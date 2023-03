Pilotos ucranianos llegaron a EE.UU. para familiarizarse con los F-16, pero Washington no confirma el envío de los aviones a Kiev

escuchar

A principios de este mes, pilotos ucranianos arribaron a una base militar de EE.UU. para probar sus habilidades en simuladores de vuelo y cerrar los detalles sobre el pedido del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sobre los aviones F-16. No obstante, aún no está claro si los funcionarios de Washington tienen planes de enviar a Kiev estas aeronaves de combate.

En el encuentro con su homólogo ucraniano, que tuvo lugar a finales de febrero, Joe Biden anunció 500 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, en vísperas de que se cumpliera un año de la invasión rusa. Si bien Washington todavía no confirma su decisión de enviar los F-16 a Kiev, los pilotos ucranianos trabajan con los estadounidenses para entrenarse en los aspectos operativos de esas aeronaves, según confirmaron tres fuentes a CNN.

En ese contexto, durante un viaje de prensa con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, a Medio Oriente, el funcionario confirmó que los pilotos estaban en Tucson, Arizona, para algo que describió como “un evento de familiarización, una actividad de rutina como parte de nuestro diálogo militar con Ucrania”. Asimismo, destacó: “Esto nos permite ayudar a los pilotos ucranianos a ser más eficaces, y asesorarlossobre cómo desarrollar sus propias capacidades”.

Fabricados desde 1978, los F-16 están entre los cazabombarderos multiusos más demandados y efectivos GETTY IMAGES

También se hizo énfasis en que los aviadores no volarían las naves, y en cambio emplearían un simulador durante su visita. El funcionario agregó. “No hay novedades que proporcionar con los F-16 a Ucrania y no hay planes inmediatos para aumentar el número de pilotos ucranianos en EE.UU”.

La prensa estadounidense, como NBC News, había informado sobre el primer arribo. Sin embargo, también se especula que una nueva delegación de pilotos podría llegar a Estados Unidos antes de fin de mes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky

El pedido de Ucrania a Estados Unidos

En las últimas semanas, Ucrania ejerció una cierta presión a Estados Unidos para que ese país proporcione los aviones de combate, bajo el argumento de que son imprescindibles en la defensa contra el ataque ruso. En respuesta, los funcionarios estadounidenses afirmaron que estas aeronaves serían poco prácticas y que además requieren de un entrenamiento considerable. Alegan también que podría implicar pérdidas, dado que Rusia tiene sistemas antiaéreos avanzados para derribarlos.

En el caso del mandatario estadounidense, cuando a principios de febrero se le preguntó si proporcionaría los aviones F-16 a Ucrania, contestó con una negativa. En declaraciones para ABC News el mismo mes, declaró: “Ucrania no necesita los F-16 ahora”.

Estados Unidos prometió miles de dólares en ayuda para Ucrania (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Entre otras intervenciones, el subsecretario de Defensa para Políticas de EE.UU., Colin Kahl, había declarado ante la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes que tomaría 18 meses entrenar a los pilotos ucranianos para pilotear estas aeronaves, además de que el programa tendría un alto costo: “Es difícil para mí decirle a cualquier miembro del Congreso o al pueblo estadounidense que el mejor uso de ese dólar gastado ahora mismo es en los F-16″, aseguró.

“Así que, según nuestra evaluación, no se ahorra tiempo iniciando el entrenamiento antes”, agregó Kahl. “Y puesto que no hemos tomado la decisión de proporcionar los F-16 y tampoco lo han hecho nuestros aliados, no tiene sentido empezar a entrenarlos en un sistema que puede que nunca reciban”, añadió, según consignó NBC News.

En su comparecencia, Kahl afirmó que las autoridades ucranianas habían pedido a Estados Unidos hasta 128 aviones, de la clase F-15, F-16 y F-18. El costo del envío de los F-16 ascendería a 11 mil millones de dólares, dependiendo del modelo y del número de unidades entregadas. “Eso consumiría una gran parte del resto de la ayuda a la seguridad que tenemos para este año fiscal”, consideró el funcionario.

En la imagen, un avión F-16 Archivo

Un debate sobre el envío de armas a Ucrania

Esta es la primera vez que los pilotos ucranianos viajan a Estados Unidos para que los instructores militares estadounidenses evalúen sus habilidades. Otras autoridades de Defensa de ese país estimaron que el entrenamiento podría acortarse a seis y nueve meses, según la formación previa de los pilotos.

En tanto el debate crece, la incertidumbre sobre la decisión de enviar o no los F-16 a Kiev se mantiene. Por otro lado, Biden se enfrenta a los constantes señalamientos de los legisladores, que le exigen poner fin a la ayuda millonaria a Ucrania.

LA NACION