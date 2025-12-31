Nueva York cambia las exenciones para el pago de horas extra a partir del 1° de enero

Desde el 1° de enero de 2026, Nueva York aumenta el salario mínimo semanal que debe percibir un empleado asalariado del sector privado para quedar exento del pago de horas extra.

¿Qué cambia en 2026 para las horas extras?

El estado de Nueva York introducirá cambios que impactan en el acceso al cobro de horas extras, aunque no modifica la forma en que se calculan ni el número de horas a partir del cual se generan.

La normativa eleva el piso salarial que deben cumplir ciertos empleados asalariados con funciones ejecutivas o administrativas Freepick

Lo que actualiza la ley es el umbral salarial que define quién puede quedar exento del pago de horas extras.

La norma del Departamento de Trabajo de Nueva York (Parte 142) indica que algunos empleados asalariados con tareas ejecutivas o administrativas pueden quedar exentos del pago de horas extra, pero solo si cumplen ciertos requisitos.

Uno de los principales es ganar al menos un salario mínimo semanal fijado por el estado. Desde 2026, ese piso salarial aumenta, por lo que habrá que cobrar más para poder quedar exento.

Según la normativa oficial, en la ciudad de Nueva York, Long Island (condados de Nassau y Suffolk) y el condado de Westchester, el umbral pasa a US$1275 semanales, mientras que en el resto del estado asciende a US$1199,10.

Estos valores representan un aumento respecto de los umbrales vigentes durante 2025. Antes, el salario mínimo semanal requerido para aplicar las exenciones era de US$1237,50 en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, y de US$1161,65 en el resto del estado.

Un empleado que hasta 2025 podía ser considerado exento —por su rol y por su salario— puede dejar de serlo si, en 2026, no alcanza el nuevo umbral semanal. En ese caso, pasa automáticamente a quedar cubierto por la regla general de horas extras y debe recibir el pago adicional por cada hora trabajada en exceso.

En la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, el nuevo umbral semanal se fija en US$1275 Freepick

¿Cuándo corresponde el pago de horas extra?

Según el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, la legislación vigente establece que cada hora trabajada más allá de las 40 semanales debe abonarse una vez y media la tarifa regular. Para los empleados residenciales, el derecho a ese pago adicional se activa a partir de las 45 horas trabajadas en la semana.

¿Quiénes quedan fuera de la cobertura de horas extras?

Algunas ocupaciones no acceden al pago de horas extra bajo la ley estatal y la federal. Entre ellas:

Personal ejecutivo, administrativo y profesional.

Vendedores externos.

Empleados públicos federales, estatales o municipales.

Trabajadores rurales.

Taxistas.

Consejeros de campamento.

Niñeras de tiempo parcial.

Miembros de órdenes religiosas y ciertos puestos en instituciones religiosas o benéficas.

Un trabajador que antes calificaba como exento puede dejar de serlo si no alcanza el nuevo piso salarial Freepick

¿Cuáles son los sectores que sí cubren la ley estatal?

Aunque la ley estatal no regula el pago de horas extra para empleadores gubernamentales, la normativa sí se aplica a los siguientes sectores:

Escuelas charter y privadas.

Organizaciones sin fines de lucro.

Personal no docente de distritos escolares.

El hecho de percibir un salario fijo no elimina ni modifica el derecho a cobrar el recargo por horas extra.

La ley también establece que este derecho no puede ser renunciado. Ningún aviso interno, política empresarial ni exigencia de autorización previa invalida la obligación de pago si las horas fueron efectivamente trabajadas.

En todos los casos, cuando se acredita que la jornada excedió el límite semanal, el recargo debe abonarse conforme a la normativa vigente.