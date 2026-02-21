De US$5 a US$2000: la lista de billetes comunes que los coleccionistas buscan desesperadamente en 2026

En EE.UU., los billetes de cinco dólares sirven para comprar algunos productos en las tiendas, pero ciertos ejemplares podrían funcionar para adquirir artículos mucho más costosos. Recientemente, personas que se dedican a la numismática encontraron números de serie “sólidos” que disparan el valor de US$5 a US$2000. Para esto, los ejemplares tienen que cumplir con una característica única.

Los números de serie “sólidos” que disparan el valor de billetes de US$5 a US$2000

Shaun, un creador de contenido de TikTok conocido popularmente como BlueRidgeSilverHound, presentó recientemente un billete de US$5 arrugado de 1988 que se vendió por US$2040 en una subasta Heritage Auctions el año pasado.

Si bien el ejemplar no estaba en las mejores condiciones, su valor reside en otra característica alejada del aspecto físico: el billete llevaba un número de serie “sólido” (“G 88888888 A”), lo que significa que todos los dígitos del número de serie son idénticos.

El billete de US$5 puede valer hasta US$2000 si presenta un número de serie "sólido", es decir, cuyos dígitos coincidan entre sí Freepik

Para alcanzar un valor similar, los billetes deben tener números de serie como “G88888888A” o “B55555555C”. Estos son raros y codiciados debido a que solo uno de cada 11 millones cumple con estas características, según el sitio web de finanzas personales The Penny Hoarder.

Fortuna en tu bolsillo: ¿importa el estado físico del billete?

En diálogo con GoBankingRates, Shaun indicó: “Me han dicho en varias ocasiones que los billetes en circulación con algunos de estos números de serie extravagantes y errores no valen nada”. No obstante, la cifra que alcanzó contradice estas afirmaciones.

Además de que al venderse en la subasta estaba arrugado, el billete también presentaba una mancha de tinta en la parte superior, probablemente causada por un cajero. Esto no modificó el valor, ya que no fue un error en la impresión.

El estado físico del billete de US$5 no incidió en el valor de US$2000 al que se vendió en la subasta Freepik

El ejemplo de Shaun no es el único. En 2008, otro billete de US$5 con un número de serie sólido se vendió por más de US$2400 en una subasta patrimonial.

Con estos casos, GoBankingRates recomienda a todas las personas mirar atentamente el número que figura en el costado del dinero para ver si todos los dígitos coinciden. Si esto sucede, la persona puede tasarlo profesionalmente, independientemente de su estado físico, para asegurar su valor.

Los billetes que pueden representar una fortuna en el bolsillo en EE.UU.

No son solo los billetes de US$5 los que pueden incrementar su valor notablemente. Debido a diferentes características, como la antigüedad o marcas inusuales, algunos pueden ser más valiosos de lo imaginado, con cifras de hasta más de US$10.000.

Un ejemplo de esto es el primer billete de US$1 emitido por el gobierno en 1862, que puede valer hasta US$7000. Este presentaba un retrato de Salmon Chase, secretario del Tesoro de Abraham Lincoln.

Los billetes de US$1 pueden tener un valor superior a los US$2000 si cumplen con ciertas características Freepik

El sitio CoinValueLookup señala que los ejemplares de US$1 con las siguientes características pueden alcanzar las cotizaciones más elevadas: