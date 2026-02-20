Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 20 de febrero
Reportes al momento y cobertura en tiempo real del Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Clima en Texas: el pronóstico del viernes 20 de febrero
En este viernes 20 de febrero, se espera un clima parcialmente nublado en gran parte de Texas, específicamente en cuidades como Austin y San Antonio. Según AccuWeather, la temperatura oscilará entre los 59 y 73°F (15 Y 23°C).
Las probabilidades de precipitación son mínimas (3%), y tampoco se espera mucho viento: las ráfagas pueden llegar a ser de 9 km/h. Puede ser el último día con temperaturas agradables, antes de que llegue el próximo frente frío al Estado de la Estrella Solitaria el sábado.
Aprueban una norma para las universidades de Texas que pone límites a la enseñanza
La Junta de Regentes del Sistema Universitario de Texas aprobó una norma que exige a sus instituciones garantizar que los estudiantes puedan graduarse sin estudiar “temas controvertidos innecesarios”.
La regla indica que, cuando los cursos incluyen cuestiones controvertidas, los instructores deben garantizar un “enfoque amplio y equilibrado” para la discusión. De acuerdo con The Texas Tribune, los opositores advirtieron que la vaguedad de la política podría empujar a los profesores a autocensurarse y dejaría a los estudiantes menos preparados.
Greg Abbott anuncia financiamiento federal para el incendio 8 Ball Fire
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó una Subvención de Asistencia para el Manejo de Incendios para combatir el fuego conocido como “8 Ball Fire” en la región del Panhandle.
Esta ayuda hace que el estado sea elegible para recibir un reembolso del 75 por ciento por parte del gobierno federal de los costos asociados con la mitigación. El incendio “8 Ball” quemó hasta el momento un estimado de 13,000 acres. La emergencia ha amenazado a más de 1100 hogares y forzado la evacuación de aproximadamente 400 viviendas, según el comunicado del gobierno local.
Noticias en vivo de Texas
