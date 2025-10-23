En Estados Unidos: cuánto cuesta la nueva Toyota RAV4 2026 en octubre 2025

La Toyota RAV4 2026 pisó con fuerza el mercado en Estados Unidos, con un nuevo diseño y novedades en la tecnología de los vehículos. La automotriz se encuentra entre las marcas más vendidas y este modelo presenta un precio base de 34.000 dólares en octubre de 2025 en el territorio norteamericano.

Características y precios de la nueva Toyota RAV4 2026 en Estados Unidos

Este vehículo se anunció con nuevas funciones y diseños, tanto para las rutas diarias como para los caminos menos transitados. La Toyota RAV4 2026 implementó un modelo nuevo de la automotriz estadounidense.

La nueva versión de Toyota trae una mayor potencia y resistencia toyota.com

Según Car and Driver, el precio de este auto en octubre de 2025 oscila entre los US$34.000 y los US$51.000 y presenta un mecanismo completamente híbrido.

Las características principales del nuevo modelo son:

Rendimiento versátil : presenta una potencia de hasta 320 caballos de fuerza y un 20% más de autonomía que en versiones previas.

: presenta una potencia de hasta 320 caballos de fuerza y un 20% más de autonomía que en versiones previas. Monitor multiterreno : en 3D, permite observar incluso el terreno que se encuentra debajo del vehículo en tiempo real, con el objetivo de evitar cualquier tipo de obstáculos y generar tranquilidad al conductor.

: en 3D, permite observar incluso el terreno que se encuentra debajo del vehículo en tiempo real, con el objetivo de evitar cualquier tipo de obstáculos y generar tranquilidad al conductor. Capacidad de remolque : con un límite de hasta una tonelada y media.

: con un límite de hasta una tonelada y media. Tracción total en las cuatro ruedas: de modo versátil, tanto para caminos de tierra como para rutas relativamente inestables, incluso con lluvia o nieve.

Cuáles son los modelos principales de la Toyota RAV4 2026 disponibles en EE.UU.

Si bien la automotriz no detalló los precios oficiales del vehículo, incluyó a través de un comunicado de prensa los modelos disponibles de esta versión, desde enchufable hasta híbrido. Estos son:

Hybrid LE : con diseño Core.

: con diseño Core. XLE Premium .

. Limited .

. HEV Woodland : con diseño Rugged y motor de vehículo eléctrico híbrido.

: con diseño Rugged y motor de vehículo eléctrico híbrido. HEV SE y XSE : con diseño Sport.

: con diseño Sport. PHEV: versión enchufable para la recarga del vehículo eléctrico.

El modelo presenta una capacidad de remolque de hasta una tonelada y media toyota.com

Otras peculiaridades de la Toyota RAV4 2026 nueva

La marca incluyó en Estados Unidos una serie de novedades adicionales en este vehículo, como por ejemplo mayor eficiencia y una tecnología innovadora. Entre las principales características están:

Incorporación de luces traseras distintivas .

. Una comodidad más espaciosa en su interior, tanto para los asientos delanteros como los de los pasajeros.

más espaciosa en su interior, tanto para los asientos delanteros como los de los pasajeros. La posibilidad de recargar el vehículo en su versión híbrida de Plug-in, con hasta 50 millas (80 kilómetros) de conducción completamente eléctrica.

en su versión híbrida de Plug-in, con hasta 50 millas (80 kilómetros) de conducción completamente eléctrica. Otros aspectos como la dirección asistida, los resortes, los amortiguadores y los puntales que están ajustados en el diseño. Así como abrazaderas reforzadas del chasis.

como la dirección asistida, los resortes, los amortiguadores y los puntales que están ajustados en el diseño. Así como abrazaderas reforzadas del chasis. Neumáticos de hasta 20 pulgadas y ruedas de alto rendimiento. En la versión Woodland poseen características de resistencia todoterreno y son de 18 pulgadas.

y ruedas de alto rendimiento. En la versión Woodland poseen características de resistencia todoterreno y son de 18 pulgadas. Inclusión del sistema Toyota Safety Sense 4.0.

4.0. Indicadores digitales para facilitar la observación de la ruta para el conductor, con 12,3 pulgadas en la pantalla principal y otra táctil multimedia de 12,9 pulgadas.

para facilitar la observación de la ruta para el conductor, con 12,3 pulgadas en la pantalla principal y otra táctil multimedia de 12,9 pulgadas. Un nuevo diseño con GR SPORT, en diversos tonos disponibles en función de cada gusto.

La Toyota RAV4 2026 se presenta en un modelo totalmente híbrido toyota.com

Este modelo de Toyota tiene además la capacidad de acelerar de 0 a 60 millas por hora (más de 96 kilómetros por hora) en tan solo 5,6 segundos, según detalló la propia firma.