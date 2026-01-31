Con fotos comprometedoras, los nuevos documentos del caso Epstein aumentan la presión sobre el expríncipe Andrés

WASHINGTON.- Una nueva tanda de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein, aumentaron la presión sobre Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra. Según se supo, el financista que se suicidó en prisión le propuso en 2010 presentarle a una joven rusa de 26 años.

Estos documentos incluyen tres fotografías del expríncipe, sin fecha, en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.

Preguntado en el último día de su visita a China y Japón si el exprícipe Andrés debería responder a las preguntas de los congresistas, el primer ministro británico, Keir Starmer fue contundente: “Sí”.

“Siempre he dicho que quien tenga información debe estar dispuesto a compartir esa información en la forma que se le pida”, declaró a los periodistas, porque las víctimas “tienen que ser la prioridad número uno”, añadió. No quiso pronunciarse sobre si debería disculparse por estimar que es “un asunto de Andrés”.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama “El duque”, que tiene “una amiga” con la que “quizá” le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle “un mensaje” de parte del exfinanciero. En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría “encantado de verla”. Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente.

No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.

Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, al salir del castillo de Windsor, Inglaterra, 20 de abril de 2025 Kirsty Wigglesworth� - AP�

El nombre de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, aparece al menos varias cientos de veces en los documentos, a veces en recortes de noticias, a veces en la correspondencia privada por mail de Epstein y en listas de invitados para las cenas que organizaba.

En octubre fue despojado de todos sus títulos reales y obligado a mudarse de su lujosa residencia de Royal Lodge, debido a sus vínculos con el financiero que se suicidó en prisión en 2019.

Un mes después, 16 congresistas demócratas estadounidenses firmaron una carta para pedir al expríncipe que testificara ante la comisión parlamentaria encargada de investigar a Epstein, una solicitud a la que él nunca dio respuesta.

Foto tomada el 2 de enero del 2026 de documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre Jeffrey Epstein Jon Elswick - AP

El “hermano” ideal en Buckingham

En otro de los mensajes, Epstein se puso en contacto con Andrés Mountbatten-Windsor durante una estancia en la capital británica el 27 de septiembre de 2010, y le dijo: “Necesitaremos pasar tiempo a solas”.

El entonces príncipe Andrés respondió: “Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y disponer de mucho tiempo en privado”. Sin embargo, los archivos tampoco indican si la visita al palacio real de Londres llegó a materializarse.

El príncipe Andrés y el rey Carlos III, previo a ser despojado de sus títulos Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

En ese momento, Epstein acababa de ser liberado - en agosto de 2010 - del arresto domiciliario que pesaba sobre el reconocido ejecutivo tras ser condenado por prostitución de menores.

También se divulgaron correos electrónicos fechado en agosto de 2009, en los que el príncipe Andrés le dice al multimillonario que es "el hermano que siempre soñó tener“.

La publicación de las memorias póstumas de la estadounidense australiana Virginia Roberts Giuffre, que acusaba al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en Reino Unido.

Virginia Giuffre alegó haber pedido a Jeffrey Epstein que le tomara esta foto con el príncipe Andrés Virginia Roberts

En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

El año pasado, Andrés, que siempre ha defendido su inocencia, fue despojado de todos sus títulos reales y expulsado de su enorme residencia oficial en Windsor debido a sus vínculos con Epstein. Su exesposa, Sarah Ferguson, también se vio salpicada por el escándalo.

Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein que también acusó al príncipe Andrés REUTERS

Giuffre se quitó la vida en abril pasado, a los 41 años, en su casa en Australia.

Epstein se suicidó en una celda de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.

Más amigos famosos de Epstein

El Departamento de Justicia publicó el viernes muchos más registros de sus archivos de investigación, reanudando las divulgaciones en virtud de una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte del magnate y sus interacciones con personas ricas y poderosas, entre ellas, Donald Trump, Elon Musk y Bill Clinton.

Los registros contienen miles de referencias a Trump, incluidos correos electrónicos en los que Epstein y otros compartieron noticias sobre él, comentaron sus políticas o su desempeño en política, o chismearon sobre él y su familia. También se incluyó una hoja de cálculo creada el pasado agosto que resume las llamadas al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI o a una línea directa establecida por la fiscalía por parte de personas que afirmaban, sin evidencia, tener algún conocimiento de posibles irregularidades cometidas por Trump.

Fotos del archivo de Epstein publicadas por los demócratas en las que aparecen Trump y otros ricos y famosos

Ni Trump ni Clinton han sido acusados públicamente de irregularidades en relación con Epstein, y ambos han dicho que no tenían conocimiento de que él abusaba de niñas menores de edad.

Según otros correos electrónicos, Epstein transfirió 10.000 libras (11.500 euros) en 2009 a la pareja de Peter Mandelson, una figura del Partido Laborista británico que fue destituido de su cargo de embajador en Estados Unidos el año pasado. Reinaldo Ávila da Silva habría recibido esta suma para pagar, entre otras cosas, gastos médicos, cuando Mandelson era ministro de Comercio.

Los registros también muestran que Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla, se puso en contacto con Epstein en al menos dos ocasiones para planear visitas a la isla caribeña donde supuestamente ocurrieron muchas de las denuncias de abusos sexuales.

El CEO de Tesla Elon Musk y el presidente de EE.UU. Donald Trump, ambos mencionados en los documentos del Gobierno sobre el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein JIM WATSON� - AFP�

En un intercambio de 2012, Epstein le pregunta a Musk cuántas personas le gustaría que fueran trasladadas en helicóptero a la isla de su propiedad. “Probablemente solo Talulah y yo”, respondió Musk , refiriéndose a su pareja en aquel momento, la actriz Talulah Riley. “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?”.

Musk volvió a mensajearse con Epstein antes de un viaje al Caribe en 2013. Epstein lo invitó a hacerlo después de las vacaciones de Año Nuevo. No estaba claro si esas visitas a la isla llegaron a realizarse. Los portavoces de las empresas de Musk, Tesla y X, no respondieron a correos electrónicos solicitando comentarios.

Musk ha dicho que rechazó repetidamente las propuestas de Epstein.

“Epstein intentó que fuera a su isla y me negué”, escribió en X en 2025, cuando los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un calendario de Epstein con una entrada que mencionaba una posible visita de Musk.

Steve Tisch, presidente de los New York Giants y ganador de un premio de la Academia en 1994 por producir "Forrest Gump" Richard Drew� - AP�

También parece que Epstein había intentado poner en contacto al copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, con mujeres, según correos electrónicos. En uno de los intercambios, Tisch le cuenta que había almorzado con una de las amigas de la asistente de Epstein. Describió a la mujer como una “chica muy dulce” y le preguntó si sabía algo sobre ella. “No, pero preguntaré”, dijo Epstein, antes de preguntar si Tisch había contactado con otra mujer, describiendo de forma grosera sus rasgos físicos.

Tisch dijo en un comunicado que tuvo una “breve relación” con Epstein en la que intercambiaron correos electrónicos sobre mujeres adultas y otros temas. Afirmó que “nunca fue a su isla” y que “lamenta profundamente” esa relación.

Tisch, de 76 años, nunca fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, habla mientras el presidente Donald Trump celebra una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de enero de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI� - AFP�

En diciembre de 2012, Epstein invitó a Howard Lutnick, ahora secretario de Comercio de Trump, a su isla privada para almorzar, según los registros. La esposa de Lutnick aceptó la invitación y dijo que llegarían en yate con sus hijos. En otra ocasión en 2011, los dos hombres tomaron unos tragos, según una agenda compartido con Epstein.

Lutnick ha afirmado que cortó lazos con Epstein hace mucho tiempo. Un portavoz del Departamento de Comercio señaló que Lutnick tuvo “interacciones limitadas con el señor Epstein en presencia de su esposa y nunca ha sido acusado de irregularidades”.

Agencias Ap y AFP