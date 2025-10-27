Piden dejar de usar estos vehículos todoterreno a motor para niños en Estados Unidos por riesgo de colisión y lesiones

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) pide a los estadounidenses que dejen de usar vehículos a motor todoterreno, comercializados para niños, por el riesgo de colisión y lesiones. La agencia señala, en particular, los artículos de una compañía china.

La CPSC advierte sobre el uso de los vehículos todoterreno juveniles de Moeyuro

La agencia alertó a los consumidores para que "dejen de usar inmediatamente" los vehículos todoterreno (ATV, por sus siglas en inglés) eléctricos para niños de la línea Moeyuro.

Se vendieron alrededor de 280 en Amazon entre mayo y septiembre de 2025 por entre 496 y 620 dólares. También es posible que hayan sido comercializados por vendedores externos y en otros sitios web.

La CPSC explica que:

Estos vehículos infringen la norma obligatoria para ATV para niños , lo que incluye el incumplimiento de los requisitos de suspensión mecánica , lo que representa un riesgo de colisión .

. El manillar representa un riesgo de laceración si el cuerpo o la cabeza del niño impacta contra él a alta velocidad.

Además, estos vehículos carecen de un plan de acción obligatorio aprobado por la CPSC, el cual es necesario para cualquier fabricante o distribuidor que fabrique, importe, venda o distribuya cualquier unidad todoterreno, recién ensamblado o sin ensamblar, en Estados Unidos.

La dependencia señaló en un comunicado que emitió una Notificación de Infracción a Zengxuebo, de China, que opera como vendedor en línea ZeTachenUS y comercializó las unidades Moeyuro. Sin embargo, el vendedor no ha acordado retirar del mercado estos vehículos ni ofrecer una solución a los consumidores.

Cómo reconocer el cuatriciclo para niños con alerta por lesiones y qué hacer si se compró

Los ATV Moeyuro juveniles se vendieron con un motor eléctrico de 36 V y 500 W y se anunciaron para niños mayores de cinco años. Miden 75 cm de largo x 66 cm de ancho x 102 cm de alto, están disponibles en negro, azul araña, hielo-fuego y rojo, y tienen cubiertas de manillar con puntos blancos. El producto no lleva etiqueta ni marca.

“No venda ni regale estos peligrosos vehículos todoterreno para jóvenes”, advirtió la agencia.

El organismo también hizo un llamado a reportar cualquier incidente que involucre lesiones o defectos del producto en www.SaferProducts.gov.

La CPSC alerta por muertes y heridas por el uso de vehículos todoterreno

De acuerdo con la CPSC, los estudios demuestran que los vehículos todoterreno se asocian con un promedio anual de más de 800 muertes y un estimado de 100 mil lesiones atendidas en urgencias.

Un reporte de la agencia precisa que entre 2018 y 2020 se registraron 2448 muertes en Estados Unidos asociadas con vehículos todoterreno, que incluyen los recreativos y utilitarios. De los decesos, casi 300 fallecimientos se produjeron en menores de 16 años.

El organismo estima que en 2022 se trataron 94.700 lesiones asociadas con este tipo de unidades en los departamentos de emergencia de hospitales de Estados Unidos.