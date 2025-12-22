Seguro Social en Nueva Jersey: calendario y de cuánto será el pago en enero 2026

Millones de estadounidenses son beneficiados con los pagos del Seguro Social, incluidos los habitantes de Nueva Jersey, quienes en enero de 2026 recibirán un aumento en sus depósitos. Las fechas de transferencia ya fueron confirmadas por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Calendario de pagos del Seguro Social en Nueva Jersey en enero 2026

El calendario especifica que los beneficiarios del Seguro Social recibirán sus depósitos el segundo, tercero y cuartó miércoles de cada mes. Estas transferencias se realizan de forma escalonada según la fecha de nacimiento del asegurado y en enero de 2026 son:

Calendario de pagos del Seguro Social durante enero de 2026 (Archivo-Social Security Administration)

Los nacidos del día 1 al 10 : pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 14 de enero de 2026. Los nacidos del día 11 al 20 : pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026.

: pago disponible el miércoles 21 de enero de 2026. Los nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 28 de enero de 2026.

Por otro lado, los beneficios de los asegurados antes de mayo de 1997 recibirán el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) el día 2 de enero de 2026.

Las demás transferencias del SSI se pagarán el día primero de cada mes, excepto en fines de semana y días feriados federales. El depósito correspondiente a enero se realizará el 30 de diciembre de 2025, y el de febrero de 2026 tendrá lugar el día 30 del primer mes del año nuevo.

De cuánto será el pago del Seguro Social en enero de 2026

A finales de octubre, la SSA informó un aumento del 2,8% en los pagos de sus programas del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés), así como del SSI a partir de 2026.

A partir de enero de 2026 habrá un aumento en los pagos del Seguro Social en Estados Unidos (Facebook/Social Security Administration)

Según la administración, el incremento del Seguro Social se promedió según el aumento del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) y beneficiará a 75 millones de estadounidenses.

Son aproximadamente US$56 extras por mes los que recibirán los beneficiarios de jubilación a partir de enero del nuevo año. Mientras que los pagos incrementados de los asegurados por SSI se verán reflejados desde el 31 de diciembre de 2025.

Un estimado de los montos que recibirán los beneficiarios del Seguro Social al mes es:

Trabajadores jubilados : US$2071

: US$2071 Pareja de ancianos, si ambos reciben prestaciones: US$3208

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Viuda(o) anciana sola: US$1919

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Todos los trabajadores discapacitados: US$1630

La SSA confirmó los montos aproximados que recibirán los beneficiarios del Seguro Social a partir de enero de 2025 (Facebook/Social Security Administration)

En tanto, los pagos para de SSI estimados tras el aumento son:

Para una persona elegible: US$994

Para una persona elegible con un cónyuge elegible: US$1491

Para una persona esencial: US$498

Otros cambios que entran en vigor en enero de 2026

La SSA también confirmó que a partir de enero de 2026 entrarán en vigor nuevos lineamientos y requisitos aplicados a los beneficiarios actuales y a las personas que busquen solicitar los beneficios del Seguro Social.

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a US$184.500.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación, el límite de ganancias será de $24.480.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a US$65.160.

Y para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

A partir de enero de 2026 también cambiarán los lineamientos y requisitos para solicitantes del Seguro Social (Facebook/Social Security Administration)

Sobre las características que deben cumplir los interesados para ser elegibles, la SSA informó que quienes podrán enviar su solicitud son: