Llevar una vida frugal, que se limita a los placeres sencillos, puede darle la idea equivocada a otras personas, como ocurrió en el caso de Geoffrey Holt. Siempre modesto, el hombre trabajaba como cuidador de una comunidad de casas móviles en Hinsdale, New Hampshire. Sus características y formas de relacionarse con los otros llevaron a que Kathryn Lynch, la administradora del pueblo, se llevara también una concepción errónea sobre él. Sin embargo, al morir, todo cambió cuando dejó una herencia millonaria que nadie imaginó.

“Se sentaba en la ruta 119 y se relajaba viendo pasar el tráfico. La gente no sabía quién era”, dijo Lynch en declaraciones al New York Times. Aun con su bajo perfil, Holt estuvo durante décadas en esa pequeña población de 4000 habitantes. Tenía una vida simple y humilde, haciendo trabajos para vecinos y viajando pocas veces. Su casa, describe la agencia AP, no tenía muebles, ni televisión o computadora. Además, acostumbraba a usar ropas deshilachadas y simplemente disfrutaba de estar en su tractor cortacésped. Así vivió hasta junio pasado, cuando falleció a los 82 años.

Así es el pueblo de Hinsdale, New Hampshire, donde creció Holt Google Fotos

El secreto que guardaba no solo cambiará la vida de quienes tuvieron la oportunidad de tener algún vínculo con él, sino de todo Hinsdale. Sin que nadie lo sospechara, resultó que Holt tenía una fortuna de 3,8 millones de dólares y decidió dejársela a un solo beneficiario: su pueblo.

Edwin “Smokey” Smith, el mejor amigo de Holt y su exempleador, lo definió en una frase. “Parecía tener todo lo que quería, pero no quería mucho”, dijo para la agencia citada. Ante la noticia de la gran herencia, Steve Diorio, presidente de la junta comunal, agregó: “Sé que él no tenía muchos familiares, pero de todas formas, dejarlo todo al lugar donde vivió, es un obsequio tremendo”.

La herencia millonaria de Holt era un plan

Holt conocía cuál sería el destino de su fortuna desde hace mucho tiempo, según el New York Times. En 2001, se acercó a la Fundación Benéfica de New Hampshire, una organización sin fines de lucro, y les contó sus propósitos. Así, el acuerdo quedó pactado. Una vez que muriera, el grupo se encargaría de dar los fondos. Lejos de esperar reconocimiento y elogios, el hombre eligió guardar silencio y seguir llevando su vida tranquila.

Smith, el mejor amigo de Holt, dijo al NYT que lo conoció en 1970, cuando el ahora fallecido se mudó a una de sus parcelas de tierra y vivió allí durante mucho tiempo. Ocasionalmente, hacía trabajos para él, limpiaba la maleza, la nieve y hacía otras tareas de mantenimiento. En el 2000, por fin, le reveló su riqueza a su exempleador, sin dar tantos detalles. Según el relato de Smith, también le dijo que no sabía qué hacer con el dinero, no tenía hijos y se casó una vez, solo brevemente: “Geoffrey no cambio nada cuando se enteró de que tenía siete dígitos en una cuenta de inversión”.

En septiembre de 2021, Holt tuvo un derrame cerebral y se mudó en 2022 a un centro de vivienda asistida. Ahí, su amigo fue su principal cuidador y se enteró de cuál era su voluntad. Actualmente, es uno de los tres asesores nombrados para ayudar a dirigir los fondos y le gustaría usar una parte para comprar una máquina de conteo de votos para la comunidad, ya que se cuentan a mano.

El dinero podrá cambiar mucho en este pueblo, que se ubica a las orillas de Connecticut River y donde el presupuesto anual es de US$12 millones. Hasta ahora no ha habido una reunión oficial para discutir qué se hará con este regalo, desde que las autoridades locales recibieron la noticia en septiembre, pero ya hay varias propuestas sobre la mesa.

