Toma de posesión de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, en vivo: la jura hoy, 1 de enero de 2026
Tras la jura ante la fiscal Letitia James, el primer alcalde musulmán y el más joven del siglo, inicia su mandato al frente de una de las metrópolis más importantes de EE.UU.
- Zohran Mamdani prestó juramento en la estación de metro Old City Hall como el 111º alcalde de la ciudad de Nueva York en la madrugada de este jueves 1º de enero.
- A las 13 horas (hora local) asumirá oficialmente tras el evento en Old City Hall, en una ceremonia pública en el Ayuntamiento, junto al contralor Mark Levine y el defensor del pueblo reelegido Jumaane Williams.
- El senador Bernie Sanders conducirá el evento, que tendrá lugar junto con una “fiesta callejera” entre las calles Liberty y Murray.
10.20 (NY) 12.20 (AR) | Así creció la intención de voto de Zohran Mamdani en NYC
La trayectoria de Mamdani hacia la alcaldía fue asombrosa. A principios de 2025, su intención de voto era de apenas un 1% y su propio equipo estimaba sus probabilidades de ganar en solo un 3%. Su principal desafío era hacerse notar frente a figuras como el exalcalde Eric Adams (quien luego se bajó de la elección) y el exgobernador Andrew Cuomo. La estrategia de campaña fue poco convencional.
En lugar de vender artículos promocionales, organizó eventos como búsquedas del tesoro y torneos de fútbol para atraer a miles de simpatizantes y voluntarios. La victoria en las primarias demócratas de junio contra Cuomo fue fulminante y sorprendió incluso a su círculo íntimo. Tras el triunfo, debió reorganizar su equipo y enfrentar la resistencia del establishment de la ciudad.
10.00 (NY) 12 (AR)| Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de NYC
Zohran Mamdani es un político socialista demócrata, de 34 años, nacido en Kampala, Uganda, y primer alcalde musulmán y surasiático de la ciudad. Ganó las elecciones a la alcaldía el martes 4 de noviembre de 2025 y será el mandatario más joven de Nueva York en más de un siglo. Vivió en la capital ugandesa hasta que el trabajo de su padre llevó a la familia a Sudáfrica y, finalmente, a Estados Unidos. Se estableció en la ciudad de Nueva York a los siete años.
09.47 (NY) 11.47 (AR) | Cómo ver en vivo la ceremonia de juramentación de Mamdani
Además de poder asistir a la asunción, estará la opción de ver la transmisión en vivo. Para recibir el enlace oficial es necesario hacer un registro gratuito en su web oficial. Quienes confirmen su inscripción recibirán el link para unirse en línea.
El registro se debe hacer en el sitio: luma.com/inauguration, y para completarlo es necesario indicar nombre y apellido, un correo electrónico, un número de teléfono y el lugar desde el que se seguirá la transmisión.
Seguí leyendo
- 1
Año Nuevo 2026: cómo fue el festejo en la Argentina y en el mundo
- 2
El destino de lujo y naturaleza en una de las islas preferidas de Leo Messi
- 3
Zulemita Menem publicó una dura carta pública contra el Gordo Dan
- 4
Un miembro de la tropa digital de Santiago Caputo cruzó a Sturzenegger: “Hay que dejar de decir boludeces”