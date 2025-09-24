Panameño José Caballero sella boleto de los Yankees a la postemporada

Los Yankees de Nueva York se impusieron 3x2 sobre los Medias Blancas de Chicago este martes y clasificaron a la postemporada en las Grandes Ligas de béisbol, gracias al panameño José Caballero que impulsó la carrera de la victoria con un elevado al jardín central.

Caballero, de 29 años, llegó al plato con hombres en primera y segunda con dos outs cuando puso en juego la pelota, justo enfrente de Michael Taylor en el jardín central, el lanzamiento del estadounidense fue tardío y Aaron Judge anotó la carrera de la victoria.

El de Las Tablas, Panamá entra en la historia como el jugador que aseguró la clasificación número 60 de los Yankees de Nueva York a los Playoffs.

"Estamos en los Playoffs", dijo el mánager Aaron Boone en su mensaje a los jugadores en el vestuario. "Tenemos objetivos más grandes pero hoy vamos a celebrar y mañana saldremos a ganar".

Los 27 veces ganadores de la Serie Mundial clasifican a la postemporada por octava ocasión en los últimos diez años.

El equipo comandado por Aaron Judge busca romper una sequía de títulos de 16 años, la última vez que los Yankees se coronaron en MLB fue en la temporada 2009 cuando se impusieron 4-2 sobre los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial.

La victoria de esta noche le permite a los Yankees asegurar un cupo en el comodín pero se mantienen con posibilidades de ganar la división Este de la Liga Americana que actualmente es liderada por los Azulejos de Toronto con un juego de ventaja.

En otro resultado, los Mets de Nueva York lograron su mayor remontada de la temporada al imponerse 9x7 sobre los Cachorros de Chicago luego de estar abajo por cinco carreras en la segunda entrada.

Un jonrón de dos carreras del venezolano Francisco Álvarez en la octava entrada marcó la diferencia.

Álvarez, de 23 años, llega a diez jonrones y 30 carreras impulsadas en 72 partidos durante la temporada 2025.

Los Metropolitanos tienen una ventaja de un juego sobre los Rojos de Cincinnati en la lucha por el último cupo de clasificación en la Liga Nacional.

Por otra parte, los Medias Rojas de Boston logran mantenerse en uno de los dos últimos cupos de clasificación por la vía del comodín en la Liga Americana al derrotar 4x1 a los Azulejos de Toronto.

El venezolano Carlos Narváez impulsó dos carreras con un doble al jardín central en la parte alta de la sexta entrada.

Con un noveno inning sin hits y sin carreras, el cubano Aroldis Chapman logró su salvamento 32 de la temporada.

