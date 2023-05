Britney Spears emocionó a sus fans con una publicación sobre su mamá; “me siento bendecida”

escuchar

El pasado miércoles, Britney Spears y su mamá, Lynne Spears, se reencontraron luego de años de haberse distanciado y de protagonizar varios conflictos públicos. Fue su progenitora quien tomó la iniciativa de terminar con la disputa y viajó hasta Los Ángeles para aparecer en la puerta de la casa de su hija, según detalló la misma cantante a sus fans en una emotiva publicación de Instagram. Las mujeres no habían estado juntas desde 2020, por lo que esta reunión fue conmovedora para ambas. Britney se reconoció “bendecida” tras arreglar el conflicto.

Lynne llegó a Los Ángeles la mañana del miércoles y lo primero que hizo al aterrizar fue visitar a Cade Hudson, manager de su hija. Luego, tomó un taxi para trasladarse hasta su casa. Según informó TMZ, la cantante sabía que su madre iría a la ciudad y que tenía intenciones de verla, pero desconocía en qué día se daría el reencuentro.

De acuerdo con el medio que consignó la información, Lynne permaneció por aproximadamente 30 minutos con la estrella del pop, lo que fue suficiente para que charlaran y dejaran atrás sus problemas. Previo a este momento las mujeres ya habían tenido contacto a través de mensajes de texto, por lo cual la escritora viajó con la seguridad de que sería bien recibida.

Britney Spears aseguró que se sintió bendecida tras el reencuentro con su madre Instagram @britneyspears

Un día después del reencuentro, Spears hizo una publicación en su cuenta de Instagram. “Mi dulce mamá apareció en mi puerta ayer después de tres años. Ha sido un tiempo tan largo, con la familia siempre hay cosas que necesitan ser resueltas, pero el tiempo cura todas las heridas”, escribió y acompañó la publicación con una fotografía de ella con un tutú de bailarina, cuando era apenas una niña.

Asimismo, detalló que esta reunión fue benéfica para ambas. Además, dejó la puerta abierta para futuros encuentros: “Después de ser capaz de comunicar lo que me he guardado durante un tiempo extremadamente largo, me siento tan bendecida de que hemos podido arreglar las cosas de la manera correcta. Te quiero tanto, estoy tan feliz de que podamos tomar un café juntas después de 14 años. Vayamos de compras después”, concluyó Britney.

Britney Spears emocionó a sus fanáticos con su publicación Instagram/britneyspears

Cuando Britney Spears hablaba de los maltratos de su madre

El último conflicto que protagonizaron madre e hija fue en octubre del año pasado, cuando la cantante usó sus redes sociales para evidenciar el maltrato que Lynne había ejercido sobre ella. Según relató en una publicación en Instagram, que luego eliminó, su madre le dio la “mayor golpiza de su vida” cuando volvió de una fiesta con sus amigas Lindsay Lohan y Paris Hilton.

Britney recordó que recién se había separado de Kevin Earl Federline, padre de sus hijos, y que en ese entonces vivía en una casa que ella tenía en la playa. Una noche salió con las actrices mencionadas y llegó a las cuatro de la madrugada. “La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre cuidaba a Jayden y Preston... Estaba enojada. Entré, ella me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré”, expuso en ese momento.

