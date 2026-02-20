Noticias de Texas hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 20 de febrero

En este viernes 20 de febrero, se espera un clima parcialmente nublado en gran parte de Texas, específicamente en cuidades como Austin y San Antonio. Según AccuWeather, la temperatura oscilará entre los 59 y 73°F (15 Y 23°C).

El cielo en muchas ciudades de Texas se encontrará parcialmente nublado

Las probabilidades de precipitación son mínimas (3%), y tampoco se espera mucho viento: las ráfagas pueden llegar a ser de 9 km/h. Puede ser el último día con temperaturas agradables, antes de que llegue el próximo frente frío al Estado de la Estrella Solitaria el sábado.