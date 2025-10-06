Winter Village, Wollman Rink y Rockefeller Center en octubre: cuándo abren las pistas de patinaje en Nueva York

Este octubre, dos icónicos espacios del invierno en Nueva York vuelven a abrir sus puertas, se trata del Winter Village, en Bryant Park, y Wollman Rink, en Central Park. Ambos permiten la experiencia de patinar sobre hielo y diversas actividades para disfrutar de esta temporada fría. Las entradas ya están a la venta en sus sitios oficiales.

Winter Village en Nueva York: pista de hielo, iglús y mercado navideño

El Winter Village abrirá al mediodía del 24 de octubre. La usuaria de TikTok @lovi.nyc, que se dedica a publicar videos sobre las distintas actividades disponibles en Nueva York, destacó que el mercado navideño contará con “iglús vips y su pista de hielo”, con una entrada de 23 dólares o gratuita en caso de llevar los propios patines.

El Winter Village y la pista de patinaje Wollman Rink abrirán el 24 de octubre (TikTok: @lovi.nyc)

Según la página oficial del lugar, la pista es de 1500 metros cuadrados y estará abierta todos los días hasta el 1° de marzo de 2026. Además, los turistas o neoyorquinos podrán visitar The Lodge, un espacio al aire libre donde los visitantes podrán relajarse con un cóctel, disfrutar de distintas opciones gastronómicas y observar a los patinadores.

El Winter Village también incluye tiendas navideñas. Inspiradas en Europa, las Holiday Shops by Urbanspace reúnen a artesanos de Nueva York y de varias partes del mundo. Están distribuidas a lo largo de las plazas y terrazas de Bryant Park y se ubican en quioscos con estilo de “caja de joyas”, según detalló la página oficial.

Además, los visitantes pueden disfrutar con amigos y familia de un iglú privado situado a pocos metros de la pista de patinaje y rodeado por los rascacielos de Midtown. Las sesiones duran 90 minutos e incluyen una selección de comida y bebida de temporada. Cada domo tiene capacidad para hasta ocho personas, y las reservas no incluyen acceso a la pista de hielo.

Patinaje en Wollman Rink: horarios, precios y clases privadas en Central Park

La creadora de contenido indicó que el 24 de octubre también vuelve la pista de hielo Wollman Rink, en el Central Park. La misma permite a los visitantes de todas las edades patinar sobre el hielo mientras disfrutan de las vistas panorámicas de la ciudad. Su programación incluye eventos especiales, noches temáticas y presentaciones en vivo. La entrada tiene un costo de US$11 para niños hasta 12 años, US$16 para adultos, mientras que el alquiler de patines cuesta US$12, según la página oficial.

La pista de Wollman Rink en Central Park ofrece una programación que incluye eventos especiales, noches temáticas y actuaciones en vivo. Wollman Rink

El lugar ofrece la posibilidad de reservar clases privadas desde 30 minutos y cuenta con pases de temporada para patinaje sobre hielo. Estos boletos permiten un acceso rápido y admisión ilimitada, sin fechas restringidas, para las sesiones de patinaje público hasta el 15 de marzo de 2026. El alquiler de patines no está incluido.

Otra pista de patinaje que abrirá en Nueva York

La pista de patinaje del Rockefeller Center también abrirá el 11 de octubre, según un comunicado oficial. Los boletos para la temporada 2025 ya se encuentran a la venta. El precio de entrada general comienza en US$22 y los niños de hasta cinco años, tienen un costo de US$12, con descuentos disponibles para grupos de 10 o más. El alquiler de patines, obligatorio para quienes no lleven los propios, tiene un precio adicional de US$12.

Además de la pista de patinaje, el Winter Village ofrecerá iglús privados y tiendas navideñas al aire libre Winter Village

El Rockefeller Center igual ofrece abonos de temporada y la posibilidad de reservar eventos privados. Las sesiones VIP de patinaje parten de US$112 e incluyen 60 minutos sobre el hielo, acceso prioritario a la pista, entrada al salón climatizado, alquiler de patines gratuito y un 20% de descuento en la tienda de regalos.