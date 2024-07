Ordenan el retiro urgente de carne de res en nueve estados norteamericanos

Escuchar

El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FSIS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de salud pública que comprende a una serie de productos enlatados de carne y ave que ingresaron a EE.UU. de manera ilegal desde Filipinas.

La alerta se dirige especialmente a los estados de Connecticut, Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur y Virginia donde según la investigación preliminar de la agencia los productos reportados fueron vendidos de forma ilegal a pequeñas tiendas y restaurantes.

Las causas de la alerta

Según detalla la FSIS estos productos que están listos para el consumo fueron reportados, ya que Filipinas no posee autorización para la importación de este tipo de alimentos a los Estados Unidos, por lo que la alerta de salud pública los comprende a todos, con absoluta independencia de su fecha de vencimiento.

En ese marco la FSIS explicó que la investigación sobre cómo ingresaron a Estados Unidos estos enlatados está en pleno proceso, ya que ninguno de los productos tiene referencias sobre el establecimiento donde se realizó su producción. En tanto, el hallazgo de los mismos fue en el marco de una inspección de rutina de la FSIS en un comercio minorista.

Independientemente de la fecha de caducidad se deben descartar los productos

La nómina de productos

La FSIS difundió una lista detallando los productos bajo alerta de salud pública que comprende a:

Lata de 150 g. de “Argentina MARCA CORNED BEEF”.

Lata de 175 g. de “Argentina MARCA CORNED BEEF”.

Lata de 260 g. de “Argentina MARCA CORNED BEEF”.

Lata de 150 g. de “PUREFOODS CORNED BEEF”.

Lata de 210 g. de “PUREFOODS CORNED BEEF”.

Lata de 150 g. de “CHUNKEE CORNED BEEF”.

Lata de 190 g. de “CHUNKEE CORNED BEEF”.

Pote de salsa para untar de 220 ml de “Lady’s Choice Chicken Spread”.

La USDA solicita que se utilice doble bolsa para desecharlos con el fin de proteger a los animales y aves de corral de su posible consumo

Peligros para la salud

Aunque la FSIS no ha recibido ningún reporte oficial de problemas de salud por el consumo de los mismos, advierte a la población que se abstengan de consumirlos y que en caso de haberlo hecho y note algún síntoma inusual se comunique de manera urgente con su servicio de salud.

En esa línea según el reporte, la agencia está especialmente preocupada por la posible presencia de estos productos en tiendas minoristas, restaurantes u hogares por lo que solicita a comerciantes y gastronómicos que no los vendan ni los sirvan y a las familias que puedan poseerlos que no los consuman.

En cuanto a la forma para desecharlos se recomienda la utilización de dos bolsas para el descarte como forma de prevenir que los animales puedan acceder a los mismos, ya que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) no puede asegurar que se hayan elaborado de manera adecuada y estén libre de patógenos que pueden poner en riesgo al ganado doméstico o las aves de corral.

Según detalla Newsweek, los productos reportados provienen de tres empresas en Filipinas: Century Pacific Food Inc., propietaria de la marca Argentina; San Miguel Food and Beverage Inc., propietaria de las marcas Purefoods y Chunkee; y Unilever Filipinas, propietaria de Lady’s Choice.

Aunque al haber sido importados de manera ilegal, se desconoce la responsabilidad objetiva que pueden tener esas firmas en relación con la presencia de los mismos en EE.UU.

La investigación sobre cómo ingresaron a Estados Unidos los productos aún está en proceso

Cómo comunicarse ante posibles dudas

Finalmente, la alerta recuerda a la población que ante la necesidad de obtener ayuda por dudas o problemas que involucren a productos cárnicos, avícolas y de huevos debe llamar a la línea directa y gratuita de la agencia para carnes y aves: 1-888-MPHOTLINE 1-888-674-6854.

También se pueden enviar preguntas a través de correo electrónico a MPHotline@usda.gov. Mientras que los consumidores que necesitan reportar un problema con un producto de carne, ave o huevo, pueden acceder al Sistema Electrónico de Monitoreo de Quejas del Consumidor en línea las 24 horas del día en https://foodcomplaint.fsis.usda.gov/eCCF/

LA NACION

