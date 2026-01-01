Volantazo de Zohran Mamdani en Educación: el sorpresivo cambio de postura que impacta en todas las escuelas

Poco antes de la toma de posesión, el ahora flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, protagonizó un significativo giro en su postura sobre el control de las escuelas públicas de la ciudad. Tras abogar enérgicamente en la campaña por el fin del control mayoral, ahora anunció que buscará extender esta modalidad en el sistema escolar más grande de Estados Unidos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), toma juramento al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), para el cargo, ante la presencia de su esposa, Rama Duwaji, el 1 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Este cambio de rumbo, anunciado sobre el filo de su investidura, marca una reorientación clave en la política educativa de la metrópolis.

La decisión refleja la comprensión de Mamdani sobre la necesidad de que el alcalde rinda cuentas por los resultados escolares, a pesar de sus previas reservas sobre cómo Eric Adams, su antecesor, ejerció ese poder. La movida generó diversas reacciones entre líderes educativos y padres, quienes esperaban un nuevo modelo de gobernanza.

¿Cuál fue el cambio de postura principal de Mamdani respecto al control escolar?

Mamdani desistió de su idea de poner fin al control mayoral de las escuelas de la ciudad. Durante su campaña había argumentado que el sistema actual silenciaba las voces de maestros, padres y estudiantes en decisiones fundamentales.

Ahora, en lugar de desmantelarlo, planea solicitar a la Legislatura estatal una extensión de su autoridad sobre las escuelas cuando el modelo se someta a renovación, generalmente por períodos de dos o cuatro años.

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani (C), coloca su mano sobre un Corán mientras presta juramento ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James; este jueves 1 de enero de 2026, asume el cargo con altas expectativas Amir Hamja / POOL / AFP - POOL�

¿Por qué Mamdani revirtió su posición sobre el control mayoral de las escuelas?

Mamdani explicó que, aunque discrepaba con la forma en que el alcalde saliente, Eric Adams, ejerció el poder educativo, comprendió la necesidad de que el alcalde sea directamente responsable de los resultados de las escuelas públicas.

Según The New York Times, el nuevo alcalde afirmó: “Aunque tenía preocupaciones sobre el control mayoral, también sé que los neoyorquinos necesitan saber dónde recae la responsabilidad final: en mí”.

Este reconocimiento de la rendición de cuentas pública fue un factor clave en su cambio de postura, contrastando el control férreo del alcalde de Nueva York con otros distritos que confían en juntas escolares electas.

¿Qué enfoque específico prometió Mamdani para su versión del control mayoral de las escuelas?

El alcalde electo se comprometió a implementar un nuevo enfoque para el control mayoral que garantice una participación comunitaria “no ceremonial o procesal, sino tangible y accionable”, según Chalkbeat.

Esto incluye reestructurar las reuniones de los consejos de educación comunitaria para facilitar la asistencia de padres trabajadores y mejorar la conciencia sobre estos consejos, que tienen baja participación electoral.

Además, planea mejorar el rol del coordinador de padres para que sean “organizadores significativos” en lugar de meros coordinadores administrativos, reconociendo su importante labor actual, especialmente con familias sin hogar.

¿Quién es Kamar Samuels, el nuevo canciller de las Escuelas de la Ciudad de Nueva York, y cuál es su trayectoria?

Kamar Samuels, de 48 años, fue nombrado por Mamdani como Canciller de las Escuelas, una de las posiciones educativas más influyentes en Estados Unidos.

Samuels es un educador veterano de Nueva York, quien inició su carrera como maestro y director en el Bronx.

Más recientemente, sirvió como superintendente del Distrito 3 de Manhattan y del Distrito 13 de Brooklyn. Es reconocido por su trabajo en la expansión de opciones académicas rigurosas, sus esfuerzos en la integración escolar mediante fusiones y rezonificaciones, y su liderazgo en la implementación del currículo de alfabetización NYC Reads, que ha mostrado aumento en los puntajes. Mamdani lo eligió por su “visión transformadora” y comprensión del sistema escolar.

¿Cuáles son los desafíos principales que enfrentará el nuevo Canciller en el vasto sistema escolar de NYC?

El sistema escolar de Nueva York, con un presupuesto de 40.000 millones de dólares y más de 1.500 escuelas, enfrenta desafíos considerables. La ciudad está en su tercer año de un esfuerzo para repensar cómo los niños pequeños aprenden a leer.

Más de 150.000 alumnos estuvieron sin hogar el año pasado y uno de cada tres estudiantes padecía ausentismo crónico Además, el sistema necesita miles de maestros, especialmente en áreas como educación especial, bilingüe, matemáticas y ciencias, para reducir el tamaño de las clases.

Mamdani también destacó que casi el 45% de los estudiantes de 3º a 8º grado estaban por debajo del nivel de grado en los exámenes estatales del año pasado. John C. Liu, presidente del comité de educación del Senado estatal, enfatizó la necesidad de un liderazgo “claro y constante”, según reconstruye The New York Times.

¿Cómo ha sido la reacción de líderes y defensores de la educación ante la decisión de Mamdani de mantener el control mayoral?

El giro de Mamdani generó reacciones encontradas. Algunos líderes educativos veteranos que se preocupaban por un enfoque laxo en las escuelas probablemente verán con agrado esta decisión, al igual que grupos como StudentsFirstNY, cuya directora ejecutiva, Crystal McQueen-Taylor, la calificó de “un camino hacia un liderazgo claro y una responsabilidad directa por los resultados”.

Sin embargo, la decisión podría frustrar profundamente a algunas familias y defensores que habían esperado un nuevo modelo. Leonie Haimson, defensora de la educación, describió el cambio como “muy preocupante”, expresando escepticismo sobre las promesas de mayor participación, señalando que “cuando llega el momento de la verdad, simplemente hacen lo que quieren”.

