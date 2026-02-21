Compartir departamento a los 65 años: la modalidad que crece para tener un ingreso y compañía

Para los trabajadores jóvenes que empiezan con sus primeros empleos, compartir el alquiler con compañeros de departamento es un rito de iniciación. Pero a medida que el costo de la vida sigue subiendo, un número creciente de adultos mayores alquilan habitaciones en sus propias casas para llegar a fin de mes.

Desde 2019, el porcentaje de propietarios estadounidenses mayores de 45 años que publican habitaciones en alquiler por más de un mes ha aumentado hasta casi el 40% del total de propietarios residentes. Esto supone un aumento respecto al 28% de hace cinco años, según datos de la plataforma de búsqueda de compañeros de piso SpareRoom (Fundada en 2004, cuenta con unos 80.000 anuncios activos y opera en el Reino Unido y Estados Unidos).

La llegada de un inquilino no solo implica un ingreso extra sino también compañía para un adulto mayor Freepik - Freepik

A medida que ser propietario de una vivienda se vuelve menos alcanzable para los adultos jóvenes (la edad media de los compradores de vivienda por primera vez alcanzó un máximo de 40 años en 2025), los adultos mayores representan una proporción cada vez mayor de propietarios residentes.

Y la tendencia no se limita a los cuarentones. La proporción de propietarios de 65 años o más que comparten piso también se ha más que duplicado desde 2019, lo que los convierte en el grupo de mayor crecimiento (las personas mayores aún representan una proporción relativamente pequeña del total: poco más del 6% en 2024).

Alquilar es “una forma fácil de generar ingresos”, dijo Matt Hutchinson, portavoz de SpareRoom. “Para ganar lo que se podría ganar alquilando una habitación libre, con un segundo trabajo o trabajando durante la jubilación, habría que trabajar muchas horas”.

Cada vez son más los adultos mayores que alquilan habitaciones en sus propias casas para llegar a fin de mes (Foto: FreeP¡CK)

Los propietarios residentes son cada vez más comunes, incluso en ciudades regionales asequibles. Durante el último año, Fresno, California, Virginia Beach y Minneapolis -donde el alquiler mensual de una habitación individual promedia menos de US$1000- experimentaron los mayores aumentos en la búsqueda de compañeros de departamento, según los datos.

“El hecho de que las personas tengan una casa propia no significa que también tengan flujo de efectivo”, afirmó Hutchinson.

Se busca compañero de piso

La proporción de propietarios de viviendas de 45 años o más que anuncian una habitación en alquiler en la plataforma SpareRoom ha aumentado desde 2019.