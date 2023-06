OceanGate: además del Titanic, qué otras expediciones hizo la empresa del submarino que desapareció

escuchar

Un submarino que suele llevar a turistas e investigadores al lugar de naufragio del Titanic, el transatlántico hundido en 1912 a 600 kilómetros de la costa de Terranova, Canadá, desapareció en el océano Atlántico, de acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos, que coordina la búsqueda y rescate de los tripulantes. La operadora del viaje es la compañía estadounidense OceanGate Expeditions, que ha tenido diferentes travesías en la última década.

La ruta del Titanic, por su parte, incluye ocho días de viaje, con una inmersión y subida de ocho horas, por un costo de 250 mil dólares. La Guardia Costera de EE.UU indicó que había cinco personas a bordo del submarino desaparecido y que el último contacto con la superficie fue el domingo a la mañana. En una serie de publicaciones en Twitter, la corporación confirmó que los tripulantes habían perdido la señal alrededor de una hora y 45 minutos después de la inmersión. La embarcación tiene soporte vital para 96 horas.

No obstante, la aventura al Titanic no es la única que supo ofrecer OceanGate Expeditions, sino que su diferentes misiones se remontan a más de una década hacia atrás, según muestran en su sitio web:

Expedición AJ Goddard: un mapa 3D de un naufragio histórico

En 2010, OceanGate y BlueView Technologies hicieron en colaboración el primer modelo digital 3D de alta resolución del AJ Goddard, un barco de vapor centenario. En total, realizaron 130 inmersiones durante 30 días. Para concretar el objetivo, participaron “ciudadanos científicos”, que ofrecieron su tiempo y recursos. Entre ellos, un empresario de Seattle y un piloto de St. George, Utah.

El modelo 3D del AJ Goddard Oceangate.com

Expedición a Miami

OceanGate amplió sus operaciones en 2012 a Miami, Florida. Con el sumergible Antipodes exploraron los arrecifes artificiales. En total, la tripulación se aventuró entre varios naufragios conocidos, como el Spirit of Hemingway y el Mary Star of the Sea. En uno de los lugares se hallaron los restos de un avión de combate de los Marines de la Segunda Guerra Mundial, que después fue identificado como el Grumman F6F Hellcat.

Vista del Grumman F6F Hellcat desde el interior de Antipodes OceanGate

Expedición a los bancos Flower Garden

En agosto de 2015, la tripulación se trasladó al Everett, Washington, para llevar a cabo una expedición de varias semanas a los Flower Garden Banks en el Golfo de México, con el objetivo de hacer pruebas de un nuevo sistema que permitiera lanzar el submarino de la empresa Cyclops 1.

MSLARS y Cyclops 1 con el buque de apoyo R/V Pelican OceanGate

Expedición Andrea Doria

El objetivo de esta misión fue inspeccionar el emblemático barco de Andrea Doria, un transatlántico de pasajeros con bandera italiana que se hundió cerca de Nantucket tras impactar con el Stockholm, un buque de pasajeros sueco que salía de Nueva York.

El Andrea Doria también fue parte de las expediciones

Expedición Salish Sea Survey

En esta aventura, realizada en verano de 2018 y la última que aparece en su sitio web, en el marco de un programa anual de subvenciones competitivas, la SeaDoc Society financió tres proyectos de investigación. Con apoyo de la Fundación OceanGate, algunos equipos de hasta cinco personas pudieron ver cómo se alimentan los erizos rojos de aguas profundas, así como estudiar los posibles impactos de la pesca en el ecosistema.

Erizo rojo, el principal objeto de las inmersiones Ed Bierman/OceanGate

Sobre el submarino desaparecido, Robert Simpson, oficial de la Guardia Costera estadounidense, confirmó en una breve conferencia de prensa desde Boston, Estados Unidos, que hay cinco personas adentro. Asimismo, el almirante John Mauger agregó que hacen todo posible por “localizar y rescatar” a los tripulantes. Las fuerzas armadas canadienses también despliegan sus esfuerzos.

