¿Por qué el mundo está tan preocupado por las armas nucleares “tácticas” de Rusia?

WASHINGTON.- La guerra en Ucrania ha provocado un resurgimiento de los temores sobre el uso de armas nucleares.

Rusia está armada hasta los dientes con armas nucleares, que algunos analistas temen que consideraría usar para intensificar el conflicto si sintiera que estaba perdiendo, y los aliados occidentales de Ucrania también están armados con armas nucleares, lo que significa que el conflicto, si fuera a escalar más allá Ucrania— enfrentaría a las potencias nucleares entre sí.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo la semana pasada que Rusia debería detener su “peligrosa retórica nuclear irresponsable” y advirtió que “nunca podría ganar una guerra nuclear”.

Solo recientemente, Rusia se esforzó por calmar las preocupaciones: el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, dijo a PBS el lunes que “nadie está pensando en” usar armas nucleares. Pero incluso cuando las conversaciones de paz despiertan optimismo, la confianza en la retórica rusa sigue siendo baja, luego de las reiteradas afirmaciones de Moscú de que no invadiría Ucrania.

Una foto publicada por una agencia de noticias estatal rusa que muestra un vehículo de lanzamiento Iskander-M cargado con un misil balístico durante unos ejercicios militares en un campo de tiro ruso en Ussuriysk en 2016. Getty

A pesar de los ecos del pasado de la Guerra Fría, el panorama estratégico ha cambiado. Las ecuaciones de tiempos de guerra sobre el riesgo de usar acciones nucleares, que nunca son simples, se han complicado por las ojivas “tácticas” que Rusia ha almacenado. Estas armas nucleares más pequeñas, mucho menos poderosas que las que Estados Unidos lanzó sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, están diseñadas para usarse en el campo de batalla.

Su tamaño más pequeño, temen algunos expertos, podría acabar con el tabú nuclear. Se cree que Rusia tiene más de 1500 de ellos.

Sarah Bidgood, directora del programa de Eurasia en el Centro James Martin para Estudios de No Proliferación en Monterey, dijo que era difícil estimar el nivel de riesgo de que Rusia usara una bomba nuclear táctica en Ucrania, pero que estaba claro que Rusia confiaba en sus armas nucleares, incluyendo armas tácticas, para darle flexibilidad en la gestión del riesgo de escalada.

“Eso significa que Rusia podría introducir armas nucleares en un conflicto cuando sintiera que se había quedado sin opciones convencionales y se enfrentaba a una amenaza existencial”, dijo Bidgood. “Es difícil de decir, porque no tenemos una buena idea de cuáles son todas las líneas rojas de Putin aquí, o lo que él considera una amenaza existencial”.

¿Qué es un arma nuclear táctica?

Las ojivas “estratégicas” tienen un rendimiento enorme y podrían arrasar una ciudad. Luego, está la ojiva “no estratégica” o “táctica”. Estos son más pequeños, aunque aún pueden infligir muerte y destrucción considerables.

Aparte de su tamaño y rendimiento, la diferencia clave es cómo están destinados a ser utilizados. Un arma estratégica está diseñada para atacar con un poder devastador como parte de una gran estrategia durante la guerra. Este ha sido el temor nuclear tradicional en Washington y Moscú: el escenario del fin del mundo nuclear al estilo de la película “Doctor Insólito” de Stanley Kubrick.

Pero las armas nucleares tácticas están diseñadas para usarse en un campo de batalla. Algunos tipos tienen una variable de rendimiento, lo que permitiría calibrar su poder explosivo para un ataque específico; otras, denominadas “bombas de neutrones”, fueron diseñadas para propagar la radiación con solo una explosión mínima.

¿Qué sabemos sobre el arsenal nuclear táctico de Rusia?

Muchos países, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, invirtieron mucho en armas tácticas durante la Guerra Fría. Tanto Washington como Moscú redujeron unilateralmente sus programas nucleares tras la caída de la Unión Soviética.

Un tratado de control de armas, llamado New START, negociado por el presidente Barack Obama y el entonces presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, en 2010 limitó a ambos países al despliegue de 1550 ojivas nucleares en misiles balísticos y bombarderos. Sin embargo, las armas tácticas más pequeñas no se rigen por este acuerdo ni por ningún otro acuerdo internacional.

Obama y Medvedev AFP

Un informe publicado el mes pasado por la Federación de Científicos Estadounidenses encontró que Rusia tenía una reserva de aproximadamente 4477 ojivas nucleares en total. De este número, aproximadamente 1588 eran ojivas estratégicas que se habían desplegado, mientras que 977 estaban almacenadas pero listas para usar. Rusia tenía aproximadamente 1912 ojivas no estratégicas que, según dice, también se encuentran en almacenamiento central, aunque las FAS señala que estos sitios de almacenamiento pueden estar cerca de bases con fuerzas operativas (otras 1500 ojivas se consideraron retiradas pero aún “prácticamente intactas”).

Estados Unidos, por su parte, tiene desplegadas 1644 armas nucleares estratégicas, así como 100 armas tácticas que están desplegadas en Europa. Tiene otras 1984 ojivas almacenadas, de las cuales 130 son tácticas.

¿Son las armas nucleares tácticas de particular importancia para Rusia?

A fines de la década de 1990, ante los problemas económicos que dejaron su ejército tradicional hecho jirones y el humillante estancamiento militar con los líderes separatistas en Chechenia, los líderes rusos parecen haberse vuelto a centrar en la tecnología nuclear.

En 1999, Putin, entonces presidente del Consejo de Seguridad del Kremlin, dijo que después de una reunión con el entonces presidente Boris Yeltsin, el líder ruso había respaldado “un plan para el desarrollo y uso de armas nucleares no estratégicas”, según informes de el tiempo.

Putin y Yeltsin

Los analistas occidentales argumentan que en los últimos años, Putin ha creado lo que se conoció como una doctrina de “escalar para desescalar”, aunque los documentos rusos no usan esta frase. En un informe publicado a principios de marzo, el Servicio de Investigación del Congreso describió esa supuesta doctrina.

“Las declaraciones rusas, cuando se combinaron con ejercicios militares que parecían simular el uso de armas nucleares contra los miembros de la OTAN, llevaron a muchos a creer que Rusia podría amenazar con usar sus armas nucleares no estratégicas para coaccionar o intimidar a sus vecinos”, indicó el informe de CRS.

Adam Mount, director del Proyecto de Defensa de la Federación de Científicos Estadounidenses, dijo que las debilidades de los sistemas de armas convencionales de Rusia podrían explicar la posible dependencia de las amenazas nucleares.

“En general, si un país puede lograr sus objetivos sin armas nucleares, lo hará”, dijo Mount. “Las armas nucleares son herramientas de los débiles”.

¿Por qué algunos expertos están preocupados por las armas nucleares en Ucrania?

Ningún país ha usado armas nucleares en una guerra desde que Estados Unidos lanzó dos bombas nucleares sobre Japón en 1945. Sin embargo, los funcionarios rusos han hecho repetidos comentarios sobre las armas nucleares. Putin anunció el 27 de febrero, pocos días después de la invasión, que había puesto en alerta a las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia.

A gran distancia, Vladimir Putin (der.) habla con su ministro de Defensa Sergei Shoigu (segundo desde la izq.) y el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas de Rusia y primer viceministro de Defensa, Valery Gerasimov, el domingo 27 de febrero de 2022

Rusia también mostró una nueva tecnología de misiles durante su invasión de Ucrania, incluido un misil balístico lanzado desde el aire llamado Kinzhal que puede viajar a velocidades hipersónicas, así como un misil de crucero de largo alcance llamado Kalibr.

Ambos misiles se consideran de doble capacidad, dijo Mount, lo que significa que podrían llevar un arma convencional o una ojiva nuclear, un problema importante para los militares occidentales, ya que es posible que no sepan que se trata de un ataque nuclear hasta que explote. Pero hasta ahora no hay señales de que Rusia haya sacado sus ojivas tácticas del almacenamiento, agregó Mount.

Bidgood dijo que calificó el riesgo de armas no estratégicas en Ucrania como bajo, pero en aumento.

“Putin parece sentirse seguro de que puede usar amenazas y señales veladas para escalar y reducir la escalada para satisfacer sus necesidades”, dijo Bidgood. “Pero ese es un juego muy peligroso y que fácilmente puede conducir a errores de comunicación y malas interpretaciones”.

Mount dijo que la ansiedad pública sobre el uso de armas nucleares en Ucrania “ha superado con creces el riesgo real”, al menos hasta ahora. “El riesgo aumenta a medida que Putin se vuelve más desesperado, pero el hecho es que el uso nuclear no lo ayudaría a ganar la guerra ni haría que Washington abandonara Kiev”, dijo Mount.

No está claro cómo respondería Estados Unidos si Rusia detonara un arma nuclear táctica. Ucrania no es un aliado de la OTAN y no está obligada por ningún tratado a protegerla. Pero los funcionarios norteamericanos han hablado de la seriedad con la que tomarían tal caso.

En 2017, el entonces general de la Fuerza Aérea John E. Hyten se opuso a la idea de que las armas nucleares tácticas eran realmente algo diferente a un arma nuclear estratégica. Hyten, que en ese momento estaba supervisando las armas nucleares norteamericanas como el jefe del Comando Estratégico, describió cómo Estados Unidos podría responder si otro país los usara.

“No es un efecto táctico, y si alguien emplea lo que es un arma nuclear táctica o no estratégica, Estados Unidos responderá estratégicamente, no tácticamente, porque ahora han cruzado una línea, una línea que no se ha cruzado desde 1945″, dijo Hyten.

Por Adam Taylor y William Neff