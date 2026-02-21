Pasará el 28 de febrero: cuál será la mejor hora para ver la alineación de planetas en Estados Unidos este 2026

A final del mes de febrero se podrá ver uno de los fenómenos astronómicos más importantes de 2026. La alineación de seis planetas podrá verse a simple vista desde Estados Unidos, donde desfilarán Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio.

A qué hora se podrá ver la alineación de planetas de febrero en EE.UU.

El desfile planetario será visible en América del Norte, pero los niveles de observación pueden modificarse según la ubicación geográfica y si las condiciones del clima son favorables, señaló El Universal.

Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio se podrán ver a simple vista (Web/StarWalk)

El mejor momento para observar este evento astronómico será en la tarde-noche, poco después de la puesta de sol. En este horario, el cielo ya estará oscuro y los planetas se podrán observar de mejor manera, según Star Walk.

La mejor hora sería aproximadamente entre las 18.00 h y las 19.30 h (tiempo del este), por lo que se recomienda estar en una zona donde se pueda apreciar el horizonte despejado, lejos de la contaminación lumínica o edificios altos que puedan bloquear el campo de visión.

A pesar de que se trata de uno de los fenómenos más inusuales del año, este se podrá observar con solo levantar la mirada al cielo, o bien con ayuda de unos binoculares y un telescopio pequeño.

Los planetas de Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio se podrán ver a simple vista, mientras que Urano y Neptuno son los que requerirán del uso de binoculares o, preferentemente, telescopios, ya que son más tenues y difíciles de distinguir sin ayuda para los ojos.

Durante la misma noche, la Luna se encontrará iluminada al 90 % y estará posicionada muy cerca del planeta Júpiter, por lo que terminará de resaltar el cielo nocturno.

Recomendaciones para observar el desfile planetario

Para poder ver la alineación planetaria, se recomienda mantener la vista hacia el oeste, en una zona donde no se encuentren árboles que puedan obstruir la visión del cielo, según Star Walk.

Se recomienda usar telescopio para ver Urano y Neptuno porque son más tenues (Web/StarWalk)

Evitar las zonas con mucha iluminación artificial podrá complicar la visión de los planetas Urano y Neptuno. Una vez que el Sol se haya ocultado por completo, no será necesario usar gafas especiales ni ningún tipo de protección para los ojos para apreciar este evento astronómico.

Los planetas no son tan brillantes como el Sol, por lo que observarlos no dañará la vista. Incluso se puede hacer uso de aplicaciones que ayuden a localizar con exactitud cada planeta, como Sky Guide, Star Walk y Stellarium, que permiten seguir su movimiento durante la noche.

En el caso de querer tomar fotografías del momento, la ​​Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) recomienda:

Usar un trípode pequeño para estabilizar el celular.

Bloquear el enfoque automático de la cámara.

Ajustar el tiempo de exposición de la cámara (ISO entre 100 y 400 para reducir el ruido de la imagen).

Tiempo de obturación 1/100, el cual se deberá ajustar de acuerdo a la cantidad de luz que se encuentre disponible.

Hay que tomar en cuenta que el desfile planetario no es un evento que suceda solo un día, por lo que podría ser posible observarlo durante un par de semanas, de acuerdo al movimiento de los cuerpos celestes, señaló la NASA.

Próximos eventos astronómicos del 2026

Este año el cielo se iluminará con una gran cantidad de eventos celestes, por lo que después de la alineación de planetas se podrán observar los siguientes:

Aplicaciones como StarWalk 2 ayudarán a encontrar los planetas en el cielo de forma más rápida (Web/StarWalk)

Eclipse lunar total el 3 de marzo.

Venus y Júpiter estarán en conjunción el 9 de junio.

La Luna cerca de Marte y de las Pléyades aparecerá en el cielo el 11 de julio.

El 12 de agosto habrá un espectáculo triple: la gran alineación planetaria, el pico de las Perseidas y un eclipse solar total.

Pico de las Gemínidas el 14 de diciembre.