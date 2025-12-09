En todo EE.UU.: así aplica el impuesto a las remesas a partir del 1° de enero de 2026, según el IRS

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) informó que, desde el 1° de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos cobrará impuestos del 1% a las transferencias de remesas destinadas a ciertos remitentes. La medida significa una responsabilidad principalmente para los proveedores y está establecida por la ley One Big Beautiful Bill.

En qué consiste el impuesto a las remesas del 1% que se cobrará en EE.UU. en 2026

De acuerdo con el comunicado publicado en octubre, desde el año próximo se exigirá a los proveedores de transferencias de remesas que cobren impuestos sobre estas transacciones a ciertos remitentes.

El cambio afecta a quienes realicen el procedimiento con efectivo, giro postal, cheque de caja o un instrumento físico similar.

Los proveedores deberán procurar cobrar el monto exacto sobre los impuestos a las remesas Freepick

Además, los proveedores deberán:

Realizar depósitos quincenales

Presentar declaraciones trimestrales al IRS

El anuncio dice que el primer depósito quincenal vence el 29 de enero de 2026.

Básicamente, la modificación quiere decir que cualquier persona que envíe fondos fuera de EE.UU. se enfrentará a un nuevo impuesto del 1% sobre las transferencias que cumplan los requisitos.

De hecho, la medida afecta, según Bright Tax, a ciudadanos estadounidenses, titulares de tarjetas de residencia permanente e incluso extranjeros.

Este impuesto en específico no aplicará a las remesas que se realicen desde cuentas bancarias ni a las financiadas con tarjetas de débito o crédito emitidas en EE.UU.

El IRS anunció un alivio para quienes no cumplan con el impuesto a las remesas

De todas maneras, la agencia federal informó que, debido a que las autoridades entienden que puede haber “desafíos” para acatar las nuevas disposiciones, habrá un alivio en las sanciones para aquellos que no cumplan con el impuesto a las remesas.

Se trata del Aviso 2025-55, que ofrece un alivio a las sanciones para quienes no depositen el monto correcto del impuesto sobre transferencias de remesas, según lo requerido.

Habrá un alivio para quienes no cumplan con los impuestos a las remesas en EE.UU. Freepik

Cabe aclarar que el cambio rige por los primeros tres trimestres de 2026. Aun así, la entidad instó a los proveedores a:

Realizar depósitos a tiempo , incluso si están mal calculados

, incluso si están mal calculados Pagar el monto total de cualquier pago insuficiente antes de la fecha de vencimiento del Formulario 720, de declaración trimestral del impuesto federal sobre consumos específicos

“Bajo la guía de hoy, los proveedores de transferencias de remesas pueden usar las reglas de puerto seguro de depósitos bajo las Regulaciones de Procedimiento del Impuesto Especial, incluso si hubo un pago insuficiente de los depósitos requeridos del impuesto de transferencia de remesas para los primeros tres trimestres de 2026″, explicó la agencia.

De todas formas, el IRS advirtió que el alivio a las sanciones regirá solo para quienes tengan “causas razonables” para justificar su incumplimiento.

Miles de remitentes se verán afectados por los impuestos a las remesas desde el 2026 en EE.UU. Freepik

Quiénes serán los principales afectados por el impuesto del 1% a las remesas en EE.UU.

De acuerdo con Bright Tax, el impuesto del 1% a las transferencias de remesas que comenzará a regir desde el 1° de enero en el país norteamericano impactará en personas de toda clase social:

Grandes empresas o multimillonarios

No ciudadanos y personas con doble nacionalidad en EE. UU. que envían dinero a su país de origen

en EE. UU. que envían dinero a su país de origen Cualquier remitente que proporcione dinero a través de las formas de pago incluidas en la ley