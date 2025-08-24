Buenas noticias para clientes en EE.UU.: los tres cambios que hará Target en sus tiendas para 2026

Tras enfrentar un período de ventas estancadas, Target anunció sus planes para modernizar sus tiendas y fortalecer su presencia en el mercado. Con la llegada de Michael Fiddelke como nuevo CEO, la compañía se centrará en ofrecer a los clientes una experiencia de compra más eficiente y satisfactoria para 2026.

Los tres cambios que implementará el nuevo CEO de Target

Fiddelke, actual director de operaciones de Target, asumirá como CEO de la compañía cuando su jefe, Brian Cornell, se jubile en febrero del año que viene.

En los últimos nueve trimestres, la cadena minorista registró una caída en las ventas comparables en seis de ellos. Además, según Placer.ai, una plataforma de análisis de tráfico que mide la afluencia de clientes a tiendas físicas, la cantidad de personas que visitaron sus establecimientos disminuyó más del 3% interanual entre abril y junio.

Este miércoles, el futuro CEO dijo: “Sé que no estamos alcanzando todo nuestro potencial en este momento, así que asumo este rol con un compromiso claro y urgente de generar un nuevo impulso en el negocio y volver a un crecimiento rentable”, según detalló a Business Insider.

A partir de esto, presentó una estrategia en tres pasos para retomar el rumbo de la compañía, basada en su “conocimiento de lo que hace que Target sea Target”.

1. Enfoque en estilo y diseño para mejorar Target

La prioridad principal del futuro líder es reorientar a la cadena minorista hacia la “estrella del norte de estilo y diseño” para recuperar su liderazgo en la presentación de productos.

“Necesitamos ir más allá de las asociaciones de diseño ocasionales, y asegurarnos de llevar esta autoridad a cada categoría de nuestro negocio durante todo el año”, aseguró.

Desde su perspectiva, la cartera de artículos propios de la compañía, valorados en 31 mil millones de dólares, será clave para introducir novedades en sus estantes.

Además, destacó las asociaciones con marcas nacionales, que busca expandir más allá de la oferta de ropa y productos de belleza a categorías más tradicionales como artículos para el hogar y alimentos.

2. La apuesta de Target por mejorar la experiencia de compra

Como segundo punto, Fiddelke también aseguró que la empresa debe recuperar la experiencia de compra “elevada y alegre” que anteriormente incentivaba a los clientes a permanecer en los locales.

“Nunca podemos dar por sentada la devoción que nuestros clientes nos muestran cuando llaman con cariño a su tienda local ‘Mi Target’. Esa es una lealtad que debemos salir a ganar de manera constante”, indicó.

3. Digitalización y eficiencia

Por último, el próximo CEO señaló que un mayor aprovechamiento de las herramientas digitales será fundamental para que la compañía opere con mayor eficiencia. Asimismo, confirmó que se realizarán inversiones significativas en toda la organización.

“Hemos identificado los mayores desafíos que nos ralentizan: tecnología heredada que no satisface las necesidades actuales, trabajos manuales que pueden automatizarse, responsabilidades poco claras que retrasan la toma de decisiones, objetivos aislados y falta de acceso a datos de calidad”, detalló en sus declaraciones.

El nuevo CEO indicó que ya están en marcha algunas iniciativas, como el nuevo concepto de exhibición de productos llamado Fun 101

El ejecutivo aseguró que no esperará hasta febrero para poner en marcha algunas de estas iniciativas. Algunas de ellas ya están en curso, como el nuevo concepto de exhibición de productos llamado Fun 101, centrado en estilo y relevancia cultural; y un nuevo enfoque de comercio electrónico que usa las tiendas como centros de entrega, que actualmente se prueba en Chicago.