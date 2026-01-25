Dónde entregan comida gratis en Texas en la semana del 26 al 29 de enero de 2026

Diversas organizaciones comunitarias, iglesias y bancos de alimentos entregarán comida gratis en Texas durante los últimos días de enero de 2026, con el objetivo de apoyar a las personas que enfrentan inseguridad alimentaria. Para acceder a esta ayuda, no siempre es necesario agendar una cita, ya que en muchos casos basta con proporcionar algunos datos básicos para recibir los alimentos.

Dónde darán comida gratis en Texas en la última semana de enero de 2026

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) anunció que distribuirá alimentos sin costo del 26 al 29 de enero de 2026, con el apoyo de iglesias católicas, universidades y otros socios de alimentación en distintos puntos del estado.

Cualquier persona que lo necesite puede acceder a la comida gratis que reparte el Banco de Alimentos del Norte de Texas (Facebook/North Texas Food Bank)

Los sitios donde se entregará comida gratis durante la última semana de enero en Texas son:

Dallas College : La entrega se realizará en el estacionamiento del West Callas Center el martes 27 de enero , de 10.00 a 12.00 hs . Se trata de una jornada Drive Thru , por lo que es necesario acudir en automóvil. No se requiere cita previa y la atención será por orden de llegada, hasta agotar existencias.

: La entrega se realizará en el estacionamiento del West Callas Center el , de . Se trata de una jornada , por lo que es necesario acudir en automóvil. y la atención será por orden de llegada, hasta agotar existencias. Banco de Alimentos del Área de Tarrant: Esta despensa brinda ayuda alimentaria cada mes en los condados de Tarrant, Bosque, Cooke, Denton, Erath, Hamilton, Hill, Hood, Johnson, Palo Pinto, Parker, Somervell y Wise. Para conocer las ubicaciones y fechas exactas, se recomienda consultar su sitio web oficial.

El NTFB pidió a los interesados mantenerse atentos, ya que las fechas y horarios pueden cambiar sin previo aviso.

Despensas gratis por Catholic Charities en la última semana de enero de 2026

Catholic Charities Dallas, socio del banco de alimentos del norte de Texas, cuenta con cinco despensas fijas y cinco despensas móviles que recorren más de 90 ubicaciones en el estado. Durante la última semana de enero, los puntos de entrega serán los siguientes:

Los bancos de alimentos al norte de Texas entregarán comida gratis durante la última semana de enero de 2026 (Facebook/North Texas Food Bank)

Lunes 26 de enero

Our Lady of San Juan de los Lagos – Santa Teresita, Dallas, 75212. 9.30 hs

Martes 27 de enero

St. Mary’s , Sherman, 75090. 9.30 hs

, Sherman, 75090. Trinity Basin Preparatory Tyler Campus , Dallas, 75208. 9.30 hs

, Dallas, 75208. St. Luke , Irving, 75060. 9.30 hs

, Irving, 75060. Northway Christian Church , Dallas, 75225. 11.30 hs

, Dallas, 75225. JP Morgan Chase Bank , Dallas, 75216. 13.00 hs

, Dallas, 75216. Dominion Life , Plano, 75074. 13.00 hs

, Plano, 75074. Casa View Church, Dallas, 75228. 13.00 hs

Miércoles 28 de enero

Iglesia de Dios Betel , Seagoville, 75159. 9.30 hs

, Seagoville, 75159. Mesquite Rehabilitation Institute / Son of Man Worship , Balch Springs, 75180. 9.30 hs

, Balch Springs, 75180. Keyes Elementary , Irving, 75061. 9.30 hs

, Irving, 75061. For the Nations Community Center , Garland, 75042. 9.30 hs

, Garland, 75042. St. Patrick Catholic Church , Dallas, 75238. 13.00 hs

, Dallas, 75238. Crescent Ridge Apartments , Irving, 75061. 13.00 hs

, Irving, 75061. H&R Block Distribution , Dallas, 75211

, Dallas, 75211 Harvest Family Life Ministries / Freedom Church , Glenn Heights, 75154. 13.00 hs

, Glenn Heights, 75154. Sunset Baptist Church, Grand Prairie, 75051. 13.00 hs

Jueves 29 de enero

Our Lady of Perpetual Help, Dallas, 75235. 9.30 hs

Despensas fijas que dan alimentos gratis en Texas

Según Catholic Charities Dallas, las despensas fijas brindan ayuda alimentaria durante toda la semana. Para recibir los alimentos, solo se requiere una identificación.

La despensa con comida gratis más cercana a un domicilio puede consultarse en el sitio web de NTFB (Facebook/North Texas Food Bank)

Las ubicaciones y horarios son:

Despensa comunitaria Jan Pruitt : 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende martes, jueves y sábado , de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs . Miércoles y viernes , de 12.00 a 15.00 hs .

: 123 Alexander Ave, Lancaster, TX 75146. Atiende , de y de . , de . Nuestra Señora de San Juan de los Lagos – Santa Teresita : 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212. Lunes , de 9.30 a 11.00 hs .

: 2601 Singleton Blvd., Dallas, TX 75212. , de . Nuestra Señora del Perpetuo Socorro : 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. Jueves , de 9.30 a 11.00 hs .

: 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235. , de . Despensa de contenedores Ennis : 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. Martes a sábado , de 8.00 a 12.00 hs .

: 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119. , de . La despensa de Joe: 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251. Martes, jueves y sábado, de 8.00 a 10.00 y de 12.00 a 14.00 hs. Miércoles y viernes, de 10.00 a 13.00 hs.