La regla 3-1-1 de la TSA que se debe cumplir en el aeropuerto para evitar retrasos
Las aerolíneas de EE.UU. prevén que más de 52 millones de personas viajen entre el 19 de diciembre y el 5 de enero
- 4 minutos de lectura'
Los aeropuertos de Estados Unidos anticipan un movimiento récord de pasajeros en la época de las fiestas. En este contexto, es importante conocer la regla 3-1-1 de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), sobre el ingreso de líquidos en el equipaje de mano. Cumplirla no solo evita demoras individuales, sino que también ayuda a descomprimir filas que, según las proyecciones, estarán especialmente cargadas en las próximas semanas.
Controles más lentos y un dato que explica la advertencia
Las aerolíneas estadounidenses prevén que más de 52 millones de personas viajen entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, de acuerdo con Airlines for America (A4A).
Con ese volumen, los puestos de seguridad pueden verse saturados y cualquier incumplimiento en el equipaje de mano se traduce en minutos extra de revisión.
Por eso, la TSA insiste en que los pasajeros revisen con antelación qué pueden y qué no pueden llevar al pasar por los escáneres, con especial énfasis en la regla 3-1-1.
Qué exige la regla 3-1-1 en el equipaje de mano
La normativa establece un límite claro para líquidos, geles y aerosoles. Cada envase debe ser de 3,4 onzas (100 mililitros) o menos. Todos deben colocarse dentro de una bolsa transparente, resellable, de hasta un cuarto de galón (aprox. 946 ml), y cada pasajero puede llevar solo una de estas bolsas.
Los artículos que superen ese volumen deben ir en el equipaje despachado, que no tiene restricciones de líquidos.
Durante los controles, en la mayoría de los aeropuertos del país se exige retirar esa bolsa del bolso o mochila para su inspección, aunque algunas terminales aéreas (como el Aeropuerto Internacional de Orlando y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York) ya eliminaron ese paso. Aun así, las autoridades recomiendan actuar con cautela porque cada terminal puede tener procedimientos propios.
La advertencia de un experto de la TSA
Desde la agencia explican que la medida busca ser fácil de recordar. “La regla general es que si se puede derramar, rociar, untar, bombear o verter, no es un sólido”, señaló Brian Bushnell, director federal de seguridad interino de la TSA para el norte del estado de Nueva York, en declaraciones a Spectrum News.
Y agregó una aclaración directa para evitar confusiones: “Si tiene más de 3,4 onzas, debe ir en un equipaje despachado.
La TSA también recuerda que existen excepciones, como la fórmula para bebés y ciertos medicamentos, que no están sujetos a las mismas limitaciones. Además, los funcionarios aconsejan comenzar a armar el equipaje con bolsos vacíos para asegurarse de no llevar artículos prohibidos por error.
Cuáles son los productos que quedan fuera de la regla 3-1-1 de la TSA
Recientemente, la TSA amplió las excepciones a la regla 3-1-1 y ahora permite llevar determinados artículos que antes estaban sujetos a límites estrictos de volumen sin necesidad de ajustarlos a las cantidades establecidas, siempre que el control se realice en aeropuertos que cuenten con escáneres de última generación habilitados.
Dentro de los productos alcanzados por esta autorización se incluyen:
- Medicamentos recetados y de venta libre en formato líquido, gel o aerosol.
- Leche materna y fórmula infantil.
- Alimentos y bebidas para bebés.
- Mordedores líquidos o dispositivos de refrigeración infantil.
- Huevos frescos en su empaque original.
- Baterías húmedas utilizadas en sillas de ruedas o dispositivos médicos.
- Peces vivos transportados en agua dentro de recipientes adecuados.
- Compresas frías o paquetes de gel con fines médicos.
- Productos del duty-free, siempre y cuando estén sellados en una bolsa de seguridad inviolable.
- Muestras biológicas con fines médicos o científicos.
