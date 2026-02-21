Fred Trump, millonario y padre del presidente de EE.UU.: “Para ser realmente bueno, lo importante es amar lo que haces”

Fred Trump, empresario inmobiliario y padre del presidente de Estados Unidos, dejó un legado asociado a la disciplina, la visión para los negocios y la dedicación al trabajo. Su filosofía, centrada en disfrutar lo que se hace y comprometerse con ello, le permitió consolidar su carrera y acumular una gran fortuna.

Quién fue Fred Trump, empresario y padre de Donald Trump

Fred Trump fue una figura destacada dentro del mercado inmobiliario estadounidense y considerado un actor clave en el desarrollo urbano de Nueva York durante el siglo XX, según la BBC.

Fred Trump falleció en 1999 a la edad de 93 años (Archivo)

Nació en 1905 en Nueva York, hijo de Elizabeth Christ y Frederick Trump, inmigrantes de origen alemán. Su infancia estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a su padre a los 13 años y tuvo que asumir responsabilidades desde muy joven. A los 17, fundó junto con su madre una empresa de construcción civil, porque él aún era menor de edad para firmar cheques.

La filosofía de vida de Fred Trump

La visión de Fred Trump sobre la vida se centraba en tres pilares: trabajo duro, disciplina financiera y pragmatismo. Aunque no existen registros oficiales de sus palabras, el actual presidente de Estados Unidos compartió la frase que su padre solía repetir y que guiaba todos los aspectos de su vida.

Donald Trump habría recibido una herencia de 413 millones de dólares por parte de su padre (Instagram/@realdonaldtrump)

“Desde que tengo memoria, mi padre me decía: ‘Lo más importante en la vida es amar lo que estás haciendo, porque esa es la única manera en que llegarás a ser realmente bueno en ello’”, relató Donald Trump en su libro The Art of The Deal, publicado en 1987.

Así fue como Fred Trump construyó un imperio económico

Su compañía comenzó con la construcción de viviendas en los barrios de Queens y Brooklyn, enfocadas en familias de clase media, y rápidamente se consolidó gracias a la combinación de eficiencia, estrategia financiera y atención a la demanda de vivienda accesible.

Fred Trump se consolidó en Estados Unidos dentro del sector inmobiliario (Archivo/ Barton Silverman/The New York Times) BARTON SILVERMAN - NYTNS

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Fred Trump amplió su negocio y comenzó a construir grandes complejos de departamentos destinados a veteranos y familias trabajadoras. Para las décadas de 1950 y 60, había consolidado su fortuna a través de miles de unidades residenciales.

Fred Trump, un personaje controversial en EE.UU.

A lo largo de su carrera, Fred Trump también estuvo involucrado en varias controversias. En 1954, fue citado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, acusado de quedarse con una parte de los financiamientos gubernamentales que recibía para proyectos habitacionales.

Fred C. Trump, hijo de Frederick Trump y el padre de Donald Trump, nació en Nueva York en 1905 (Jack Smith) Jack Smith

En la década de 1970, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra su compañía por presunta discriminación racial en el alquiler de viviendas, ya que no permitía que personas de raza negra o puertorriqueños ocuparan los departamentos que construía, de acuerdo con Style.

Cómo fue la vida personal de Fred Trump y la herencia que recibió Donald Trump

Fred Trump se casó con Mary Anne MacLeod, inmigrante escocesa, con quien tuvo cinco hijos: Robert, Elizabeth, Maryanne, Fred Jr. y Donald. Murió el 25 de junio de 1999 en Nueva York a los 93 años.

Los hijos de Fred Trump y Mary Anne MacLeod: Robert, Elizabeth, Fred Jr, Donald y Maryanne The New York Times

Aunque Donald Trump asegura haber construido gran parte de su fortuna por méritos propios y que recibió de su padre un préstamo inicial de 1 millón de dólares, heredó al menos 413 millones de dólares en valor actual, según The New York Times.

Gran parte de esta transferencia generó debate debido a supuestas maniobras para reducir el pago de impuestos sobre la herencia.