Las nuevas leyes que entran en vigor en Pensilvania en 2026

En 2026 comenzarán a regir diversas leyes de Pensilvania que ya cuentan con la firma del gobernador Josh Shapiro. Las normativas regulan desde protocolos de seguridad en las escuelas y protecciones contra la discriminación hasta cambios en los seguros médicos.

SB 246: la ley de Pensilvania que regula la seguridad en las escuelas

De acuerdo con lo que establece el texto, la norma impone la obligación de que las escuelas notifiquen a los padres cuando ocurran ciertos incidentes, que van desde indicios de violencia armada hasta violaciones a los códigos de conducta.

La ley obliga a escuelas de Pensilvania a notificar a los padres sobre ciertos incidentes Shutterstock

Las claves de la ley para instituciones educativas de Pensilvania son:

Todas las escuelas , públicas o privadas, deben notificar a los padres en caso de que se presenten casos de posesión de armas, bullying u hostigamiento, lesiones corporales graves y daños a la propiedad .

, públicas o privadas, en caso de que se presenten casos de . A excepción de algunos casos particulares, la notificación debe realizarse en las 24 horas posteriores al hecho.

al hecho. La ley otorga algunas concesiones a las instituciones , como que si el hecho ocurrió en uno de los edificios, puedan notificar solamente a las familias de quienes cursan en ese lugar específico.

, como que si el hecho ocurrió en uno de los edificios, puedan notificar solamente a las familias de quienes cursan en ese lugar específico. El aviso a los padres no puede divulgar información personal de estudiantes involucrados.

La nueva ley de Pensilvania sobre seguridad en las escuelas comenzará a regir el 6 de enero.

La ley obliga a que las escuela de Pensilvania informen sobre hechos como bullying Shutterstock - Shutterstock

Crown Act: la ley que protege contra la discriminación en Pensilvania

La "Creating a Respectful and Open World for Natural Hair (Crown) Act“, presentada oficialmente como la ley 439, expande las protecciones contra la discriminación en el estado.

Concretamente, amplía las protecciones regidas bajo el concepto de raza e incluye la figura de “peinados protectores”. Este término engloba cortes y estilos como rastas, trenzas, afros y extensiones, entre otros.

Además, también protege peinados o cubiertas para la cabeza que estén bajo la figura de “credo religioso”. La legislación entra en vigor el 24 de enero.

SB 88 de Pensilvania: amplía el acceso a los exámenes para detectar cáncer de mama

La ley SB 88 establece una serie de cambios con respecto a normas del seguro para la cobertura de este tipo de pruebas médicas. Algunas de sus claves son:

Las personas de 40 años o más tienen garantizado un examen mamario anual gratuito . En el caso de menores de esa edad, pueden acceder sin costo si tienen recomendación de un médico.

. En el caso de menores de esa edad, pueden acceder sin costo si tienen recomendación de un médico. Pacientes con un porcentaje de riesgo mayor al 15% , medido según antecedentes familiares y otros factores, tienen cubiertos exámenes de diagnóstico y detecciones suplementarias .

, medido según antecedentes familiares y otros factores, tienen cubiertos . Las pólizas de seguro de Pensilvania deben brindar cobertura sin costo compartido.

La norma entrará en vigor el 23 de enero.

La ley de Pensilvania establece criterio de cobertura para exámenes mamarios

En 2026 comienza a regir la segunda etapa de la ley Paul Miller en Pensilvania

La ley SB 37 se aprobó en la sesión legislativa 2023-2024 y prohibió el uso de dispositivos electrónicos interactivos al conducir. Esta restricción también aplica al hecho de sostenerlo en cualquier parte del cuerpo o realizar una acción que lo distraiga de la conducción.

Aunque formalmente ya entró en vigor en 2025, la norma estaba en una primera etapa. A partir del 6 de junio, comenzará una nueva instancia en la que conductores pueden ser citados y recibir multas por esta falta de tránsito.