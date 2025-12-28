Nuevo cargo de US$45 para viajeros sin Real ID: cómo afecta tu próximo vuelo en 2026

En 2026, quienes deban viajar y no cuenten con un documento válido que cumpla con los requisitos de la REAL ID aún podrán hacerlo, según la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, deberán considerar un nuevo cargo adicional.

El nuevo cargo de US$45 para viajeros sin Real ID que aplicará la TSA en 2026

La nueva normativa establece un cobro 45 dólares para quienes utilicen un sistema de verificación de identidad alternativo. No obstante, estos pasajeros podrían enfrentar mayores demoras en los tiempos de espera de los puntos de control.

A partir del 1° de febrero de 2026, los viajeros sin identificación válida podrán utilizar el sistema TSA ConfirmID para acreditar su identidad. Con el pago correspondiente, se habilitará un período de viaje de 10 días.

Los viajeros que no presenten una identificación que cumpla con la REAL ID deberán pagar US$45 para trasladarse en Estados Unidos Archivo

Todos los viajeros sin una identificación válida serán remitidos al proceso opcional, según informó la agencia en un comunicado. Esto incluye a quienes exhiban una licencia de conducir o identificación estatal que no cumpla con los estándares de la Real ID.

El procedimiento se realizará al momento del check-in y antes de pasar por el control de seguridad. La TSA remarcó que actualmente trabaja con el sector privado para ofrecer proactivamente opciones de pago en línea antes de arribar al recinto.

La ley REAL ID se firmó hace más de 20 años, pero la implementación estuvo demorada hasta el 7 de mayo de 2025. Hoy en día, más del 94% de los pasajeros ya utilizan su REAL ID u otras formas de identificación válidas. La agencia prevé mayores tiempos de espera para los pasajeros que no presenten estos documentos.

Los viajeros que no presenten una identificación que cumpla con la norma REAL ID podrían experimentar demoras en el tiempo de espera TSA

Para los pasajeros que lleguen al aeropuerto sin pagar la tarifa, la información sobre cómo abonar la opción TSA ConfirmID estará disponible en los puntos de control indicados en o cerca del punto de control en la mayoría de los aeropuertos.

Cuáles son las formas de identificación válida que cumplen con la REAL ID en EE.UU.

Según el comunicado de la TSA, las formas de identificación aceptables incluyen:

Licencias de conducir que cumplan con REAL ID u otras tarjetas de identidad estatales con fotografía emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

u otras emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado.

(EDL, por sus siglas en inglés) o (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado. Pasaporte estadounidense .

. Tarjetas de viajero de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.

del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST. Identificación del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés), incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

(DOD, por sus siglas en inglés), incluidas las identificaciones emitidas a dependientes. Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo .

. Una identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu indígena reconocida a nivel federal.

reconocida a nivel federal. Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero .

. Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

o de Canadá. Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

(TWIC, por sus siglas en inglés). Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), I-766.

Credencial de marino mercante .

. Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Muchas formas de identificación en 2025 cumplen con los requisitos de la REAL ID en EE.UU. Archivo

Cómo tramitar la REAL ID en EE.UU.

Para tramitar la REAL ID, la persona debe ir a la página web de la agencia de licencias de conducir de su estado para averiguar qué documentación se requiere.

Según el sitio web oficial del gobierno estadounidense, el trámite puede realizarse al solicitar o renovar la licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal.

La REAL ID presenta una estrella blanca con un círculo dorado y puede ser tramitada en las oficinas estatales

El proceso y los documentos que el solicitante debe proporcionar dependen del estado. En la mayoría de los casos, la agencia estatal de licencias de conducir le solicitará al peticionario que presente comprobante de: