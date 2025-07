Periodista hispano sigue bajo custodia del ICE pese a haber sido puesto en libertad bajo fianza

ATLANTA (AP) — Una semana después de que un juez de inmigración le concediera la libertad bajo fianza, un periodista de habla hispana que fue arrestado mientras cubría una protesta el mes pasado sigue bajo custodia federal.

La policía de las afueras de Atlanta arrestó a Mario Guevara mientras cubría una protesta el 14 de junio y lo entregó a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) varios días después. Permanecía retenido en un centro de detención de inmigrantes en Folkston, en el sureste de Georgia, cerca de la frontera con Florida, cuando un juez de inmigración le concedió la libertad bajo fianza la semana pasada.

Pero cuando su familia intentó pagar la garantía de US$7500 la semana pasada, el ICE no la aceptó y desde entonces ha sido trasladado a otras tres cárceles, dijo su abogado Giovanni Diaz.

“Tenemos la opinión de que parece haber un esfuerzo concertado entre diferentes jurisdicciones para mantenerlo detenido”, expresó Diaz.

Guevara construyó una gran base de seguidores

Guevara, de 47 años, huyó de El Salvador hace dos décadas y atrajo a una audiencia leal como periodista especializado en temas de inmigración en el área de Atlanta. Trabajó durante años para Mundo Hispánico, un periódico en español, antes de iniciar un medio de noticias digital llamado MG News. Transmitía en vivo en redes sociales desde una manifestación en el condado de DeKalb contra el gobierno del presidente Donald Trump cuando la policía local lo arrestó.

Guevara está autorizado para trabajar y permanecer en el país, dijo Diaz. Un caso de inmigración anterior en su contra fue cerrado administrativamente hace más de una década, y tiene pendiente una solicitud de residencia permanente presentada por su hijo adulto, que es ciudadano estadounidense, explicó el abogado.

Después de que el juez de inmigración James Ward le concediera la fianza, la familia de Guevara intentó varias veces pagarla en línea, pero no se procesó, dijo Diaz. Luego intentaron pagarla en persona y el ICE se negó a aceptarla, añadió.

“Lo que no sabíamos era lo que sucedía en el trasfondo”, comentó Diaz, y explicó que, más tarde, se enteraron de que el ICE había impugnado su liberación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y pidió suspender la orden de fianza mientras el caso está pendiente.

Trasladado de una cárcel a otra

A otro de los abogados de Guevara se le informó que estaba siendo trasladado al condado de Gwinnett, en los suburbios de Atlanta, porque tenía órdenes de arresto abiertas por cargos de tráfico. Fue ingresado en la cárcel de Gwinnett el jueves pasado y liberado el mismo día bajo fianza por ese caso.

Debido a que su fianza de inmigración no había sido pagada, fue puesto nuevamente bajo la custodia del ICE en ese momento, dijo Diaz. Fue trasladado al condado de Floyd, a unos 105 kilómetros (65 millas) al noroeste de Atlanta, donde el departamento de policía del condado tiene un acuerdo para detener personas para el ICE. Los registros de la cárcel del condado de Floyd muestran que estuvo bajo custodia en el lugar hasta el lunes. Diaz dijo que Guevara fue trasladado posteriormente a una instalación del Buró Federal de Prisiones en Atlanta, donde permaneció el martes. El juez de inmigración estuvo de acuerdo con los abogados de Guevara en que el periodista no representa un peligro para la comunidad, pero el ICE argumenta que sí es una amenaza y que no debería ser liberado, dijo Diaz. “Creemos que es una exageración”, manifestó el abogado. Y en lo que Diaz caracterizó como un hecho preocupante, a Guevara se le informó, mientras estaba bajo custodia en el condado de Gwinnett, que su teléfono fue confiscado bajo una orden de registro.

Lo que muestra el video del arresto de Guevara

El video de su arresto muestra a Guevara vistiendo una camisa roja brillante bajo un chaleco protector con la palabra “PRENSA” impresa en el pecho. Se le podía escuchar diciéndole a un policía: “Soy miembro de los medios, oficial”. Estaba de pie en una acera con otros periodistas, sin señales de grandes multitudes o confrontaciones a su alrededor, momentos antes de ser detenido. La policía de DeKalb acusó a Guevara de asociación ilícita, obstrucción a la policía y caminar en o a lo largo de la carretera. Sus abogados trabajaron para lograr su liberación y se le concedió fianza en DeKalb, pero el ICE puso su caso en espera y fue retenido hasta que acudieran a recogerlo.

El 25 de junio, la procuradora general del condado de DeKalb, Donna Coleman-Stribling, desestimó esos cargos diciendo que, si bien existía causa probable para apoyar el arresto, no había suficientes pruebas para respaldar un proceso legal.

“En el momento de su arresto, la evidencia en video muestra al señor Guevara cumpliendo la ley en términos generales y no demuestra la intención de desobedecer las directrices de las fuerzas del orden”, dijo su oficina en un comunicado de prensa.

En medio de las protestas por el arresto, se presentaron cargos de tráfico

El arresto de Guevara atrajo inmediatamente una gran atención y fue criticado por grupos de libertad de prensa, que dijeron que simplemente estaba haciendo su trabajo.

El 20 de junio, el departamento de policía de Gwinnett dijo que había obtenido órdenes de arresto contra el periodista por cargos de conducción negligente, no obedecer un dispositivo de control de tráfico y conducción imprudente, diciendo que había “puesto en riesgo la integridad operativa y puesto en peligro la seguridad” de las víctimas de un caso de aplicación de la ley, así como de los investigadores y residentes de Gwinnett.

En un informe inicial del incidente se indica que los cargos se derivan de un hecho ocurrido el 20 de mayo, que se informó el 17 de junio, tres días después de su arresto en la protesta. En la sección narrativa del informe no se dan detalles. Diaz dijo que las personas acusadas de violaciones de tráfico generalmente son imputadas en el lugar, y es muy inusual que un agente emita una orden de arresto por tal violación un mes después.

“Nada de esto es normal”, afirmó Diaz.

