estaría dispuesto a dar un paso al costado si eso favorecía a un candidato con chances de frenar el ascenso de Mamdani.

Los diferentes escenarios para las elecciones de Nueva York, según un sondeo de AARP

Un estudio paralelo de AARP New York en conjunto con Gotham Polling & Analytics reforzó la idea de Mamdani como favorito. Según ese trabajo, realizado el 11 de agosto con 1376 votantes registrados, el legislador lideró con 41,8%, seguido por Cuomo con 23,4%, Sliwa con 16,5%, Adams con 8,8% y otros candidatos con 1,6%. En tanto, un 7,9% de los consultados se mantuvo indeciso.

Adams quedó relegado con un dígito y todo parece indicar que la remontada será complicada Archivo

El sondeo también exploró escenarios alternativos de “retiros” de candidatos y, en todos ellos, Mamdani conservó la ventaja:

Si Cuomo se bajaba, Mamdani alcanzaba 48,4% y superaba a Sliwa por 27,6 puntos.

Mamdani alcanzaba 48,4% y superaba a Sliwa por 27,6 puntos. Si Adams se retiraba, Mamdani aventajaba a Cuomo por 14 puntos.

Mamdani aventajaba a Cuomo por 14 puntos. Si Sliwa dejaba la contienda , Mamdani mantenía 16,8 puntos de ventaja sobre Cuomo.

, Mamdani mantenía 16,8 puntos de ventaja sobre Cuomo. Frente a frente con Sliwa , Mamdani se imponía por 22,9 puntos.

, Mamdani se imponía por 22,9 puntos. Mano a mano con Adams , ganaba por 24,4 puntos.

, ganaba por 24,4 puntos. Cara a cara con Cuomo, la encuesta mostró a Mamdani arriba por 11 puntos: 42% contra 31%.

El dato más relevante estuvo en los indecisos. En el duelo directo con Cuomo, un 27% no había tomado posición. Este grupo se concentraba en votantes mayores de 50 años, lo que lo convertía en un bloque decisivo.