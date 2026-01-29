Temporada de Taxes 2026: dónde conseguir ayuda gratis en Nuevo México para la declaración del IRS
Las declaraciones federales individuales comienzan a ser aceptadas y procesadas
Con el inicio de la temporada de impuestos en Estados Unidos, una organización de Nuevo México brinda asesoría gratuita a las familias que cumplen con los requisitos. Este apoyo está disponible en diversas sedes a lo largo del estado de La Tierra del Encanto.
Ayuda gratis para la declaración del IRS en Nuevo México
La organización Tax Help New Mexico ofrece ayuda gratis a las familias residentes de la entidad para que puedan realizar su declaración de impuestos si tienen ingresos totales de US$67 mil anuales o menos.
Este límite de ingresos es el requisito principal para acceder a la asesoría y aplica a todos los solicitantes, sin distinción de edad. Por el contrario, los hogares que superan la cifra establecida deben acudir con un contador público o un profesional en materia fiscal.
Tax Help tampoco ofrece asesoramiento fiscal y no puede presentar impuestos en caso de quiebras, ingresos por alquiler de propiedades, personas casadas que presentan declaración por separado, ingresos agrícolas y pagos de asistencia hipotecaria.
Las citas para recibir la ayuda pueden programarse en línea, en alguna de sus tres ubicaciones, que son:
- Campus Montoya del CNM Edificio H, Sala 127, en Albuquerque.
- United Way del centro norte de Nuevo México, en Albuquerque.
- Biblioteca Pública de Santa Fe – Sucursal Principal, en Santa Fe.
La temporada de taxes 2026 comenzó este 26 de enero y concluirá el 15 de abril. La disponibilidad de citas hasta el momento son en las fechas 3 de febrero, 17 de febrero, 3 de marzo, 17 de marzo y 31 de marzo.
El programa señala que deben consultarse constantemente las vacantes, ya que se actualizan cada dos semanas, la disponibilidad es limitada y las citas se agotan rápidamente.
Además, quienes se encuentren lejos de las oficinas presenciales podrán consultar en el enlace de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) del IRS para encontrar un centro cercano.
Quiénes deben presentar una declaración de impuestos
La mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, así como los residentes permanentes que trabajan en el país, deben presentar una declaración de impuestos, de acuerdo con el gobierno norteamericano.
Las deducciones estándar según la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, firmada el pasado julio de 2025.
- Soltero menor de 65 años de edad: US$15.750
- Soltero mayor de 65 años de edad con ingresos ajustados inferiores a US$75.000: adicionales US$6.000.
- Cabeza de familia de menos de 65 años: US$23.625
- Casados que presentan declaraciones conjuntas y son menores de 65 años: US$31.500
- Casados con declaración conjunta y mayores de 65 años con ingresos ajustados totales inferiores a US$150,000: adicionales US$12.000.
Para ayudar a los contribuyentes a determinar si necesitan presentar una declaración de impuestos, existe el Asistente Tributario Interactivo.
La herramienta es gratuita y también brinda respuestas sobre la ley tributaria y crea una evaluación para determinar si se debe o no presentar una declaración de impuestos.
Existe una multa por incumplimiento en contra de los contribuyentes que no presenten su declaración en la fecha de vencimiento estipulada por las autoridades.
Según el gobierno estadounidense, se envía una carta o aviso a la persona que reciba la multa, cuya cantidad dependerá del tipo de declaración.
Además, las sanciones monetarias también generan intereses que aumentan la cantidad de la deuda hasta que el contribuyente pague la totalidad de la misma.
Para eliminar o reducir la multa, la persona puede demostrar una causa razonable por la que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias.
