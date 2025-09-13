“One Cent”: cuáles son los centavos de EE.UU. con el rostro de Abraham Lincoln más valiosos en las subastas

El centavo de Lincoln, que debutó en 1909, fue la primera moneda de circulación con el retrato de un presidente y se convirtió en una de las series más coleccionadas. Con más de un siglo de historia, se produjeron distintas versiones que reflejaron cambios de diseño, materiales y procesos de fabricación.

Centavos Lincoln: por qué algunos ejemplares alcanzan valores millonarios

En sus primeras décadas, entre 1909 y 1958, las monedas mostraron en el reverso dos espigas de trigo. En 1959, el diseño cambió para incluir el Monumento a Lincoln en Washington, el cual permaneció hasta 2008. En la actualidad, figura la imagen del escudo de la Unión con un pergamino y la inscripción “ONE CENT”.

Con un valor de US$1.14 millones, la emisión de 1958 es la más valiosa dentro de la serie Lincoln PCGS

A lo largo de estos periodos, distintas variantes y errores dieron origen a ejemplares que hoy son objeto de gran demanda entre los coleccionistas. El precio de un centavo de Lincoln depende de diversos aspectos como:

Conservación de la pieza : cuanto mejor preservada esté, mayor será su cotización.

: cuanto mejor preservada esté, mayor será su cotización. Errores de acuñación : unidades con doble troquelado en la fecha o en inscripciones son especialmente valorados. Estas imperfecciones en el proceso de fabricación convierten cada pieza en un ejemplar único.

: unidades con doble troquelado en la fecha o en inscripciones son especialmente valorados. Estas imperfecciones en el proceso de fabricación convierten cada pieza en un ejemplar único. Demanda del mercado: monedas escasas en perfecto estado generan competencia entre coleccionistas, lo que incrementa su precio en subastas y ventas privadas.

Los centavos Lincoln más valiosos en subastas

Centavo de 1958 con doble troquelado : esta es una de las piezas más escasas, solo se conocen tres ejemplares. Según la guía de precios de PCGS, esta emisión tiene un valor de US$1.14 millones en el mercado de coleccionistas . El precio de este ejemplar radica en su doble cuño visible en las palabras “LIBERTY” e “IN GOD WE TRUST”, así como en la fecha.

: esta es una de las piezas más escasas, solo se conocen tres ejemplares. Según la guía de precios de PCGS, esta emisión . El precio de este ejemplar radica en su doble cuño visible en las palabras “LIBERTY” e “IN GOD WE TRUST”, así como en la fecha. Centavo de bronce de 1943-D : en plena Segunda Guerra Mundial, el cobre se destinó a la fabricación de municiones, lo que llevó a la producción de ejemplares de acero en 1943. Sin embargo, se acuñaron accidentalmente algunos en bronce. Uno de ellos, procede de la Casa de la Moneda de Denver y es el único conocido de su tipo. Se estima que alcanza un valor cercano a US$1,05 millones .

: en plena Segunda Guerra Mundial, el cobre se destinó a la fabricación de municiones, lo que llevó a la producción de ejemplares de acero en 1943. Sin embargo, se acuñaron accidentalmente algunos en bronce. Uno de ellos, procede de la Casa de la Moneda de Denver y es el único conocido de su tipo. . 1969-S con doble troquelado : su historia está marcada por la confusión, ya que en un principio fue considerado una falsificación debido a la circulación de piezas fraudulentas en esa época. Con el tiempo, se confirmó su autenticidad y hoy es una de las variantes más apreciadas. Presenta un marcado doble troquel en la fecha, en la palabra “LIBERTY” y en el lema “IN GOD WE TRUST”. Su valor en el mercado puede superar los US$600 mil .

: su historia está marcada por la confusión, ya que en un principio fue considerado una falsificación debido a la circulación de piezas fraudulentas en esa época. Con el tiempo, se confirmó su autenticidad y hoy es una de las variantes más apreciadas. Presenta un marcado doble troquel en la fecha, en la palabra “LIBERTY” y en el lema “IN GOD WE TRUST”. . 1943-S de bronce : otra variante es la acuñada en San Francisco, del cual solo se conocen cinco ejemplares. Se descubrió en circulación en 1944 y se considera uno de los errores de fabricación más difíciles de encontrar en condiciones óptimas. Actualmente, su precio de mercado ronda los US$504 mil . Al igual que el de 1943-D, se fabricó accidentalmente con planchas de cobre cuando el material oficial era acero.

: otra variante es la acuñada en San Francisco, del cual solo se conocen cinco ejemplares. Se descubrió en circulación en 1944 y se considera uno de los errores de fabricación más difíciles de encontrar en condiciones óptimas. Actualmente, . Al igual que el de 1943-D, se fabricó accidentalmente con planchas de cobre cuando el material oficial era acero. Centavo de cobre de 1943 : aunque la mayoría de las piezas de 1943 fueron fabricadas en acero, existen alrededor de 20 ejemplares fabricados por error en cobre. Estos se produjeron cuando planchas de bronce de 1942 se mezclaron con las nuevas de acero durante la transición. La emisión acuñada en Filadelfia es una de las más buscadas y puede alcanzar precios de hasta US$372 mil , dependiendo de su estado de conservación.

: aunque la mayoría de las piezas de 1943 fueron fabricadas en acero, existen alrededor de 20 ejemplares fabricados por error en cobre. Estos se produjeron cuando planchas de bronce de 1942 se mezclaron con las nuevas de acero durante la transición. La emisión acuñada en Filadelfia , dependiendo de su estado de conservación. 1955 1C Doubled Die Obverse : representa una de las variedades más populares entre coleccionistas. Aproximadamente 40.000 ejemplares fueron elaborados antes de que un inspector detectara el defecto y destruyera las piezas acumuladas. Sin embargo, cerca de 24.000 ejemplares ya habían sido distribuidos a bancos del área metropolitana de Boston y regiones circundantes. Actualmente, se estima que existen entre 3000 y 4000 piezas de esta variedad. Todas presentan un cuño del reverso desalineado, aproximadamente 5% de su rotación normal, característica distintiva. Su valor alcanza los US$340 mil para monedas en condiciones excepcionales .

: representa una de las variedades más populares entre coleccionistas. Aproximadamente 40.000 ejemplares fueron elaborados antes de que un inspector detectara el defecto y destruyera las piezas acumuladas. Sin embargo, cerca de 24.000 ejemplares ya habían sido distribuidos a bancos del área metropolitana de Boston y regiones circundantes. Actualmente, se estima que existen entre 3000 y 4000 piezas de esta variedad. Todas presentan un cuño del reverso desalineado, aproximadamente 5% de su rotación normal, característica distintiva. . 1909 VDB Proof : emitido el mismo año en que debutó la serie, es una de las monedas más buscadas en pruebas de acuñación. Menos de 200 ejemplares existen hoy, con precios que llegan a US$275 mil . Las emisiones auténticas presentan detalles excepcionales y bordes cuadrados definidos. Un marcador de troquel distintivo toca la espalda del abrigo de Lincoln que se posiciona justo debajo de las letras R y T de “LIBERTY”. Las piezas genuinas también muestran arañazos de troquel característicos frente a la nariz de Lincoln.

: emitido el mismo año en que debutó la serie, es una de las monedas más buscadas en pruebas de acuñación. Menos de 200 ejemplares existen hoy, . Las emisiones auténticas presentan detalles excepcionales y bordes cuadrados definidos. Un marcador de troquel distintivo toca la espalda del abrigo de Lincoln que se posiciona justo debajo de las letras R y T de “LIBERTY”. Las piezas genuinas también muestran arañazos de troquel característicos frente a la nariz de Lincoln. 1914-D en Estado de Menta (MS) : representa una de las fechas clave de la serie Lincoln debido a su fabricación limitada de menos de 1.2 millones de ejemplares. A diferencia del 1909-S VDB, que fue preservado en grandes cantidades por ser el primer año de emisión, pocos coleccionistas notaron la baja acuñación del 1914-D hasta que la mayoría había entrado en circulación. El único ejemplar clasificado como MS66+ alcanza un valor de US$185 mil . Esta pieza presenta un brillo satinado excepcional que realza su color rojizo.

: representa una de las fechas clave de la serie Lincoln debido a su fabricación limitada de menos de 1.2 millones de ejemplares. A diferencia del 1909-S VDB, que fue preservado en grandes cantidades por ser el primer año de emisión, pocos coleccionistas notaron la baja acuñación del 1914-D hasta que la mayoría había entrado en circulación. El único ejemplar clasificado como MS66+ . Esta pieza presenta un brillo satinado excepcional que realza su color rojizo. 1944 en acero : planchas de acero destinadas a monedas extranjeras pudieron haberse mezclado accidentalmente con las planchas de bronce. La población superviviente se estima entre 25 y 30 piezas, aproximadamente el doble de los centavos de bronce de 1943 conocidos. La mayoría no son certificables debido al extremo daño ambiental. Los ejemplares en condiciones de Estado de Menta (MS) son raros, con apenas cinco piezas conocidas en tales condiciones. Su cotización alcanza los US$180 mil .

: planchas de acero destinadas a monedas extranjeras pudieron haberse mezclado accidentalmente con las planchas de bronce. La población superviviente se estima entre 25 y 30 piezas, aproximadamente el doble de los centavos de bronce de 1943 conocidos. La mayoría no son certificables debido al extremo daño ambiental. Los ejemplares en condiciones de Estado de Menta (MS) son raros, con apenas cinco piezas conocidas en tales condiciones. . 1909-S VDB: entre las piezas más reconocidas está el 1909 VDB, acuñada en San Francisco. Su producción fue de solo 484 mil ejemplares, ya que las iniciales del diseñador Victor David Brenner (VDB) fueron retiradas tras la controversia por su visibilidad en el reverso. Su escasez y relevancia histórica lo convierten en una de las monedas más apreciadas por coleccionistas, con un valor de hasta US$168 mil. Este centavo refleja cómo ciertos detalles en el diseño o en la producción pueden transformar un centavo en un objeto de alto interés en el mercado numismático.

La característica que distingue a esta moneda es la aparición de las iniciales del diseñador en el reverso, detalle que luego fue retirado PCGS

Cómo identificar un centavo Lincoln valioso

Para distinguir un centavo Lincoln con potencial valor, es importante observar si presenta errores de acuñación como doble troquelado, diferencias en la composición metálica o una baja tirada.

El estado de conservación es otro criterio clave. Piezas con brillo original, sin desgaste y con certificación oficial tienen mayor demanda. Entre otros aspectos también se deben observar:

Año: 1909; 1914; 1943; 1944; 1955; 1958; 1969.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca), la Casa de la Moneda de San Francisco (“S”) o la Casa de la Moneda de Denver (“D”).

Diseñador: Víctor David Brenner.

Diámetro: 19,00 milímetros.

Peso: 3,11 gramos. Las piezas de acero tendrán un peso de 2,70 gramos.

Metal: 95% cobre, 5% estaño y zinc o acero recubierto de zinc.

Anverso: presenta el busto de Abraham Lincoln enmarcado por la frase “IN GOD WE TRUST” en la periferia superior. La palabra “LIBERTY” a la izquierda del retrato y la fecha y la marca de ceca (si la hubiera) a la derecha.

Reverso: espigas de trigo que flanquean las palabras “ONE CENT” y “UNITED STATES OF AMERICA”. El lema “E PLURIBUS UNUM” en el perímetro superior. Las iniciales del diseñador, VDB, aparecen en el perímetro inferior. Para las ediciones posteriores a 1959 se debe mostrar el edificio del Monumento a Lincoln centrado con las palabras “ONE CENT” y “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia superior e inferior. El lema “E PLURIBUS UNUM” se ubica centrado sobre la parte superior del monumento.

La identificación precisa de centavos Lincoln valiosos requiere conocimiento especializado de las características distintivas de cada variedad. Los errores de doble troquelado presentan duplicación visible en elementos específicos del diseño, mientras que las fallas metálicas muestran propiedades físicas particulares como respuesta magnética o coloración distintiva.

Los centavos con errores de acuñación como los dobles troquelados muestran una clara duplicación en las frases de las piezas PCGS

Las piezas de acero auténticas de 1944 se adhieren a imanes, característica que las distingue de falsificaciones comunes. Los ejemplares de bronce de 1943 genuinos no presentan magnetismo y requieren autenticación profesional debido a la proliferación de imitaciones en el mercado.

La conservación excepcional se identifica por superficies prístinas, brillo original y ausencia de desgaste por circulación. Los servicios de certificación profesional proporcionan autenticación y calificación estandarizada, elementos esenciales para la comercialización de estos ejemplares relevantes.