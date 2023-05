El motivo por el que Adamari Lopez volvió a la Casa Blanca

escuchar

Adamari López se dio cita en Washington D.C. después de haber celebrado su cumpleaños 52. Luego de disfrutar un viaje en Las Bahamas, la conductora asistió junto a sus amigos a la Casa Blanca a dar un recorrido. En la temporada de Pascua ya había entrado a los jardines del recinto presidencial para participar en un evento oficial, pero en esta ocasión la invitaron a conocer un poco más de su historia.

La presentadora latina había asistido en abril, junto con otras celebridades de Telemundo, para formar parte de la celebración de Pascua. Ahora, aseguró que su visita fue más relajada y llena de aprendizajes. “Hoy me han extendido una invitación para poder entrar junto con otra gente que viene”, compartió en un video publicado en su cuenta de Facebook, donde dio más detalles de su viaje a la capital de Estados Unidos.

López estuvo junto a su mejor amigo, Carlitos, y con su fiel amiga Cynthia Torres, pero la compañía que más disfrutó fue la de su hija Alaïa. Se dijo muy emocionada de que su pequeña pudiera conocer la historia de EE.UU. “Me hace mucha ilusión que mi princesa siga conociendo la nación en donde vivimos, sobre todo porque está estudiando la historia de este lugar”, remarcó.

Así fue el recorrido de Adamari López en la Casa Blanca

La actriz afirmó que para entrar tuvieron que pasar por algunos filtros, como haber mandado su información personal antes de la visita para que el personal de seguridad evaluara si podían entrar. A su vez, los requisitos eran rigurosos en la Casa Blanca, dado que no podían tomar videos, sino solo fotografías. Por otro lado, se les prohibió ingresar con algunos artículos personales: “Hay que hacer fila, no se puede tener carteras, ni mochilas, no se puede traer agua, ni snacks”.

Adamari López estuvo en la Casa Blanca con grandes amigos y su hija Adamari López/Facebook

En las imágenes aparece mientras posa junto a su hija dentro del recinto presidencial, tanto afuera como adentro. Estuvo en las salas más importantes de la casa del actual presidente Joe Biden y pudo conocer algunos de los rincones más desconocidos. “Que mejor que poder venir y conocer un poquito más de nuestra historia y el lugar donde han vivido un sinfín de presidentes”, concluyó.

Adamari López celebró el Día de la Madre con Kamala Harris

En la misma visita, la protagonista de Amigas y rivales (2001) asistió a la casa de la vicepresidenta Kamala Harris a un evento organizado para celebrar el Día de la Madre, que fue el pasado 14 de mayo en EE.UU. Según compartió en un video, estuvo al lado de otras mujeres y sus hijos, junto a Alaïa y tuvo la oportunidad de sacarse una fotografía con la funcionaria.

“Mi princesa Alaïa y yo tuvimos el honor de estar presentes en el evento del Día de la Madre celebrando la unión y el apoyo entre mujeres junto a la vicepresidenta Kamala Harris; fue una experiencia increíble. Les comparto un poco lo que fue este lindo momento. Nos vamos con el corazón llenito y contento”, recalcó en su posteo. Allí degustó de algunos cocteles y coincidió con otras mujeres destacadas en el mundo del espectáculo.

Adamari López estuvo en la casa de Kamala Harris

LA NACION