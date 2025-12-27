Aumento del Seguro Social en Nuevo México: el calendario de pagos de enero de 2026

Los beneficiarios del Seguro Social en Nuevo México recibirán sus pagos correspondientes a enero de 2026 en diferentes días del mes y de acuerdo con su fecha de nacimiento. Además, a partir de Año Nuevo, aumentará el monto depositado a sus cuentas según el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

Calendario de pago del Seguro Social en Nuevo México

Las fechas de pago del Seguro Social se realizan de forma escalonada durante el segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes, según el día de nacimiento del beneficiario.

Las fechas de pago del Seguro Social para enero de 2026, con los aumentos confirmados por la SSA (ssa.gov)

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) en enero de 2026 las fechas de pagos son:

Los nacidos del día 1 al 10 : pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026. Los nacidos del día 11 al 20 : pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026. Los nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 28 de enero de 2026.

El pago del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se adelantará y pagará el 31 de diciembre de 2025, aunque regularmente se pagan el día primero de cada mes, salvo que en enero el 1° es feriado federal.

El 30 de enero de 2026 se adelantará el pago del 1° de febrero, ya que cae en domingo, y es un día no laborable.

El viernes 2 de enero, los beneficiarios antes de mayo de 1997 tendrán sus beneficios disponibles y el viernes 30 de enero, los beneficiarios del SSI tendrán su pago correspondiente a febrero de 2026.

De cuánto será el pago del Seguro Social en enero 2026

Los 75 millones de estadounidenses que se benefician con el Seguro Social verán un aumento en sus pagos a partir de enero de 2026 en un 2,8%.

La SSA informó que los jubilados recibirán el aumento del Seguro Social a partir de enero de 2026 (Facebook/Social Security Administration)

La SSA informó que en promedio los pagos por jubilación subirán en US$56, y que los asegurados podrían recibir las siguientes cantidades al mes:

Todos los trabajadores jubilados : US$2071

: US$2071 Pareja de ancianos que recibe prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

Por otro lado, los montos máximos para los beneficiarios del SSI también aumentarán a partir del primer mes del nuevo año con base al costo de vida y serían de:

US$994 para una persona elegible.

US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.

US$498 para una persona esencial.

El aumento por el ajuste del COLA para los que reciben SSI se verá reflejado desde el 31 de diciembre, debido a que se adelanta el pago, ya que el 1 de enero es un día feriado federal.

Requisitos para ser beneficiario del Seguro Social

Los interesados en obtener los beneficios del Seguro Social en cualquier entidad de Estados Unidos deben reunir un mínimo de 40 créditos, de acuerdo con la SSA.

Para ser beneficiario del Seguro Social necesita un número mínimo de créditos según la edad y tipo de beneficio solicitado (Facebook/Social Security Administration)

Estos créditos se acumulan con trabajo y pago de impuestos al Seguro Social y se toman en cuenta para recibir beneficios por jubilación, incapacidad, Medicare y para determinar la elegibilidad de una familia para recibir los beneficios a sobrevivientes.

La SSA precisa que solo se pueden obtener un máximo de cuatro créditos por año y si, antes de la edad de jubilación, el trabajador desarrolla una incapacidad, deberá cumplir con el mínimo de acuerdo con su edad:

Antes de los 24 años: puede ser elegible si tiene 6 créditos.

puede ser elegible si tiene 6 créditos. De 24 a 31 años: por lo general, podría ser elegible si tiene crédito por trabajar la mitad del tiempo entre los 21 años y el momento en que comenzó su incapacidad.

por lo general, podría ser elegible si tiene crédito por trabajar la mitad del tiempo entre los 21 años y el momento en que comenzó su incapacidad. A los 31 años o mayor: por lo general, debe tener al menos 20 créditos en el período de 10 años.

Cuanto más joven sea la persona, menos créditos necesitará. Este criterio también aplica para los beneficios a sobrevivientes.