Otra prueba para Joe Biden: recibe a los líderes de la OTAN en EE.UU. con la misión de dar vuelta su imagen

WASHINGTON.- Con varias caras nuevas, y otras que quizá ya no estén en un futuro muy cercano, los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) llegaron a Washington para celebrar el 75º aniversario de alianza con la idea de mostrar una imagen de unidad, vigor y fortaleza de Occidente ante un mundo jaqueado por la invasión rusa a Ucrania, el conflicto en Medio Oriente y una nueva guerra fría con Rusia y China. Pero la cumbre arranca opacada por las dudas sobre la salud y el futuro de su líder más decisivo: el presidente norteamericano, Joe Biden.

Para el mandatario, la cumbre de la OTAN representa otra oportunidad para revertir la penosa imagen de su debate con el candidato republicano, Donald Trump. Biden, que suele moverse con comodidad en las grandes cumbres de líderes, tiene dos grandes eventos públicos: su discurso de bienvenida, con el que marca además el 75º aniversario de la alianza, y una conferencia de prensa, en solitario, el jueves, que promete tener tantas preguntas sobre su salud mental, su vitalidad, y las visitas de médicos, incluido un neurólogo a la Casa Blanca, como sobre la situación en Ucrania, o la amenaza latente del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente Joe Biden camina por el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 7 de julio de 2024, después de regresar de un viaje a Pensilvania. Susan Walsh - AP

Biden utilizará la cumbre para demostrar no sólo que puede hacer el trabajo, sino que además puede liderar a Occidente en un mundo convulsionado, conflictivo y fragmentado en el que Rusia y China aparecen, en la mirada de muchos gobiernos, como las dos principales amenazas para la estabilidad global. El presidente puso su trabajo con el resto de los líderes la OTAN, que se expandió durante su gobierno, al centro de su campaña presidencial y de su política exterior. Y usó su fuerte vínculo con los países que integran la alianza continental para marcar el contraste con su rival, Trump, que tensó las relaciones con los aliados históricos de Washington durante su gobierno.

“Nuestros aliados buscan el liderazgo de Estados Unidos”, dijo Biden en su improvisada entrevista con el programa “Morning Joe”, que suele tener una mirada favorable hacia su gobierno, por la cadena MSNBC. “¿Quién más crees que puede intervenir aquí y hacer esto? Amplié la OTAN. Fortalecí la OTAN. Me aseguré de que estemos en una posición en la que tengamos una coalición de... naciones alrededor del mundo para lidiar con China, con Rusia, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos logrando avances reales”, insistió.

Durante la presidencia de Biden, la OTAN incorporó como miembros a Finlandia y Suecia. Pero además aumentó el gasto en defensa, el principal reclamo que, paradójicamente, Trump le hacía a sus socios continentales cuando estaba en la Casa Blanca. Antes de que asumiera Biden, sólo nueve aliados gastaban al menos el 2% de su PBI en su presupuesto de defensa, el piso fijado por el bloque. Hoy, un récord de 23 aliados de la OTAN se encuentra en el nivel mínimo del 2% o por encima, más del doble que en 2021, y casi ocho veces más que cuando los aliados establecieron por primera vez el piso del 2% hace una década, según indicó la Casa Blanca. Y, también por primera vez, el gasto colectivo en defensa de los aliados europeos ha superado esa barrera.

“Durante 75 años, la OTAN desempeñó un papel vital en la protección del pueblo estadounidense y en hacer del mundo un lugar menos peligroso”, dijo John Kirby, vocero de la Casa Blanca para asuntos de política exterior. “La OTAN es la alianza defensiva más fuerte de la historia y, hoy, es más grande, más fuerte, tiene mejores recursos y está más unida que nunca, en gran parte gracias al liderazgo de Biden”, afirmó.

El canciller alemán, Olaf Scholz, llega a Washington con su esposa, Britta Ernst, para la cumbre de la OTAN. Michael Fischer/dpa Michael Fischer - dpa

Biden no será el único que se enfrentará a preguntas sobre su salud. Antes de volar hacia Washington, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo a los periodistas que no tenía ninguna preocupación por la salud de Biden, luego de que varios medios publicaran historias acerca de que el pobre debate del presidente con Trump y su salud generan, cuando menos, inquietud en las capitales europeas.

“La actuación de Biden en el debate sacude la ansiedad de Europa por Trump”, tituló el diario Financial Times tras el duelo. El artículo arrancó con un anécdota en off the record: en una cumbre de Biden con líderes europeos a principios de este año, el mandatario demócrata contó una misma historia al principio y al final.

“Por las muchas conversaciones que he tenido con el presidente estadounidense, sé que preparó para esta cumbre muy bien y con mucha precisión junto con nosotros”, afirmó Scholz antes de viajar a Estados Unidos.

Otros líderes muy probablemente deberán responder la misma pregunta en los próximos días.

Por otra parte, la Casa Blanca informó que Biden se reunirá el jueves con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, al margen de la cumbre en Washington para mostrarle su “inquebrantable apoyo mientras continúa defendiéndose de la agresión rusa”.