Pago de estímulo de diciembre de 2025: qué se sabe del depósito directo del IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) emitió pagos de impacto económico anteriormente y muchos contribuyentes se preguntaron si se realizarán abonos de estímulo en diciembre de 2025. El organismo, que anunció cambios sobre el depósito directo para el año próximo, no realizó ningún aviso oficial.

Qué se sabe del pago de estímulo del IRS para diciembre de 2025

La última vez que el IRS emitió pagos de impacto económico fue en 2021 y, el año pasado, los contribuyentes elegibles recibieron un depósito automático si no solicitaron el Crédito de Reembolso de Recuperación en sus declaraciones de ingresos de la fecha señalada. Para diciembre de 2025, no se realizó ningún anuncio oficial.

El IRS anunció cambios para las declaraciones de impuestos de 2026

Según detalló Fox 5, la emisión de nuevos cheques del IRS requeriría una nueva legislación del Congreso.

En la ocasión anterior, los pagos máximos fueron de 1400 dólares por contribuyente y se realizaron a través de depósitos directos o cheques entre diciembre de 2024 y enero de este año. El total representó US$2400 millones.

Asimismo, la fecha límite para presentar la reclamación de ese pago culminó el 15 de abril de 2025.

El incentivo anunciado por Trump de US$2000 en diciembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a un cheque de reembolso de US$2000 a los ciudadanos de ese país, con motivo de una retribución por los aranceles. El anuncio fue a través de una publicación en Truth Social el 9 de noviembre pasado.

“Inversión récord en EE.UU., con plantas y fábricas por doquier. Se pagará un dividendo de al menos 2000 dólares por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!)“, expresó el mandatario republicano.

Trump prometió un incentivo de US$2000 como contribución por los aranceles en EE.UU.

Pero este pago se sitúa en medio de la incertidumbre, dado que requiere de la aprobación parlamentaria y, según advirtieron expertos, no se llevaría a cabo en lo que resta del año.

La regla del IRS sobre los depósitos directos que afecta a los contribuyentes en 2026

En tanto, el IRS anunció una serie de cambios que afectan a los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos de 2026. Entre ellos, se encuentra la implementación del depósito directo para los pagos de reembolsos.

La medida comenzó a aplicarse de forma gradual desde el 30 de septiembre pasado y se enmarcó en la entrada en vigor de la One Big Beautiful Bill Act de Trump, que firmó el 4 de julio de 2025.

Con la entrada en vigor de la megaley de Trump, el IRS anunció ciertas modificaciones en los procedimientos

De esta forma, la agencia elimina de manera paulatina los cheques de reembolso de impuestos en papel. Así, los contribuyentes que realicen la declaración de impuestos en 2026 tendrán que proporcionar una serie de datos para poder aplicar este nuevo cambio, que representa la transición hacia los pagos electrónicos.

Entre los datos que deben aportar los contribuyentes para el año que viene, con el objetivo de evitar errores en los reembolsos, se encuentran: