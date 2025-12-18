¿El cometa 3I/ATLAS se podrá ver en California? Los detalles de la NASA sobre el curioso objeto interestelar

El 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS registrará su aproximación más cercana a la Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este es el tercer objeto proveniente del exterior del sistema solar descubierto por la humanidad y será visible desde diferentes partes del mundo hasta 2026.

Cómo observa el cometa 3I/ATLAS desde California

El 3I/ATLAS podrá verse desde el Estado Dorado en su punto más cercano al planeta el próximo viernes 19 de diciembre, aunque no representa una amenaza para la Tierra, según la NASA.

Con ayuda de diferentes naves espaciales y telescopios se descubrió que este cometa estará a 170 millones de millas (274 millones de kilómetros) de distancia del planeta y se avistará justo debajo de la estrella Regulus.

Ambos hemisferios terrestres podrán ver el 3I/ATLAS, y para observarlo desde California y otras partes del mundo se deberá utilizar un telescopio con una abertura de al menos 30 centímetros o acudir a un observatorio.

La agencia espacial estadounidense determinó que este objeto interestelar podrá verse durante las madrugadas con ayuda de un telescopio terrestre, y pese a que el 19 de diciembre alcanzará su punto más cercano al planeta, será visible hasta la primavera boreal de 2026.

Lo que hay que saber del cometa 3I/ATLAS

El cometa 3I/ATLAS recibió la categoría de objeto interestelar debido a su trayectoria orbital hiperbólica, es decir, que no sigue una trayectoria orbitada alrededor del Sol, según científicos de la NASA.

La NASA sigue la trayectoria del cometa 3I/ATLAS y descubrió que es un objeto interestelar (ciencia.nasa.gov)

Los estudios determinan que proviene de un lugar fuera del sistema solar desde que fue descubierto por un telescopio de sondeo del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las observaciones realizadas por el telescopio espacial Hubble en agosto del presente año, el límite superior del diámetro del núcleo de este cometa mide 3.5 millas (5.6 kilómetros).

Los científicos también descubrieron que el 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y fue expulsado al espacio interestelar, por lo que se ha desplazado durante millones de años hasta llegar al sistema solar de la Tierra.

Este es el tercer objeto interestelar descubierto por la humanidad, los otros dos fueron el cometa Oumuamua, descubierto en 2017, y el 2I/Borisov, descubierto en 2019.

El 3I/ATLAS se formó en otro sistema estelar y ha viajado por el espacio durante millones de años (ciencia.nasa.gov)

A pesar de que pronto alcanzará su punto más cercano al planeta, continúa lo suficientemente alejado como para no representar una amenaza.

Para poder rastrear al 3I/ATLAS, que se desplaza a una velocidad de 153.000 millas (246.000 kilómetros) por hora, la NASA dispone de la simulación en línea Eyes on the Solar System, con la ubicación actual y el desplazamiento del cometa.

Qué otros fenómenos serán visibles en diciembre de 2025

Además del acercamiento del cometa interestelar, durante diciembre de 2025 se registrarán otros fenómenos astronómicos importantes, algunos podrán ser observados sin necesidad de herramientas especiales, desde Estados Unidos y otras partes del hemisferio norte.

Meteoros Gemínidas

También llamadas estrellas fugaces, podrán visualizarse hasta el 17 de diciembre. Su radiante, el área del cielo de la que parecen originarse, se encuentra por encima del horizonte.

Los consejos de expertos para poder ver a las Gemínidas es evitar las luces artificiales, contemplar el cielo en una posición cómoda y con pocos obstáculos a la vista y dirigir la mirada en posición opuesta a la Luna.

La lluvia de meteoros Gemínidas serán visibles durante diciembre de 2025 (Archivo-Unsplash)

Luna Nueva

Será el 20 de diciembre y es el punto en el que el satélite terrestre se encuentra justo en medio del planeta y del Sol.

Solsticio de diciembre

Es el 21 de diciembre y marca el primer día del invierno astronómico en el hemisferio norte.

Meteoros Úrsidas

Una lluvia de meteoros que alcanzará su pico entre el 22 y el 23 de diciembre, cuyo radiante se encuentra por debajo del horizonte.