A cuánto aumentará el pago del Seguro Social en EE.UU. a partir del 1° de enero 2026
La SSA dio a conocer el incremento: así queda el calendario para el primer mes del próximo año
Los beneficios del Seguro Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) aumentarán en 2026 para 75 millones de estadounidenses. El incremento corresponde al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).
A cuánto aumentará el pago del Seguro Social en 2026 en EE.UU.
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció en octubre que los beneficios aumentarán un 2.8% en 2026. También dio a conocer que, en promedio, los pagos de jubilación subirán alrededor de 56 dólares por mes a partir de enero.
Para ayudar a los beneficiarios, la agencia hizo un estimado del monto total que podrían recibir al mes con el incremento por el COLA; quedarían de esta forma:
- Todos los trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos recibiendo prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viuda(o) anciana sola: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Todos los trabajadores discapacitados: US$1630
La SSA también explicó que los montos máximos de los pagos del SSI también subirán por el costo de vida, para llegar a:
- US$994 para una persona elegible.
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible.
- US$498 para una persona esencial.
Cuándo se verá reflejado el aumento por el COLA en las cuentas
El ajuste comenzará a llegar a los millones de beneficiarios del Seguro Social en enero de 2026. El pago con aumento a casi 7,5 millones de beneficiarios del SSI se verá reflejado desde el 31 de diciembre de 2025, esto debido a que el día que corresponde cae en feriado y se adelanta al último viernes del mes anterior.
Normalmente, los pagos de SSI se envían el primer día de cada mes. Los del Seguro Social se hacen los miércoles, según la fecha de nacimiento de los beneficiarios y el tercer día del mes se hace el depósito a quienes que comenzaron a recibir sus cheques antes de mayo de 1997.
El calendario de enero de 2026 queda de esta forma:
- Viernes 2 de enero: beneficiarios antes de mayo de 1997.
- Miércoles 14 de enero: con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10.
- Miércoles 21 de enero: con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20.
- Miércoles 28 de enero: con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31.
- Viernes 30 de enero: beneficiarios de la SSI (pago correspondiente a febrero de 2026).
Seguro Social: cómo saber de cuánto es el aumento por COLA para 2026
Desde los primeros días de diciembre de 2025, la SSA notificará a los beneficiarios sobre el nuevo monto por correo postal. Para conocer los detalles, recibirán un aviso de una sola página, que utiliza un lenguaje claro y proporciona las fechas exactas, los montos en dólares y cualquier deducción.
Las personas que tienen un usuario en My Social Security pueden consultar sus avisos de ajuste por costo de vida en línea. Esta es una forma segura, sencilla y más rápida que recibir una carta por correo postal. Los titulares de cuentas pueden configurar alertas por mensaje de texto o correo electrónico.
Para recibir un aviso de COLA en línea, se debe crear o iniciar sesión en My Social Security y cancelar la suscripción a las notificaciones impresas antes del 19 de noviembre de 2025. La cuenta también permite solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, consultar el estado de sus solicitudes y beneficios, y más.
Qué es el COLA y porque aumenta el pago del Seguro Social en EE.UU.
El COLA tiene como objetivo garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones del Seguro Social y SSI no se vea afectado por la inflación. Se basa en el aumento porcentual del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W).
El IPC-W lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. Durante la última década, el aumento por este ajuste ha promediado alrededor del 3,1%. En 2025, fue del 2,5%.
