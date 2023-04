Pidió una torta para su casamiento y lo que recibió la dejó atónita: “Si no te reís, llorás”

escuchar

“Si no te ríes, llorarás”, así tituló una recién casada el video de una anécdota que vivió en su casamiento. Dado que la torta es un elemento importante para las parejas, por su significado y también como parte de la decoración de la ceremonia, la mujer pidió que le hicieran una con decoraciones. Sin embargo, lo que recibió la dejó atónita y no dudó en compartirlo en redes sociales. Era un rectángulo mal alineado, de color amarillo en lugar de blanco y con una frase que no parecía alusiva a los novios.

Se trató de la usuaria @livdown95, quien compartió a través de varios videos cómo fue su día especial. A pesar de que la mayoría de las imágenes la mostraban feliz junto a su novio en el altar, también manifestó que hubo momentos malos.

La novia detalló que había visto una torta perfecta en Instagram y la mandó a hacer a una panadería con un costo de US$960, un precio muy alto. Luego, mostró el postre en color blanco que ella quería, junto a una leyenda elegante en el centro que decía: “Hasta que la muerte nos separe”. No obstante, lo que recibió la dejó perpleja. “Fue literalmente una angustia emocional”, señaló.

Una recién casada denunció en redes sociales la torta que le entregaron para su casamiento

La torta parecía haber sido pisoteada al tener los relieves desiguales en cada uno de los extremos y, por si fuera poco, la leyenda también era diferente tanto en su tipografía como en su mensaje. En este decía: “Todo más allá”. Anonadada, la novia se echó a reír.

El video de apenas 15 segundos rápidamente se volvió viral. Hasta el momento, ha conseguido más de 2,7 millones de reproducciones. En los comentarios, el furor tampoco fue la excepción, dado que cientos de personas que vieron el video quedaron sorprendidos por la cantidad de dinero que había pagado por la torta. “¡¿US$960?! Amiga, les hubieras dicho: ‘US$20, tómalo o déjalo’”; “De ninguna manera. Espero que tengas un reembolso”; “Por favor, no me digas que alguien te cobró por eso”; “Acabo de ver tu hermosa boda. Demandaría por angustia emocional, porque simplemente no hay manera”; “Espero que te hayas equivocado y en realidad sean US$96″.

Liv no aclaró si utilizó o no el pastel para su casamiento y si lo probó, pero sí explicó en uno de los comentarios que intentó comunicarse con la pastelería para hacerles un reclamo y nunca le respondieron. Lo que sí está claro es que, a pesar de la torta, ella y su ahora esposo disfrutaron de la ceremonia rodeados de sus seres queridos.

Una tiktoker compartió los detalles más relevantes de su casamiento @livdown95/TikTok

La importancia de la torta de casamiento

La torta de casamiento tiene un objetivo profundo durante las ceremonias matrimoniales, en su mayoría, van decoradas con flores o con muñecos que simulan la unión de los comprometidos. En cuanto a su significado, Emily Leal Aumiller, una chef repostera, explicó al portal especializado Brides que se trata de una tradición que “fomenta la fertilidad de la novia”, como en la época romana. “Los granos de trigo representaban la fertilidad y se arrojaban a los recién casados para asegurar la fecundidad. En la antigua Grecia era similar, pero se usaban panes de grano”, destacó.

Con el paso de los años, los casamientos también evolucionaron, y lo mismo ocurrió con las tortas. En la actualidad, es tradición que la novia corte el primer pedazo con el fin de atraer la buena suerte a su matrimonio. También es común que los novios compartan el postre con sus invitados, lo que simboliza la unión y la generosidad en su nueva etapa juntos.

