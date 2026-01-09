El estremecedor caso del ladrón de tumbas en Pensilvania: hallaron una colección de restos humanos en su sótano

Jonathan Christ Gerlach, de 34 años, fue detenido durante la noche del martes 6 de enero de 2026 en Pensilvania, luego de que la policía hallara una colección de restos humanos en el sótano de su vivienda.

Pensilvania: descubren huesos y cráneos en auto estacionado cerca del cementerio

De acuerdo con AP, los agentes observaron huesos y cráneos visibles en el asiento trasero de un auto que estaba estacionado cerca de un cementerio abandonado en las afueras de la ciudad de Yeadon, Pensilvania.

La investigación se inició tras robos reiterados en mausoleos y bóvedas Captura de wwnytv

A partir de esa observación, las autoridades allanaron la vivienda y descubrieron restos humanos almacenados en el sótano del hombre.

La detención culminó una investigación sobre robos en el Mount Moriah Cemetery, donde desde comienzos de noviembre se habían forzado al menos 26 mausoleos y bóvedas.

La policía indicó a la prensa que los ataques se concentraron en sepulturas antiguas selladas y estructuras funerarias subterráneas, que presentaban daños en la mampostería o habían sido abiertas para permitir el acceso a los restos.

El Mount Moriah Cemetery es considerado el cementerio en desuso más grande de Estados Unidos. De acuerdo con la organización Friends of Mount Moriah Cemetery, el predio tiene casi 200 acres (alrededor de 81 hectáreas) y se estima que alberga cerca de 200 mil entierros, aunque aclaran que no existe un índice completo de todas las sepulturas.

Los allanamientos permitieron hallar más de 100 conjuntos de restos humanos Captura de wwnytv

Qué encontraron los investigadores en la vivienda y el depósito

Los investigadores allanaron la casa y un depósito del acusado en la localidad de Ephrata. En esos lugares hallaron más de 100 cráneos humanos, huesos largos, manos y pies momificados, dos torsos en estado de descomposición y otros restos óseos.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las piezas se encontraban en el sótano. También recuperaron joyas que, según indicaron, estaban previamente en las tumbas.

El fiscal del condado de Delaware, Tanner Rouse, indicó ante la prensa que, por “la magnitud” de lo observado en el allanamiento y la falta de una “explicación razonable”, en esta instancia era difícil establecer “qué ocurrió”, y que las autoridades trabajan para determinarlo.

El Mount Moriah Cemetery es considerado el cementerio en desuso más grande de Estados Unidos Google maps

Cómo identificaron y detuvieron al acusado

Los investigadores revisaron las patentes del vehículo de Gerlach y constataron que había estado repetidamente en la zona de Yeadon durante el período en que ocurrieron los robos.

Las autoridades informaron que el acusado fue detenido cuando regresaba a su auto con una palanca en la mano. En una bolsa de arpillera que llevaba, los agentes encontraron restos humanos momificados de dos niños pequeños, tres cráneos y otros huesos.

Qué cargos enfrenta y cuál es su situación procesal

El acusado enfrenta 100 cargos por abuso de cadáver y otros 100 por recepción de propiedad robada. Además, fue imputado por múltiples imputaciones de profanación de un monumento público, de un objeto venerado y de un sitio histórico de entierro, así como por robo, allanamiento y hurto.

La policía indicó que Gerlach declaró haber sustraído alrededor de 30 conjuntos de restos humanos y señaló a los investigadores las tumbas de las que los extrajo.

Según la última información disponible, permanece detenido con una fianza fijada en 1 millón de dólares.