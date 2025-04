Cómo obtener una licencia de conducir comercial (CDL) en Nuevo México: ¿aplica para migrantes?

Obtener una licencia de conducir en Nuevo México no solo es importante para los residentes que buscan traslados diarios más autónomos e independientes. Más allá del permiso de manejo estándar, tramitar una Licencia de Conducir Comercial (CDL, por sus siglas en inglés) ofrece mejores oportunidades de trabajo debido a la alta demanda de transportistas en todo el país.

¿Dónde se tramitan las licencias de conducir comerciales (CDL) en Nuevo México?

Al igual que las licencias de conducir regulares, los permisos CDL son emitidos por el Departamento de Vehículos Motorizados (MVD, por sus siglas en inglés) de Nuevo México. No obstante, según la ciudad en donde se encuentre el interesado, hay que acudir a una oficina específica con cita previa.

La CDL en Nuevo México es válida por cuatro u ocho años, todo depende de la elección del conductor al momento de la solicitud Pexels

El turno para obtener la CDL en Nuevo México puede ser programado mediante el sistema en línea de la MVD.​ En caso de que el sistema esté saturado o que no haya disponibilidad próxima en la localidad deseada, lo recomendable es acudir a alguna de las oficinas con más movimiento en el estado:

Oficina de Albuquerque : 3211 Coors Blvd SW #G4, Albuquerque, NM 87121​

: 3211 Coors Blvd SW #G4, Albuquerque, NM 87121​ Oficina de Alamogordo : 263C Robert H Bradley Dr, Alamogordo, NM 88310​

: 263C Robert H Bradley Dr, Alamogordo, NM 88310​ Oficina de Portales: 1601 S. Avenue D, Portales, NM 88130​

Requisitos para tramitar un permiso de conducción comercial en Nuevo México

La emisión de una CDL en Nuevo México implica cumplir con requisitos específicos y mucho más detallados en comparación con un permiso estándar:

Tener 18 años de edad ya cumplidos para operar vehículos comerciales dentro del estado (intraestatal); O 21 años si la licencia se ​necesita para operar vehículos comerciales entre estados (interestatal), para transportar materiales peligrosos, o para trasladar pasajeros.

si la licencia se ​necesita para entre estados (interestatal), para transportar materiales peligrosos, o para trasladar pasajeros. Es necesario ya poseer una licencia de conducir regular de Nuevo México. ​

de Nuevo México. ​ Se debe demostrar ser residente legal de Nuevo México , y por lo tanto, proporcionar pruebas de ciudadanía estadounidense, o bien, de residencia permanente y legal en EE.UU. ​

, y por lo tanto, proporcionar pruebas de ciudadanía estadounidense, o bien, de residencia permanente y legal en EE.UU. ​ Es indispensable mostrar un número del Seguro Social válido al momento del trámite.

válido al momento del trámite. Es necesario un Certificado Médico del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).

(DOT, por sus siglas en inglés). Aprobar el examen teórico correspondiente al tipo de licencia y a los endosos deseados, según la clase (frenos de aire, vehículos combinados, etc.)

correspondiente al tipo de licencia y a los endosos deseados, según la clase (frenos de aire, vehículos combinados, etc.) Una vez aprobado el examen teórico, se otorga un Permiso de Aprendizaje Comercial . Este es válido por un año y deja practicar la conducción de vehículos comerciales bajo la supervisión de un conductor con una CDL vigente. ​

. Este es válido por un año y deja practicar la conducción de vehículos comerciales bajo la supervisión de un conductor con una CDL vigente. ​ Después de un período mínimo de 14 días desde la emisión del Permiso de Aprendizaje, el interesado debe aprobar un examen de habilidades prácticas; que incluye una prueba en carretera y el control del vehículo en caso de emergencias.

Los exmilitares con experiencia en conducción de vehículos pesados pueden calificar para una exención que les permita omitir el examen práctico Pexels

Es importante considerar que para la CDL de Nuevo México, a partir del 7 de febrero de 2022, es obligatorio completar un entrenamiento académico conforme a las regulaciones del Entry Level Driver Training (ELDT). Esto se realiza a través de un proveedor registrado en el Training Provider Registry. ​

¿Puede un migrante indocumentado obtener una CDL en Nuevo México?

Aunque Nuevo México es una de las entidades en EE.UU. que permite a los migrantes indocumentados obtener una licencia de conducir estándar para fines personales, las CDLs están sujetas a regulaciones federales que requieren prueba de estancia legal en el país.

Algunas oficinas de la MVD cuentan con simuladores de conducción para entrenar a los aspirantes antes del examen práctico Pexels

Por lo tanto, incluso en los estados con políticas inclusivas para licencias de conducir estándar, las CDLs no están disponibles para personas sin un estatus migratorio legal. En el caso particular de Nuevo México, incluso se pide el Número de Seguro Social del interesado, así como dos comprobantes de domicilio que no tengan una vigencia superior a 60 días.

