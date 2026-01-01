Toma de posesión de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York, en vivo: la jura hoy, 1 de enero de 2026

La trayectoria de Mamdani hacia la alcaldía fue asombrosa. A principios de 2025, su intención de voto era de apenas un 1% y su propio equipo estimaba sus probabilidades de ganar en solo un 3%. Su principal desafío era hacerse notar frente a figuras como el exalcalde Eric Adams (quien luego se bajó de la elección) y el exgobernador Andrew Cuomo. La estrategia de campaña fue poco convencional.

En lugar de vender artículos promocionales, organizó eventos como búsquedas del tesoro y torneos de fútbol para atraer a miles de simpatizantes y voluntarios. La victoria en las primarias demócratas de junio contra Cuomo fue fulminante y sorprendió incluso a su círculo íntimo. Tras el triunfo, debió reorganizar su equipo y enfrentar la resistencia del establishment de la ciudad.