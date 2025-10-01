Pagan hasta US$24 la hora: Target lanza una masiva búsqueda de empleados para sus tiendas

En las últimas horas, la cadena de supermercados Target anunció que reforzará su plantilla laboral en distintas ciudades de Estados Unidos con miles de vacantes temporales. La compañía prevé contratar alrededor de 1000 personas en Denver y sumar otros 100 puestos en su centro de suministros en Pueblo, Colorado, como parte de su estrategia para enfrentar la alta demanda de los últimos meses del año.

Cuántos empleados contratará Target para la temporada navideña

En un comunicado, la cadena minorista explicó que se prepara para uno de los periodos de mayor movimiento del año en sus más de 2000 tiendas y 60 instalaciones logísticas distribuidas en todo el país.

La empresa también planea ofrecer horas adicionales a sus trabajadores actuales (X/@target)

Aunque no reveló la cifra total de empleos temporales a nivel nacional, medios locales como 9 News reportan que tan solo en Denver, Target contratará alrededor de 1000 empleados

Además de las nuevas contrataciones, la empresa también planea ofrecer horas adicionales a sus trabajadores actuales y a su equipo On-Demand, un programa con cerca de 43.000 empleados que permite elegir horarios de acuerdo con la disponibilidad de cada persona.

Las funciones de los nuevos colaboradores en tienda incluyen reposición de estantes, atención en caja, asesoría en departamentos de estilo y preparación de pedidos en línea. En el caso de la cadena de suministros, los puestos estarán enfocados en operaciones de almacén y logística.

Cómo aplicar a las nuevas vacantes de Target

Los interesados en sumarse a la plantilla temporal de la compañía pueden hacerlo en el portal targetseasonaljobs.com, donde se publicarán las vacantes disponibles por ciudad.

Los interesados pueden llamar a Atención al Cliente de Target (800-440-0680) o acudir directamente al lugar donde se realice la entrevista Reuters - REUTERS

Para los puestos en centros de suministro , las contrataciones ya comenzaron y los aspirantes deben registrarse en Target.com/careers .

, las contrataciones ya comenzaron y los aspirantes deben registrarse en . En el caso de las vacantes en tienda , este año el proceso será virtual mediante entrevistas en video pregrabadas .

, este año el proceso será virtual mediante . Quienes apliquen para la cadena de suministros deberán completar solicitudes y evaluaciones en línea.

Target también señaló que brindará asistencia a quienes necesiten ayuda durante el proceso de postulación. Los interesados pueden llamar a Atención al Cliente (800-440-0680) o acudir directamente al lugar donde se realice la entrevista.

Cuál es el salario y los beneficios de las vacantes de Target

La cadena recalcó que todos los colaboradores, incluso los contratados de manera temporal, perciben un salario inicial de entre US$15 y US$24 por hora, dependiendo del puesto y la ubicación.

Target paga salarios iniciales de entre US$15 y US$24 por hora Reuters

Asimismo, desde el primer día de trabajo, los empleados tienen acceso a beneficios de salud, bienestar y finanzas, entre ellos:

Atención médica virtual 24/7 a través de CirrusMD .

a través de . Apoyo en salud mental mediante Spring Health , con ocho sesiones gratuitas por cada servicio.

mediante , con ocho sesiones gratuitas por cada servicio. Acceso a pago anticipado con DailyPay .

con . Descuentos del 10 % en todas las tiendas y en línea, además de 20 % adicional en productos de bienestar.

en todas las tiendas y en línea, además de en productos de bienestar. Acceso a Grokker, con videos sobre fitness, nutrición, mindfulness y finanzas personales.

Los nuevos empleados también podrán incorporarse al programa On-Demand, que les permitirá mayor flexibilidad laboral una vez finalizada la temporada navideña, siempre y cuando se trate de puestos en tiendas. Esta opción no aplica para el personal de la cadena de suministros.